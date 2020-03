Silmäasema Oyj:n johtoryhmään kaksi uutta jäsentä





Silmäasema Oyj

Pörssitiedote - Muutokset hallitus/johto/tilintarkastus

11.3.2020 klo 10.10



Silmäasema Oyj:n johtoryhmän jäseniksi on nimitetty 11.3.2020 alkaen markkinointipäällikkö Anne Rantanen ja tietohallintojohtaja Mika Holsti.



”Muutoksella haluamme vahvistaa Silmäaseman brändin ja markkinoinnin painoarvoa sekä kytkeä ne tiukemmin osaksi yhtiön strategiatyötä. Silmäasemalla on myös käynnissä merkittäviä, kaikkeen liiketoimintaan vaikuttavia tietojärjestelmähankkeita, joten on tärkeää, että tietohallinnon näkökulma kuuluu vahvasti johtoryhmässä”, Silmäaseman toimitusjohtaja Teppo Lindén sanoo.



Silmäaseman johtoryhmä 11.3.2020 alkaen:

Teppo Lindén, toimitusjohtaja

Jyrki Alamäki, myyntijohtaja

Mika Holsti, tietohallintojohtaja

Jari-Pekka Kelhä, toimitusjohtaja, Silmäasema Optiikka Oy

Sirkka-Liisa Kulmala, henkilöstöjohtaja

Tapani Kyrki, liiketoimintajohtaja

Sari Nordblad, talousjohtaja

Ulla Näpänkangas, toimitusjohtaja, Silmäasema Sairaala Oy

Anne Rantanen, markkinointipäällikkö

Roope Sihvola, lääketieteellinen johtaja





SILMÄASEMA OYJ



Lisätietoja antaa

Toimitusjohtaja Teppo Lindén, p. 0400 684 119

Markkinointipäällikkö Anne Rantanen, p. 050 5358 191

Tietohallintojohtaja Mika Holsti, p. 050 416 7676

Viestintä- ja sijoittajasuhdepäällikkö Niina Streng, p. 050 322 5195





Silmäasema on kotimainen yritys, joka tarjoaa maanlaajuisesti kaikki näkemisen ja silmäterveyden tuotteet ja palvelut. Silmäasema on Suomen suurin yksityinen silmäleikkauksia tarjoava silmäsairaalaketju sekä toiseksi suurin optikkoketju. Silmäasema-ketjulla on lähes 150 myymälää ja 13 silmäsairaalaa Suomessa sekä kahdeksan myymälää Virossa. Silmäasema-ketjun palveluksessa työskentelee yli 1 000 näkemisen ja silmäterveyden ammattilaista. Silmäasema-konsernin liikevaihto vuonna 2018 oli 122,9 miljoonaa euroa ja oikaistu käyttökate 11,8 miljoonaa euroa.