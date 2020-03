“I 2019 oplevede vi en markant fremgang på produkttankmarkedet i forhold til de foregående år, og TORMs resultat for 2019 er således det bedste i tre år, blandt andet på grund af vores velfungerende integrerede One TORM platform. Vores omhyggelige forberedelser til IMO 2020 svovlreguleringen samt det stærke produkttankmarked i begyndelsen af 2020 har betydet, at TORM i første kvartal til dato har opnået fragtrater, som vil sikre TORM den stærkeste start på et år i mere end ti år. Dette er opnået på trods af den usikkerhed, der er skabt af COVID-19, som vi fortsat følger tæt, samt de seneste dages ekstraordinære udvikling i oliemarkedet, som indtil videre har understøttet det allerede stærke marked for transport af raffinerede olieprodukter. Begge begivenheder udgør hver for sig unikke udfordringer, risici og muligheder i de markeder, hvor vi opererer,” udtaler Executive Director Jacob Meldgaard.

I 2019 opnåede TORM et EBITDA på USD 202 mio. (2018: USD 121 mio.). Resultatet før skat var et overskud på USD 167 mio. (2018: et underskud på USD 33 mio.), som inkluderer en tilbageførsel af nedskrivninger på USD 120 mio. TORM klarede sig godt i forhold til konkurrerende rederier. Afkast af investeret kapital (RoIC) var 4,9% (2018: et 0,1%), justeret for tilbageførsel af nedskrivninger.



For hele 2019 opnåede TORM TCE-rater på USD/dag 16.526 (2018: USD/dag 12.982). Produkttankmarkedet var præget af høje rater i begyndelsen af året, men svækkedes i andet og tredje kvartal, efterfulgt af en kraftig stigning i fjerde kvartal, hvor fragtraterne nåede et niveau, som ikke er set siden 2008.



I 2019 fik TORM leveret fem MR-nybygninger og fire brugte MR-skibe. Derudover gennemførte TORM sale and leaseback-transaktioner for otte skibe – de fire brugte MR-skibe samt fire eksisterende MR-skibe.

TORM solgte endvidere otte ældre skibe (fem MR-skibe og tre Handysize-skibe) til en samlet pris på USD 65 mio. Syv af disse skibe blev leveret til deres nye ejere i 2019, og ét Handysize-skib er leveret i begyndelsen af januar 2020.



Pr. 31. december 2019 omfattede TORMs flåde 65 egne skibe, 11 skibe under sale and leaseback-aftaler og fire skibe i ordre. I januar 2020 har TORM købt yderligere to brændstofeffektive LR2-nybygninger, som vil have scrubbere installeret og være forberedt til dual-fuel-installation. Endvidere har rederiet fået tre nybygninger leveret: to LR1-skibe og ét MR-skib.

TORM har i januar 2020 opnået lånetilsagn fra førende shippingbanker på to separate lånefaciliteter og en revolverende kreditfacilitet på samlet op til USD 496 mio. De nye faciliteter erstatter fire lånefaciliteter og TORMs eksisterende revolverende kreditfacilitet, som tilsammen udgør USD 502 mio. ved fuld udnyttelse. Efter denne refinansiering har TORM ikke nogen større lån til indfrielse før 2026, hvilket understøtter Selskabets finansielle fleksibilitet.



Kim Balle blev udnævnt til Chief Financial Officer (CFO) i TORM A/S med tiltrædelse i december 2019. Kim Balle har tidligere været CFO i DLG og CFO i det private equity-ejede CASA A/S. Kim Balle kommer fra den finansielle sektor, hvor han har været direktør for Corporate Banking i Danske Bank.

TORM har derudover udnævnt Annette Malm Justad til bestyrelsesobservatør. Anette Malm Justad har stor ledelseserfaring og har tidligere været administrerende direktør for Eitzen Maritime Services. Hun varetager på nuværende tidspunkt flere bestyrelsesposter, herunder som formand for bestyrelsen i American Shipping Company ASA og medlem af bestyrelsen i Awilco LNG. Anette Malm Justad deltog første gang som bestyrelsesobservatør

på bestyrelsesmødet i august 2019.

TORM har forpligtet sig til at installere 49 scrubbere, som for flertallets vedkommende bliver leveret via TORMs joint venture. TORM har i 2019 gennemført 18 scrubber-installationer i flåden. Ved udgangen af 2019 havde TORM 20 skibe med scrubbere i drift. Pr. 11. marts 2020 er der 30 skibe med scrubbere i drift, og TORM forventer at installere scrubbere på 17 skibe i løbet af de første tre kvartaler i 2020. De sidste to scrubbere vil blive leveret, når LR2-nybygningerne bliver leveret i fjerde kvartal 2021. For den resterende flåde, der anvender godkendte brændstoffer, gennemførte TORM i tredje og fjerde kvartal 2019 skræddersyede planer for klargøring af flåden til den nye svovlregulering.



Baseret på mæglervurderinger havde TORMs flåde inklusive nybygninger en markedsværdi på USD 1.802 mio. pr. 31. december 2019. TORMs skønnede indre værdi eksklusive charterforpligtelser var USD 1.016 mio., svarende til en indre værdi pr. aktie på USD 13,6 (DKK 91,1). TORMs egenkapital udgjorde pr. 31. december 2019 USD 1.008 mio., svarende til en indre værdi pr. aktie på USD 13,5 (DKK 90,4).



Pr. 31. december 2019 udgjorde TORMs tilgængelige likviditet USD 246 mio., bestående af USD 72 mio. i likvide beholdninger og USD 174 mio. i uudnyttede kreditfaciliteter. Pr. 31. december 2019 udgjorde den nettorentebærende gæld USD 786 mio., og TORM havde en skønnet nettobelåningsgrad på 46%. De likvide beholdninger inkluderer USD 16 mio. i bunden likviditet, primært relateret til sikkerhedsstillelse for finansielle instrumenter. Pr. 29. februar 2020 var TORMs nettorentebærende gæld USD 791 mio., og den tilgængelige likviditet udgjorde USD 297 mio., som inkluderer USD 76 mio. fra sale and leaseback-finansiering, som er betinget af endelig dokumentation.



TORMs ordrebog omfattede fire nybygninger pr. 31. december 2019: to LR1-skibe og to MR-skibe, alle fra Guangzhou Shipyard International i Kina. Tre af disse nybygninger er blevet leveret i første kvartal 2020. Pr. 11. marts 2020 består ordrebogen af ét MR-skib med forventet levering i andet kvartal 2020 og to LR2-skibe med forventet levering i fjerde kvartal 2021. Udestående investeringer vedrørende ordrebogen, inklusive omkostninger til installation af scrubbere, udgjorde pr. 31. december 2019 USD 51 mio. og pr. 29. februar 2020 USD 112 mio., inklusive de to LR2-nybygninger.

TORM har pr. 31. december 2019 foretaget en værdiforringelsestest af genindvindingsværdien af de væsentligste aktiver. På denne baggrund konkluderede ledelsen, at værdiforringelsen, der blev konstateret i forbindelse med årsrapporten for 2016, skulle tilbageføres med USD 120 mio., idet aktivernes nytteværdi overstiger deres regnskabsmæssige værdi.



Den bogførte værdi af flåden var USD 1.770 mio. pr. 31. december 2019, eksklusive udestående afdrag på nybygninger på USD 51 mio.



Pr. 31. december 2019 var 9% af de samlede indtjeningsdage i 2020 afdækket til USD/dag 23.399. Pr. 5. marts 2020 udgjorde afdækningen af de samlede indtjeningsdage i første kvartal 2020 87% til USD/dag 23.818. For de enkelte segmenter var afdækningen 92% til USD/dag 28.353 for LR2, 83% til USD/dag 25.185 for LR1, 87% til USD/dag 22.729 for MR og 92% til USD/dag 19.963 for Handysize.



TORMs bestyrelse har besluttet at anbefale udlodning af USD 7,4 mio. i udbytte, svarende til USD 0,10 pr. aktie, til godkendelse på generalforsamlingen den 15. april 2020. Bliver udbyttet godkendt, forventes det udbetalt den 6. maj 2020 med ex-udbyttedato den 17. april 2020. Bestyrelsen har endvidere besluttet at foretage aktietilbagekøb på op til USD 1,4 mio. i løbet af første halvår 2020 i det åbne marked på Nasdaq i København. Den samlede udlodning på op til USD 8,8 mio. er i overensstemmelse med Selskabets udlodningspolitik og svarer til maksimalt 50% af nettoresultatet i andet halvår 2019, justeret for tilbageførslen af nedskrivninger på USD 120 mio.





TELEFONKONFERENCE

TORM afholder en telefonkonference for investorer og finansanalytikere i dag kl. 10.00 EST / kl. 15.00 dansk tid, hvor Selskabets resultater vil blive gennemgået. Interesserede kan deltage ved at ringe på tlf. +45 3272 8042 (eller +1 (631) 510 7495 fra USA) mindst ti minutter før telekonferencens start for at sikre forbindelse og oplyse følgende kode: 2949179. Præsentationen kan downloades fra https://investors.torm.com.

KONTAKT TORM plc Jacob Meldgaard, Executive Director, tlf.: +45 3917 9200 Birchin Court, 20 Birchin Lane Kim Balle, CFO, tlf.: +45 3917 9285 London EC3V 9DU, Storbritannien Morten Agdrup, IR, tlf. +45 3917 9249 Tlf.: +44 203 713 4560 www.torm.com

OM TORM

TORM er en af verdens førende transportører af raffinerede olieprodukter. Rederiet driver en samlet flåde på ca. 80 moderne skibe med høje krav til sikkerhed, miljøansvar og kundeservice. TORM blev grundlagt i 1889. Selskabet har aktiviteter i hele verden. TORM er børsnoteret på NASDAQ Copenhagen og på NASDAQ New York (symbol: TRMD A og TRMD). For yderligere oplysninger, se venligst www.torm.com.

SAFE HARBOR FREMADRETTEDE UDSAGN

Emner behandlet i denne meddelelse kan indeholde fremadrettede udsagn. Fremadrettede udsagn i denne pressemeddelelse afspejler vores nuværende syn på fremtidige begivenheder og finansiel præstationsevne og kan omfatte udtalelser vedrørende planer, mål, strategier, fremtidige begivenheder eller præstationsevne og underliggende forudsætninger og andre udsagn end udsagn om historiske fakta. Ord og vendinger som "mener", "forventer", "har til hensigt", "skønner", "forudser", "planlægger", "mulig", "kan", "kunne", "afventer" og lignende angiver generelt, at der er tale om fremadrettede udsagn.

De fremadrettede udsagn i denne meddelelse er baseret på en række forudsætninger, hvoraf mange igen er baseret på yderligere forudsætninger, herunder, men ikke begrænset til, ledelsens behandling af historiske driftsdata, data indeholdt i vores databaser, samt data fra tredjeparter. Selv om Selskabet mener, at disse forudsætninger var rimelige, da de blev udformet, kan Selskabet ikke garantere, at det vil opnå disse forventninger, idet forudsætningerne er genstand for væsentlige usikkerhedsmomenter, der er umulige at forudsige og er uden for vores kontrol.

Vigtige faktorer, der efter vores mening kan medføre, at resultaterne afviger væsentligt fra dem, der er omtalt i de fremadrettede udsagn, omfatter verdensøkonomiens og enkeltvalutaers styrke, udsving i charterrater og skibsværdier, ændringer i efterspørgslen efter ”ton-mil” på olie fragtet med olietankere, effekten af ændringer i OPECs produktionsniveau og det globale forbrug og oplagring af olie, ændringer i efterspørgslen, der kan påvirke timecharterers holdning til planlagt og ikke-planlagt dokning, ændringer i TORMs driftsomkostninger, herunder bunkerpriser, doknings- og forsikringsomkostninger, ændringer i reguleringen af skibsdriften, herunder krav om dobbeltskrogede tankskibe eller handlinger foretaget af regulerende myndigheder, muligt ansvar fra verserende eller fremtidige søgsmål, generelle politiske forhold, såvel nationalt som internationalt, potentielle trafik- og driftsforstyrrelser i shippingruter grundet ulykker, politiske begivenheder eller terrorhandlinger.

I lyset af disse risici og usikkerheder, bør man ikke lægge for stor vægt på de fremadrettede udsagn i denne meddelelse, fordi de er udsagn om begivenheder, som ikke med sikkerhed vides at forekomme, som beskrevet eller overhovedet. Disse fremadrettede udsagn er ikke garantier for vores fremtidige indtjening, og vores resultater og fremtidige udvikling kan variere væsentligt fra forventningerne i de fremadrettede udsagn.

Selskabet påtager sig ingen forpligtelse til at offentliggøre eventuelle ændringer til disse fremadrettede udsagn, som afspejler begivenheder eller omstændigheder efter datoen for offentliggørelsen, eller at afspejle forekomsten af uventede begivenheder, undtaget i det omfang det kræves af gældende lov eller bestemmelse.

