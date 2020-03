PRESSEMEDDELELSE

Svane Køkkenet åbner sin tiende butik i Norge

Det danske køkkenbrand Svane Køkkenet ekspanderer i Norge. Med etablering i Kristiansand, den sidste af de store norske byer på vestkysten, indfries et strategisk delmål.

Svane Køkkenet når en vigtig milepæl i den planlagte ekspansion i Norge med åbningen af sin tiende konceptbutik i Kristiansand i forsommeren 2020. Dermed har det danske køkkenbrand taget yderligere skridt i forhold til at dække den norske vestkyst med butikker i de attraktive kystbyer - lige fra Oslo over Bergen til Ålesund, som åbner her i marts.

”Åbningen i Kristiansand sker som et led i kædens strategi om at blive en landsdækkende køkkenkæde med 15-18 butikker på det norske marked,” siger adm. dir. Torben Paulin.

Norske forhandlere vil indrette oplevelsesbutik

Svane Køkkenet er lykkedes med at få to erfarne køkkenkonsulenter med ombord på det norske team. De to nye forhandlere, der skal køre parløb i Kristiansand, har i de seneste år været kolleger i en lokal køkkenforretning.

Inger Margrethe Palm, der er uddannet indretningskonsulent, bringer 15 års køkkenerfaring med sig, og hendes kollega, Marianne Halvorsen, uddannet indenfor økonomi- og markedsføring, bidrager med syv års erfaring med salg til erhvervsmarkedet.

Det nye makkerpar ønsker at indrette en eksklusiv oplevelses butik med de nyeste danske køkkendesigns. De har derfor valgt at placere butikken i bymidten, tæt ved gågaden, for at nå et publikum, som lever, arbejder eller shopper i city.

Indretningen af den 250 kvm. store konceptbutik er i fuld gang og foregår i et tæt samarbejde med Svane Køkkenets design- og konceptansvarlige, arkitekt MAA, Rolf Birk.





Svane Køkkenets kommende konceptbutik i Kristiansand i Norge indrettes med et bredt sortiment af de nyeste køkken- og baddesigns som her S19 i sort. (PR-foto: Svane Køkkenet)

Kontaktpersoner:

Kædechef Michael Oversø, Svane Køkkenet, mobil +45 2524 0000

Adm. dir. Torben Paulin, Telefon +45 9743 5200

Vedhæftet fil