Coop Pank AS

March 11, 2020 02:00 ET

March 11, 2020 02:00 ET

Coop Panga 2020 veebruari majandustulemused:

Panga kliendiarv kasvas veebruaris 2100 kliendi võrra ja ulatus kuu lõpuks 67 800-ni.

Panga neto laenuportfell jõudis 489 miljoni euroni, kasvades kuuga 13 miljoni euro võrra. Veebruaris näitasid väga head kasvu kodulaenude ning ärilaenude portfell.

Coop Panga hoiuste maht kasvas kuuga 21 miljoni euro võrra ning ulatus veebruari lõpu seisuga 519 miljoni euroni.

Pank teenis veebruaris 530 tuhat eurot puhaskasumit.

Coop Panga juhatuse esimehe Margus Rinki kommentaar: „Oleme aasta esimese kahe kuuga suutnud näidata jätkuvalt kiiret kasvu, tulud on aastases võrdluses suurenenud 39%, kulud 26% ja puhaskasum 43%. Head meelt teeb samuti klientide arvu kasv ning koos sellega nõudmiseni hoiuste mahu tõus, mis võimaldab vähendada tulevikus finantseerimiskulu.“

Coop Panga põhjalikumad kvartaliaruanded on leitavad aadressil: https://www.cooppank.ee/finantsaruanded

Eesti kapitalil põhinev Coop Pank on üks viiest Eestis tegutsevast universaalpangast. Pangal on 67 800 igapäevapanganduse klienti. Coop Pank kasutab jaekaubanduse ja panganduse vahel tekkivat sünergiat ning toob igapäevased pangateenused inimeste kodu lähedale. Panga enamusaktsionäriks on kodumaine kaubanduskett Coop Eesti, mille müügivõrgustikku kuulub 340 kauplust.

Lisainfo:

Kerli Lõhmus

Finantsjuht

Telefon: +372 669 0902

E-post: kerli.lohmus@cooppank.ee





Manus