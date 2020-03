CAMBRIDGE, USA, March 10, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- GCP Applied Technologies Inc. (NYSE: GCP), ein weltweit führender Anbieter von Bauprodukttechnologien, gab heute bekannt, dass er eine Vereinbarung mit der Pan-United Concrete Pte. Ltd. getroffen hat, einer hundertprozentigen Tochtergesellschaft der in Singapur börsennotierten Pan-United Corporation Ltd., dem größten Beton- und Zementanbieter des Landes. Durch die Vereinbarung wird das VERIFI®-Transportbeton-Managementsystem von GCP für den Einsatz in mehr als 300 Betonmischfahrzeugen der Pan-United-Flotte in Singapur implementiert.



„Unsere Vereinbarung mit Pan-United ist ein wichtiger Schritt bei der Erweiterung der globalen Reichweite unseres VERIFI®-Transportbeton-Managementsystems und der Stärkung unserer Position auf dem asiatisch-pazifischen Markt“, so Dr. Boudewijn Van Lent, EVP of Specialty Construction Chemicals bei GCP. „Pan-United ist ein weltweit führender Pionier im Bereich der Betontechnologie mit einer ausgezeichneten Erfolgsbilanz. Wir freuen uns, diese Partnerschaft aufzubauen und die Qualität, Konsistenz und Effizienz der Betonlieferung weiter zu verbessern.“

Das VERIFI®-Transportbeton-Managementsystem bietet während des Transports vom Fertigbetonwerk zum Einsatzort eine ausgefeilte automatisierte Prozessüberwachung und -steuerung. Diese wird durch Sensoren sichergestellt, die an den Betonmischfahrzeugen installiert sind und die Betoneigenschaften während des Transports überwachen, messen und steuern. Das VERIFI®-System bietet eine Betonqualitätskontrolle der nächsten Generation und trägt dazu bei, die Produktkonsistenz von einem Fahrzeug zum nächsten zu erhöhen. So wird die Zahl abgelehnter Ladungen reduziert, die Effizienz am Einsatzort erhöht und kostspielige Projektverzögerungen werden minimiert. Darüber hinaus bietet die Technologie mehrere ökologische Vorteile, darunter einen geringeren Zementeinsatz, weniger Abfall und eine höhere Kraftstoffeffizienz.

„Das VERIFI®-System ist eine bahnbrechende Innovation in der Baubranche. Es setzt höhere Standards in puncto Betonqualität, Verarbeitbarkeit und Konsistenz. Außerdem verbessert es die Produktivität unserer Betriebsabläufe und zeigt unser Engagement für Nachhaltigkeit“, so Ken Loh, Chief Operating Officer der Pan-United Corporation Ltd. „Pan-United freut sich, die Nutzung des VERIFI®-Systems durch den Einsatz in unserer Flotte zu erweitern. Dies ist ein wichtiger Schritt, um Innovationen in der Betonbranche voranzutreiben und gleichzeitig die Effizienz zu steigern und unseren Kunden nachhaltige Lösungen zu bieten“, so Loh weiter.

