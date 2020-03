Augmentation des taux de défaillance et d'insolvabilité : le taux global d'importants retards de paiement chez les consommateurs canadiens a augmenté de 37 points de base pour atteindre 5,61 % et les taux d'insolvabilité ont augmenté de 11,5 % par rapport à la même période de l'année précédente

TORONTO, 10 mars 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le ralentissement de l'économie et la hausse des taux d'intérêt de 125 points de base au cours du deuxième semestre de 2017 et en 2018 pourraient enfin avoir des répercussions sur les marchés canadiens du crédit à la consommation. Publié récemment, le rapport du 4e trimestre 2019 de TransUnion (NYSE:TRU), le Rapport sur les données du secteur , montre que certains consommateurs canadiens ont commencé à ressentir la pression de l'endettement, le taux global de défaillances importantes des consommateurs (consommateurs ayant des paiements en retard de 90 jours ou plus, y compris les radiations sur 12 mois) a augmenté de 37 points de base en glissement annuel pour atteindre 5,61 %. Au cours du dernier trimestre, les taux de défaillance pour dettes non hypothécaires ont augmenté à cause de la multiplication des retards de paiement des prêts à tempérament.

La hausse des taux de défaillance s'observe dans toutes les régions du pays, bien que certaines d'entre elles aient connu des augmentations beaucoup plus importantes que d'autres. La Saskatchewan, Terre-Neuve-et-Labrador et le Manitoba ont connu les accroissements les plus forts, probablement attribuables, en partie, aux effets des embargos commerciaux sur l'agriculture. Les prix des produits miniers et pétroliers ont vraisemblablement aggravé les défauts de paiement dans les Prairies, tandis que le taux de chômage élevé a vraisemblablement nui aux emprunteurs terre-neuviens.

« Nous commençons à constater une pression accrue sur les finances personnelles, en particulier dans certains segments de la population qui sont plus sensibles aux variations des taux d'intérêt. Les hausses de taux observés en 2018 pourraient commencer à comprimer le budget des ménages et à entraîner une augmentation des taux de défaillance et d'insolvabilité, bien que d'autres facteurs macroéconomiques, tels que l'impact des embargos commerciaux, des fermetures d'usines automobiles et des grèves ferroviaires, aient également joué un rôle », déclare le directeur de la recherche et de la consultation en services financiers chez TransUnion Canada, Matt Fabian.

Des recherches précédemment menées par TransUnion ont montré que les consommateurs à risque* sont, en moyenne, plus sensibles aux chocs de paiement qui découlent d'événements comme l'augmentation des taux d'intérêt, ainsi qu'aux évolutions négatives de l'économie telles que le chômage. Terre-Neuve-et-Labrador, qui se classe au deuxième rang pour la proportion de consommateurs de crédit considérés comme étant des emprunteurs de seconde catégorie (40 %), a connu la plus forte augmentation des comptes en souffrance - en hausse de 73 points de base par rapport au quatrième trimestre 2019 - et affiche maintenant le deuxième taux d'impayés le plus élevé de toutes les provinces canadiennes, soit 7,65 %. De même, le Nouveau-Brunswick, qui compte la plus forte proportion d'emprunteurs de seconde catégorie, soit 40,2 %, a connu le taux de défaillance le plus élevé (8,6 %) après une augmentation de 38 points de base.

La mesure du défaut de remboursement des prêts non hypothécaires porte sur toute une série de types de comptes, notamment les cartes de crédit, les marges de crédit, les prêts automobiles et les prêts à tempérament. Cependant, l'augmentation globale des défauts de paiement ne s'applique pas à tous les produits, une grande partie de l'accroissement observé au cours du dernier trimestre ayant eu trait aux prêts à tempérament, qui ont vu leurs taux de défaillance augmenter de 45 points de base au quatrième trimestre 2019, par rapport à l'année précédente. De leur côté, les prêts automobiles captifs et les marges de crédit ont enregistré une hausse des défauts de paiement beaucoup plus faible, soit respectivement de 8 pb et de 1 pb, tandis que cartes de crédit ont vu leurs non-paiements diminuer de 2 pb au cours du dernier trimestre.

Classement par province des taux de défaillance (retard de plus de 90 jours) sur prêts non hypothécaires Province - Classement par taux de défaillance des consommateurs

Taux (du plus haut au plus bas) T4 2019 Consommateurs avec importants défauts de paiement

(%) Changement d'année en année

(pb) 1. Nouveau-Brunswick 8,57 % 38 2. Terre-Neuve-et-Labrador 7,65 % 73 3. Saskatchewan 7,35 % 87 4. Nouvelle-Écosse 7,25 % 58 5. Alberta 6,99 % 57 6. Manitoba 6,65 % 70 7. Île-du-Prince-Édouard 6,15 % 49 8. Colombie-Britannique 5,71 % 42 9. Ontario 5,23 % 28 10. Québec 4,45 % 21 Moyenne du Canada 5,61 % 37

En outre, les taux d'insolvabilité ont continué à grimper au quatrième trimestre 2019, affichant une hausse de 11,5 % par rapport à l'année précédente et de près de 3 % par rapport au troisième trimestre 2019. La croissance de l'insolvabilité semble être alimentée par les emprunteurs qui se situent dans les catégories de risque de quasi-premier ordre ou de premier ordre, qui ont tendance à présenter un risque de crédit modéré, mais qui peuvent avoir plus de mal à maintenir le service de la dette face à des facteurs externes négatifs.

Ces segments peuvent avoir été touchés par la hausse des taux d'intérêt et l'augmentation du coût de la vie, des facteurs qui ont étiré les revenus disponibles et, dans certains cas, forcé les consommateurs à établir des priorités dans le choix des factures à payer. Il convient de noter que la hausse des faillites au quatrième trimestre 2019 s'explique en grande partie par l'augmentation des propositions de consommateurs, un accord dans le cadre duquel le consommateur convient de conditions de remboursement avec un créancier, évitant ainsi la faillite, qui n'impliquent souvent que la vente d'actifs pour satisfaire une partie des obligations de la dette.

Le marché hypothécaire canadien se réchauffe à nouveau

Après une année 2019 en demi-teinte, le marché hypothécaire canadien semble s'être adapté aux nouvelles règles d'admissibilité aux prêts hypothécaires promulguées en 2018, la baisse des taux hypothécaires au cours du premier semestre ayant contribué à stimuler la demande. Au troisième trimestre 2019, les volumes de nouveaux prêts hypothécaires ont augmenté de plus de 17 % par rapport à l'année précédente, menés une fois de plus par l'Ontario (21 %) et la Colombie-Britannique (19 %), qui ont connu une forte activité sur le marché du logement. Une partie de cette croissance en glissement annuel peut également provenir d'un effet de comparaison favorable avec les niveaux modérés de l'année précédente, où le marché s'adaptait aux nouvelles règles en matière de prêts hypothécaires.

Malgré une augmentation des nouveaux prêts hypothécaires émis (constitutions de nouveaux dossiers), leurs montants moyens n'ont connu qu'une augmentation marginale, reflétant probablement les changements dans la composition des maisons que les consommateurs canadiens ont achetées. Le solde global des prêts hypothécaires a augmenté de 3,4 % au niveau national. L'Ontario est en tête de toutes les provinces, affichant des taux de croissance de 4,8 % en moyenne par rapport à l'année précédente, grâce à des marchés actifs comme Hamilton, Ottawa et Toronto, où l'on enregistre des taux de croissance équilibrés allant de 5 à 8 %. En revanche, la Colombie-Britannique - et plus particulièrement la RGT de Vancouver - a connu une baisse continue des nouveaux soldes moyens, soit de près de 4 % par rapport à l'année précédente.

« La hausse de 17 % des volumes de nouveaux dossiers par rapport à la même période l'année précédente suggère que le marché hypothécaire s'est pleinement adapté aux nouvelles règles d'éligibilité. Bien que la croissance du montant moyen des prêts hypothécaires nouvellement émis ait été généralement modérée, l'Ontario a affiché une croissance saine de 4,8 %, ce qui suggère que les prix des maisons dans la région sont à nouveau en hausse », commente M. Fabian.

Stabilisation du niveau général de la dette non hypothécaire

Malgré la hausse des taux de défaillance et d'insolvabilité, le rapport de TransUnion Canada sur l’industrie a montré que le niveau des soldes moyens des dettes non hypothécaires par consommateur avait été relativement stable au cours de la dernière année, diminuant légèrement de 0,5 % par rapport à l'année précédente pour atteindre 30 106 $. Cette stabilisation, associée à l'augmentation des taux de défaut de paiement, suggère que les consommateurs ralentissent leur niveau de nouveaux emprunts tout en s'efforçant de gérer leur dette existante et que les prêteurs se retirent peut-être de l'émission de nouveaux crédits aux consommateurs.

Comme le fait observer M. Fabian, « la stabilisation des soldes que nous avons constatée au quatrième trimestre indique que certains emprunteurs peuvent avoir de la difficulté à gérer leur niveau d'endettement actuel et leurs dépenses courantes, et qu'ils hésitent donc à s'endetter à nouveau. »

Parallèlement à la stabilisation du niveau de la dette non hypothécaire, on observe un ralentissement des constitutions de nouveaux dossiers dans de nombreux produits. Au troisième trimestre 2019 (le trimestre le plus récent pour lequel des données sont disponibles), les encours de cartes de crédit, de prêts automobiles et de marges de crédit ont tous baissé, respectivement de -7,6 %, -5,5 % et -1,8 %. Les soldes moyens des consommateurs pour ces produits sont, dans l'ensemble, restés inchangés au cours du dernier trimestre. Le seul produit non hypothécaire qui a affiché une augmentation non négligeable est le prêt à tempérament, qui a vu la constitution de nouveaux dossiers croître de 8,3 % en glissement annuel au troisième trimestre 2019 et ses soldes, de 4,1 % en glissement annuel. Cette situation peut indiquer que les consommateurs ayant du mal à gérer les finances de leur ménage se sont tournés vers les prêts à tempérament comme source de liquidités. De plus, cette croissance continue des prêts à tempérament pourrait contribuer à l'augmentation des taux de défaillance pour ce produit observée au cours de l'année passée.

Données du quatrième trimestre 2019 sur les principaux produits de crédit Produit de crédit Constitutions de nouveaux dossiers de prêt

T3 2019(1) Changement

annuel Solde

moyen

consommateur Changement

annuel Taux de

délinquance

grave

chez le consommateur(2) Changement

annuel Cartes de crédit pour consommateurs 1 628 K -7,6 % 4 326 $ 1,31 % 2,80 % - 24 bp Prêts auto captifs 256K -5,5 % 21 348 $ 0,88 % 1,75 % + 8 bp Marges de crédit 392K -1,8 % 35 070 $ -2,29 % 1,06 % + 1 bp Prêts à tempérament 865K 8,3 % 34 957 $ 4,24 % 4,46 % + 45 bp Hypothèques 290K 17,2 % 276 852 $ 4,11 % 0,43 % - 2 bp

(1) Les constitutions de dossiers de prêt sont examinées avec un retard d'un trimestre afin de tenir compte du délai de déclaration.

(2) Les taux d'impayés graves sont de 90 jours ou plus pour les cartes de crédit et de 60 jours ou plus pour tous les autres produits de crédit.

« Bien que l'économie canadienne ait ralenti, des indicateurs clés comme l'inflation et le chômage demeurent sains et continuent de soutenir le marché. Toutefois, la persistance d'un contexte économique adverse, combinée à une faible croissance des salaires, à une incertitude économique mondiale accrue et à des hausses de taux d'intérêt, pourrait continuer à poser certains problèmes. Dans ce contexte, il est important que les prêteurs aient une compréhension approfondie des risques encourus par les consommateurs et de leur comportement potentiel en matière de remboursement. Ils peuvent ainsi de servir de modèles analytiques avancés et de données tendancielles pour obtenir les renseignements dont ils ont besoin. Il est clair qu'un certain nombre de tendances intéressantes se dessinent et qu'elles méritent d'être examinées de près dans les mois à venir », conclut M. Fabian.

Vous trouverez ici plus de renseignements sur le Rapport sur les données du secteur de TransUnion Canada, y compris des détails sur divers produits de crédit. Parmi ces précisions figurent notamment des renseignements sur les tendances en matière de solde et de défaut de paiement, y compris pour les prêts auto, les prêts à tempérament, les marges de crédit et les prêts hypothécaires. Veuillez vous rendre sur le site Web suivant pour vous inscrire au webinaire de TransUnion sur le Rapport sur les données du secteur du quatrième trimestre 2019, prévu le mercredi 11 mars à 14 h HE.

* Définitions du segment de risque du pointage de crédit TransUnion CreditVision : À risque = 300 à 639 ; moyen = 640 à 719 ; bon = 720 à 759 ; très bon = 760 à 799 ; excellent = 800 et plus. Ce qu'on appelle le risque de seconde catégorie est considéré comme inférieur à 720.

