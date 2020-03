March 11, 2020 03:00 ET

Yhtiötiedote

11.3.2020





Color Obstacle Rush -tapahtuma Pariisissa 28.-29.3.2020 siirretään Koronaviruksen johdosta

Rush Factory Oyj siirtää viranomaisten määräyksestä Color Obstacle Rush -tapahtuman joka oli tarkoitus pitää Pariisin Jablinesissa 28.-29.3.2020. Tapahtumalle etsitään parhaillaan uutta päivämäärää, mahdollisia päivämääriä on toukokuussa, kesäkuussa, heinäkuussa sekä elokuussa. Pariisin Jablinesin tapahtumaan on kahdelle päivälle myyty 7053 lippua. Tapahtuman siirtäminen ei aiheuta rahojen palautusta lipun ostaneille vaan asiakkaiden liput siirretään joko uudelle päivämäärälle tai toiseen tapahtumaan, esimerkiksi Pariisissa, joka järjestetään 12.9.2020. Yhtiö tiedottaa kun uusi ajankohta on vahvistettu.

Duudsonit Funland -konseptin kevään kiertue on myös päätetty siirtää syksyyn Koronaviruksen johdosta. Duudsonit Funland -tapahtumien lipunmyynti avattiin 29.2.2020. Muita tapahtumia ei tähän mennessä ole jouduttu siirtämään.

“Seuraamme Koronaviruksen mahdollisia vaikutuksia tapahtumien kannalta ja kansainvälisten viranomaisten antamia ohjeita tai määräyksiä. Olemme myös tehneet muutoksia tapahtuman kulkuun siten että tapahtumissa ei ole yli 1000 ihmistä yhtä aikaa kokoontuneena samalle alueelle. Tapahtumiemme luonne ulkotapahtumina jotka levittäytyvät suurelle alueelle (päälavan edustalle, maalifestivalialueelle sekä 5km esteradan eri osioihin) auttaa meitä tässä haastavassa tilanteessa. Lisäksi olemme varautuneet lisäämällä desinfektioainetta osallistujille sekä ilmatäytteisten esteiden desinfioinnilla aina tapahtumien väleissä.”

Rush Factory on kansainvälinen elämystehdas, joka kehittää ja toteuttaa ainutlaatuisia tapahtuma- ja elämyskonsepteja. Raumalta lähtöisin olevan Rush Factoryn kansainväliset hyvinvointipainotteiset liikunta- ja elämystapahtumakiertueet ovat tarjonneet hauskanpitoa ja unohtumattomia elämyksiä jo yli 400 000 asiakkaalle vuodesta 2015 alkaen. Rush Factoryn kasvua ja liiketoimintaa tukee Yhtiön liiketoimintamalli, joka haastaa alan perinteisiä toimintamalleja ratkomalla tyypillisiä tapahtumatuotannon ja toteutuksen ongelmakohtia mm. vähentämällä ulkoistamisen aiheuttamia riskejä ja kustannuksia, sekä olemalla riippumaton tapahtumapaikasta tai esiintyjästä. Tämän lisäksi Rush Factoryn liiketoiminnan liikkuva luonne ja kyky tuoda ainutlaatuisia tapahtumaelämyksiä sinne missä asiakkaat ovat, mahdollistavat sen riippumattomuuden markkinoiden suhdanteista.