CAMBRIDGE, Mass., 10 mars 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- GCP Applied Technologies Inc. (NYSE : GCP), un important fournisseur mondial de technologies de produits de construction, a annoncé aujourd'hui la conclusion d'un accord avec Pan-United Concrete Pte. Ltd., une filiale à part entière de Pan-United Corporation Ltd., cotée à Singapour, plus important fournisseur de béton et de ciment du pays. L'accord met en œuvre le système de gestion du béton en transit VERIFI® de GCP pour une utilisation dans plus de 300 camions malaxeurs de la flotte de Pan-United sur le marché de Singapour.



« Notre accord avec Pan-United est une étape importante dans l'élargissement de la portée mondiale de notre système de gestion du béton en transit VERIFI® et renforce notre position sur le marché de la région Asie-Pacifique », a déclaré le Dr Boudewijn Van Lent, vice-président exécutif de GCP pour les produits chimiques de construction spécialisés. « Pan-United est un leader mondial et un innovateur reconnu dans le domaine de la technologie du béton et nous sommes ravis de bâtir notre partenariat et de continuer à améliorer la qualité, la cohérence et l'efficacité de la façon dont le béton est livré. »

Le système de gestion du béton en transit VERIFI® fournit une surveillance et un contrôle sophistiqués et automatisés du processus pendant le transport du béton prêt à l'emploi depuis la centrale de production, en utilisant des capteurs installés sur les camions malaxeurs pour surveiller, mesurer et gérer les propriétés du béton en transit. Le système VERIFI® offre un nouveau niveau de contrôle de la qualité du béton et permet d'augmenter la régularité du produit d'un camion à l'autre afin de réduire les chargements rejetés, d'augmenter l'efficacité du chantier et de minimiser les retards coûteux du projet. De plus, la technologie offre plusieurs avantages environnementaux, notamment la possibilité de réduire l'utilisation de ciment et les déchets, et d'améliorer l'efficacité énergétique.

« Le système VERIFI® est une innovation révolutionnaire pour le secteur de la construction. Il établit des normes plus élevées pour la qualité du béton, la gestion de l'ouvrabilité et la régularité. Cela améliore également la productivité de nos opérations et démontre notre engagement envers la durabilité », a déclaré M. Ken Loh, chef de l'exploitation de Pan-United Corporation Ltd. « Pan-United est ravi d'étendre l'utilisation du système VERIFI® dans sa flotte. Il s'agit d'une étape importante pour ouvrir la voie à l'approfondissement de l'innovation dans le secteur du béton, tout en améliorant l'efficacité et en fournissant des solutions durables à nos clients », a ajouté M. Loh.

À propos de GCP Applied Technologies

GCP est l'un des principaux fournisseurs mondiaux de technologies de produits de construction qui comprennent des adjuvants et des additifs pour le béton et le ciment, le système de gestion du béton en transit VERIFI®, des produits d'étanchéité haute performance et des produits de construction spécialisés. Les produits GCP ont été utilisés pour construire certaines des structures les plus renommées au monde. De plus amples informations sont disponibles sur le site www.gcpat.com .

Relations avec les investisseurs :

Joseph DeCristofaro

T +1 617.498.2616

investors@gcpat.com

