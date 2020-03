CAPGEMINI

Société Européenne (European Company) with share capital of €1,355,597,592

Registered office at 11, rue de Tilsitt, 75017 Paris (France)

330 703 844 RCS Paris

Paris, March 10, 2020.

Statement of transactions on own shares

executed from March 2 to March 9, 2020

Issuer Name Issuer Identification Code Trading Session Share Identification Code Daily Total Volume (number of shares) Daily

weigthed

average

purchase

price Market CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 02/03/2020 FR0000125338 127,900 96.6018 XPAR CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 02/03/2020 FR0000125338 40,200 96.6771 BATE CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 02/03/2020 FR0000125338 26,100 96.6956 CHIX CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 02/03/2020 FR0000125338 16,800 96.6186 TRQX CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 03/03/2020 FR0000125338 138,400 96.7314 XPAR CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 03/03/2020 FR0000125338 42,000 96.7077 BATE CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 03/03/2020 FR0000125338 27,000 96.7807 CHIX CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 03/03/2020 FR0000125338 18,000 96.7354 TRQX CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 04/03/2020 FR0000125338 66,938 95.3589 XPAR CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 04/03/2020 FR0000125338 27,612 95.514 BATE CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 04/03/2020 FR0000125338 19,006 95.4835 CHIX CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 04/03/2020 FR0000125338 14,444 95.6967 TRQX CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 05/03/2020 FR0000125338 47,071 94.0249 XPAR CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 05/03/2020 FR0000125338 3,862 94.2299 BATE CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 05/03/2020 FR0000125338 6,036 94.1922 CHIX CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 05/03/2020 FR0000125338 2,060 94.1881 TRQX CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 06/03/2020 FR0000125338 106,010 90.473 XPAR CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 06/03/2020 FR0000125338 30,773 90.242 BATE CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 06/03/2020 FR0000125338 20,836 90.3827 CHIX CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 06/03/2020 FR0000125338 14,381 90.3818 TRQX CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 09/03/2020 FR0000125338 58,862 84.7306 XPAR

For detailed information on the transactions carried out and on the objectives of the buybacks, please refer to the detailed declaration available on: https://investors.capgemini.com/en/regulated-information/ .

