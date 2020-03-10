麻省劍橋市, March 11, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- 麻省劍橋市 (GLOBE NEWSWIRE) -- GCP Applied Technologies Inc.（NYSE: GCP）是一家全球領先的建築產品技術提供商，今天宣布已跟 Pan-United Concrete Pte Ltd. 達成協議。該公司是在由新加坡上市公司 Pan-United Corporation Ltd. 全資擁有的子公司，為該國最大的混凝土和水泥供應商。該協議落實使用 GCP 的 VERIFI ® 在途混凝土管理系統，在新加坡市場中供擁有 300 多輛混凝土攪拌車的 Pan-United 車隊使用。



「我們與 Pan-United 達成的協議是擴大全球 VERIFI® 在途混凝土管理系統的範圍的重要一步，並可鞏固我們在亞太市場的地位。」GCP 特殊建築化學品執行副總裁 Boudewijn Van Lent 博士說。「Pan-United 是全球領導和公認的混凝土技術創新者，我們很高興建立彼此的合作夥伴關係，並繼續提高混凝土交付質量、一致性及效率。」

VERIFI® 在途混凝土管理系統通過使用安裝在混凝土上的感應器，在從預拌混凝土廠到施工現場的運輸過程中提供複雜並自動化的全程監控、測量及管理其間的混凝土性能。VERIFI® 系統提供了更高水平的混凝土質量控制，並有助於提高卡車之間的產品一致性，以減少不合格的貨品，提高施工現場的效率並儘量減少昂貴的項目延誤。此外，該技術還具有許多環境效益，包括減少水泥用量、減少浪費以及提高燃油效率的潛力。

「VERIFI® 系統是建築業界的一項突破性的創新。這為混凝土質量、可操作性管理和一致性設定了更高的標準。「這也提高了我們的營運效率，並展示了我們對可持續發展的承諾。」Pan-United Corporation Ltd. 行政總裁 Mr. Ken Loh 說。「Pan-United 很高興在我們的車隊中擴大 VERIFI® 系統的使用。這是把創新技術更深入地帶進混凝土行業之中，不但可提高效率，亦是為客戶提供可持續解決方案的重要一步。」 Mr. Loh 補充道。

關於 GCP Applied Technologies

GCP 是全球領先的建築產品技術提供商，其產品包括用於混凝土和水泥的外加劑和添加劑、VERIFI® 在途混凝土管理系統、以及高性能防水產品和特殊建築 產品。GCP 產品已被用在建造一些世界上最著名的建築。如欲了解更多詳情，請瀏覽 www.gcpat.com 。

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