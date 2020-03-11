加州圣地亚哥, March 11, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- 中美冠科今天宣布推出两种新型肝纤维化啮齿动物模型，对急性肝损伤、晚期纤维化和/或纤维化逆转的NASH和抗纤维化治疗的临床前效应有更快速和节省成本的评估。



这两种模型包括四氯化碳诱导的纤维化和添加新胆固醇的胆碱缺乏性纤维化（CCDF）饮食。这些模型的推出通过提供更广泛的临床前平台，进一步推动了中美冠科对推进NASH药物开发的进程。

这种新的CCDF饮食是对目前临床前使用的胆碱缺乏、L-氨基酸定义的高脂肪饮食（CDAHFD）的改进，具有较低的脂肪成分和胆固醇添加。由此产生的Wistar大鼠和C57BL/6小鼠在CDAHFD上表现出比啮齿动物更严重的肝损伤，仅在6-9周内就可观察到纤维化，并且没有常规化学和营养缺乏模型中常见的显著体重减轻现象。

四氯化碳诱导可提供快速纤维化模型，与营养过剩和营养缺乏模型相比，可节省临床前研究的时间和成本。在C57BL/6和Balb/c小鼠模型中，仅在4周内就观察到严重的纤维化，而行业标准的营养过剩饮食则为16周或更长的时间。

中美冠科心血管和代谢疾病高级副总裁Jim Wang博士说：“纤维化与更严重的NASH相关，因此开发新的平台来模拟这种疾病，可以帮助受这种无声疾病影响最严重的患者群体。”。“这些新模型，连同其他肝病模型，包括MS-NASH和CCl4诱导或改良的啮齿动物模型，以及NHP模型，增添了我们建立高转化模型市场领先平台以加速NASH药物发现的愿景。”。

在即将到来的波士顿NASH峰会上，中美冠科将展示在Wistar大鼠中诱导的新型CCDF模型的表征数据。这张题为“胆固醇添加、胆碱缺乏的纤维化饮食会加重Wistar大鼠肝损伤和肝脂肪变性”的海报将于2020年5月5日呈现在NASH科学界。

今年晚些时候，中美冠科还将展示一种新的饮食增强NHP模型的数据，该模型可用于研究肝脂肪变性、脂血症和胰岛素抗药性，进一步增强NASH药物开发人员可用的模型范围。这些进展将有助于在模型中评估降低肝甘油三酯和改善胰岛素抗药性的潜在治疗方法并严密地概括人类代谢性疾病。

关于中美冠科



中美冠科是一家JSR生命科学公司，一家全球性的药物发现和开发服务公司，为推进肿瘤和代谢疾病研究提供转化平台。凭借广泛的相关模型和预测工具组合，中美冠科能够为客户提供优秀的临床候选药物。

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