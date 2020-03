Succès du premier plan d’actionnariat salarié

37% des collaborateurs du Groupe

dont 2 sur 3 salariés français

deviennent actionnaires de leur entreprise

LACROIX Group (LACR - FR0000066607), équipementier technologique international, annonce le succès de son premier plan d’actionnariat salarié.

Au travers du fond « LACROIX Engagement » créé pour l’occasion et intégré dans le dispositif du Plan d’Epargne Entreprise (PEE), 40 000 actions issues de l’auto-contrôle (pas moins de 1,1% du capital) étaient proposées. Les collaborateurs éligibles en France et à l’International représentaient près de 85% de l’effectif total du Groupe soit 3 384 collaborateurs. L’opération était encadrée par l’Autorité des Marchés Financiers avec un agréement de conformité obtenu le 6 décembre 2019.

A l’issue de la période de souscription qui s’est déroulée du 10 au 24 février 2020, 1 256 collaborateurs représentant 37% de l’effectif total éligible ont participé à l’opération. En France, c’est 66% des salariés éligibles qui ont décidé de souscrire à ce premier plan.

« Nous sommes très heureux d’annoncer le large succès de notre premier plan d’actionnariat salarié. Avec cette initiative, nous souhaitions associer encore plus étroitement nos collaborateurs à notre développement. Leur mobilisation est un signe fort de leur confiance dans la stratégie de l’entreprise et un message extrêmement positif. » déclare Vincent Bedouin, Président directeur général de LACROIX Group.

Prochains rendez-vous

Assemblée Générale annuelle : 13 mars 2020

Chiffre d’affaires semestriel : 12 mai 2020

À propos de LACROIX Group

LACROIX Group est un équipementier technologique international, qui a pour ambition de mettre son excellence technique et industrielle au service d’un monde connecté et responsable. ETI familiale cotée, LACROIX Group combine l’agilité indispensable pour innover dans un univers technologique en constante évolution, la capacité pour industrialiser des équipements robustes et sécurisés, et la vision long terme pour investir et construire l’avenir. LACROIX Group design et produit les équipements électroniques de ses clients, notamment dans les filières automobiles, domotiques, aéronautiques, de l’industrie ou de la santé. LACROIX Group fournit également des équipements connectés et sécurisés pour la gestion d’infrastructures critiques telle que la voirie intelligente (éclairage public, signalisation, gestion de trafic, V2X) et aussi pour la gestion et le pilotage des infrastructures d’eau et d’énergie. Fort de son expérience et de ses expertises, le Groupe travaille avec ses clients et ses partenaires pour faire le lien entre le monde d’aujourd’hui et le monde de demain. Il les aide à construire l’industrie du futur et bénéficier des opportunités d’innovation qui les entourent, il leur apporte les équipements d’un monde plus intelligent.

