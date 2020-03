QUÉBEC, 10 mars 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Restaurants Canada est aujourd’hui rassurée quant à volonté du gouvernement de mener à bien l’ensemble de la modernisation du régime des permis d’alcool au Québec. Plusieurs mesures adoptées en 2017 et 2018 par l’Assemblée Nationale avaient besoin d’une modification législative pour pouvoir aller de l’avant. Le budget présenté cet après-midi introduit cette modification tant attendue et permettra, entre autres, l’allègement des conditions des permis de restaurant. Ainsi, la possibilité de prendre de l’alcool sans repas et l’allongement des heures de terrasses auront désormais véritablement force de loi une fois le budget adopté.



De plus, la date d’abolition du timbre sur les bouteilles est toujours maintenue au 12 juin 2020 et des fonds sont prévus dans le budget pour l’adaptation des modes de surveillance. « Enfin, le gouvernement du Québec boucle la boucle sur le plan des permis d’alcool. C’est aujourd’hui la consécration de gains importants pour l’industrie de la restauration, des bars et des terrasses. Nous sommes satisfaits que les mesures législatives à cet effet aient été incluses dans le budget par le Ministre des Finances Éric Girard », a indiqué David Lefebvre, vice-président Affaires fédérales et pour le Québec chez Restaurants Canada. « La modulation des sanctions pécuniaires est aussi une bonne nouvelle. Restaurants Canada plaide depuis longtemps pour la fin du mur-à-mur et pour une progression des sanctions », a ajouté David Lefebvre.

Parmi les autres mesures positives dans le présent budget, on note des sommes prévues pour aider la collecte des matières organiques pour les services alimentaires, des montants additionnels pour le recrutement de travailleurs à l’étranger ainsi qu’un crédit à la masse salariale pour l’intégration d’employés handicapés.

Une situation budgétaire enviable qui ouvre la porte à davantage de soutien aux PME

Restaurants Canada reconnaît que le gouvernement du Québec a fait de grands progrès sur le plan fiscal auprès des petites et moyennes entreprises au cours des dernières années. Par contre, la situation budgétaire du Québec demeure enviable, comme en font foi de nombreuses nouvelles mesures de dépenses pour 2020-2021. Par contre, peu de ces mesures s’appliquent pour l’instant au secteur commercial et aux PME. Restaurants Canada aurait ainsi apprécié des mesures supplémentaires afin de pallier à la pénurie de main-d’œuvre, comme une accélération des mesures en faveur des travailleurs expérimentés.

De plus, nous voulons rappeler au gouvernement l’importance de maintenir une situation budgétaire positive et saluons, à cet effet, le maintien des cibles de réduction de la dette et de financement du Fonds des générations. Ceci contribue au développement d’un cadre d’affaires et d’investissement positif au Québec qui bénéficie à tous et toutes. Toutefois, l’augmentation de plusieurs postes budgétaires devra peut-être être réévaluée au cours des prochaines années, advenant un ralentissement économique important.

Les sommes additionnelles en immigration sont aussi à souligner et sont bienvenues par nos membres en vue de préparer l’avenir.

Un Québec plus vert

Une des pièces maîtresses du budget est une projection d’investissements massifs en faveur de mesures environnementales. Des sommes importantes sont prévues pour le plan cadre du gouvernement, et ce pour une période de cinq ans. « Restaurants Canada entend activement participer avec le gouvernement pour assurer que le secteur des services alimentaires ait une part des programmes gouvernementaux », a mentionné David Lefebvre. « Comme nous le faisons dans le dossier de la consigne et de la collecte sélective, nous sommes ouverts à faire notre part, en collaboration avec l’ensemble de l’industrie et des décideurs publics », a ajouté David Lefebvre.

Qui sommes-nous?

Restaurants Canada est une association nationale sans but lucratif qui aide l’industrie dynamique et diversifiée des services alimentaires canadiens à réaliser son plein potentiel au moyen de programmes, de représentation, de ressources et d’événements à l’intention de ses membres. Le secteur canadien des services alimentaires est une industrie au chiffre d’affaires annuel de 93 milliards de dollars qui emploie directement 1,2 million de travailleurs, est la principale source de premiers emplois au Canada et sert 22 millions de clients chaque jour dans toutes les régions du pays.

Pour renseignements: David Lefebvre, 613 325-3298, dlefebvre@restaurantscanada.org ou Marlee Wasser, gestionnaire des communications, 1 800 387-5649, poste 4254 ou media@restaurantscanada.org