Vedhæftet offentliggøres tegningsprospekt for Optima Rente A under Værdipapirfonden BankInvest, c/o BI Management A/S, Sundkrogsgade 7, 2100 København Ø, tlf. 77309000.

Optima Rente A, ISIN DK0061272747, blev etableret den 3. februar 2020 og registreret hos Finanstilsynet den 5. marts 2020.

Tegningsperioden løber fra den 13. marts – 26. marts 2020, begge dage inklusive, og andelene udbydes i tegningsperioden til tegningskurs DKK 100,26 franko.

Optima Rente A forventes at blive optaget til handel på Nasdaq Copenhagen A/S med første handelsdag den 1. april 2020.

Tegningsprospekt og central investorformation kan downloades fra www.bankinvest.dk eller rekvireres ved henvendelse til BI Management A/S, Sundkrogsgade 7, 2100 København Ø, tlf. 77 30 90 00.

Med venlig hilsen

BI Management A/S

Malene Ehrenskjöld

Direktør

Vedlagt tegningsprospekt og central investorinformation

Vedhæftet fil