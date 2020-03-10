马萨诸塞州剑桥市, March 11, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- 全球领先的建筑产品技术提供商GCP Applied Technologies Inc.（NYSE: GCP）今天宣布已与新加坡最大的混凝土和水泥供应商Pan-United Concrete Pte Ltd.达成协议。Pan-United Concrete Pte Ltd.是新加坡上市公司Pan-United Corporation Ltd.的全资子公司。该协议将实施GCP的VERIFI®在途混凝土管理系统，以用于Pan-United在新加坡市场的300多个混凝土搅拌车队。



“通过与Pan-United达成协议，我们在推动VERIFI®在途混凝土管理系统的全球发展和巩固亚太市场地位方面迈出了重要的一步，”GCP特种建筑化学品执行副总裁Boudewijn Van Lent博士说。“Pan-United是一家全球公认的领先混凝土技术创新公司，我们很高兴能与之建立合作关系，并继续提高混凝土交付质量、一致性和效率。”

VERIFI®在途混凝土管理系统利用安装在混凝土搅拌车上的传感器监控、测量和管理在途混凝土的性能，为从预拌混凝土工厂到工地的运送过程提供先进的自动化过程监控和控制。VERIFI®系统提供了更高水平的混凝土质量控制，并有助于提高从一辆车到下一辆车的产品一致性，从而减少不合格装载产品、提高工地效率并最大程度地降低项目延误成本。此外，该技术还可以产生许多环境效益，其中包括减少水泥使用量、减少废物以及提高燃油效率的潜力。

“VERIFI®系统是建筑行业的一项突破性创新。它为混凝土质量、可施工性管理和一致性设定了更高的标准。它还提高了我们的运营效率，并彰显了我们对可持续发展的承诺，”Pan-United Corporation Ltd.首席营运官Ken Loh表示。“Pan-United很高兴拓展了VERIFI®系统在我们车队中的应用。对于推动混凝土行业实现更深刻的创新、提高效率并为客户提供可持续解决方案来说，这是至关重要的一步。”Loh先生补充道。

关于GCP Applied Technologies

GCP是全球领先的建筑产品技术提供商，主要产品包括混凝土和水泥掺合料和添加剂、VERIFI®在途混凝土管理系统、高性能防水产品以及特种建筑产品。GCP产品已被用于建造世界上最著名的一些建筑物。更多信息请见 www.gcpat.com 。

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