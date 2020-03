Selskabsmeddelelse nr. 5





Spar Nord udvider direktionen

Martin Kudsk Rasmussen tiltræder 1. april 2020 som bankdirektør og medlem af Spar Nords direktion, hvor han bl.a. får ansvaret for erhverv, forretningsudvikling og et antal af Spar Nords bankområder.

Udnævnelsen er et led i Spar Nords løbende successionsplanlægning og skal understøtte bankens strategiske ambitioner om fortsat vækst på erhvervsområdet samt fastholdelse af den positive udvikling i de decentrale bankområder.

Martin Kudsk Rasmussen er 41 år og kommer fra en stilling som direktør for Storkundeområdet i Spar Nord. Martin kom til Spar Nord i 2012 i forbindelse med fusionen med SPARBANK, hvor han var bankdirektør.



Spar Nords bestyrelsesformand Kjeld Johannesen udtaler i en kommentar til udnævnelsen:

”Det glæder mig, at det er lykkedes for os at finde en stærk intern kandidat med den rigtige kompetenceprofil og en dyb forståelse for Spar Nords strategi og forretningsmodel, og jeg er sikker på, at Martin i sin nye rolle vil kunne yde et stort bidrag til en fortsat positiv udvikling for banken.”

Spar Nords direktion består herefter af administrerende direktør Lasse Nyby, bankdirektør Lars Møller, bankdirektør John Lundsgaard og bankdirektør Martin Kudsk Rasmussen.

Spørgsmål i forbindelse med denne meddelelse kan rettes til bestyrelsesformand Kjeld Johannesen på telefon +45 40 19 15 55 eller kommunikationsdirektør Ole Madsen på +45 96 34 40 10.

Venlig hilsen

Spar Nord

Kjeld Johannesen

Bestyrelsesformand

