Rovio Entertainment Oyj Pörssitiedote 11.3.2020 klo 10:00

Rovio Entertainment Oyj aloittaa omien osakkeiden takaisinosto-ohjelman

Rovio Entertainment Oyj:n hallitus on päättänyt käyttää 9.4.2019 pidetyn yhtiökokouksen antamaa valtuutusta hankkia takaisin Yhtiön omia osakkeita.

Osakkeiden takaisinosto-ohjelman tarkoituksena on kehittää Yhtiön pääomarakennetta ja/tai käyttää osakkeita vastikkeena mahdollisissa yritysostoissa, osana Yhtiön osakepohjaista kannustinjärjestelmää sekä muutoin edelleen luovutettavaksi, yhtiöllä pidettäväksi tai mitätöitäväksi.

Omien osakkeiden hankinta alkaa aikaisintaan 12.3.2020 ja päättyy viimeistään 31.12.2020. Hankittava määrä on korkeintaan 4 500 000 osaketta ja käytettävä rahamäärä on enintään 27 miljoonaa euroa. Osakemäärä vastaa noin 5,5 prosenttia Rovio Entertainment Oyj:n kaikista osakkeista. Osakkeet hankitaan Nasdaq Helsinki Oy:n säännellyllä markkinalla järjestämässä kaupankäynnissä hankintahetken markkinahintaan. Yhtiön omien osakkeiden hankinta rahoitetaan Yhtiön vapaalla omalla pääomalla.

Rovio Entertainment Oyj:n hallituksella on yhtiökokouksen 9.4.2019 antama valtuutus, omien osakkeiden hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta siten, että hankittavien ja/tai pantiksi otettavien omien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 7 946 474 osaketta.

Rovio Entertainment Oyj:n osakemäärä on tällä hetkellä 81 268 111 ja Yhtiön hallussa on 3 411 004 sen omia osakkeita.

ROVIO ENTERTAINMENT OYJ

Lisätietoja:

Rene Lindell, talousjohtaja

+358 207 888 300 (vaihde)

RovioIR@rovio.com

Jakelu:

Nasdaq Helsinki

Keskeiset tiedotusvälineet

investors.rovio.com

Rovio lyhyesti:

Rovio Entertainment Oyj on maailmanlaajuinen, peleihin keskittyvä viihdeyhtiö, joka luo, kehittää ja julkaisee mobiilipelejä, joita on jo tähän mennessä ladattu 4,5 miljardia kertaa. Rovio tunnetaan parhaiten Angry Birds -brändistään, joka sai alkunsa mobiilipelistä vuonna 2009 ja on sittemmin lisensointinsa kautta laajentunut peleistä erilaisiin viihde- ja kuluttajatuotekategorioihin. Rovio tarjoaa useita mobiilipelejä, animaatioita ja on tuottanut Angry Birds -elokuvan, joka oli ensi-iltaviikonloppunaan lipputulojen kärjessä 50 maassa, ja jonka jatko-osa, Angry Birds -elokuva 2 julkaistiin elokuussa 2019. Rovion pääkonttori on Espoossa ja yhtiö on listattu NASDAQ Helsingin päälistalla tunnuksella ROVIO.