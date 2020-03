March 11, 2020 04:30 ET

March 11, 2020 04:30 ET

MADRID, España, March 11, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Deloitte y Appian (NASDAQ: APPN) han anunciado una alianza estratégica para ayudar a modernizar los sistemas de gestión de proyectos para sus clientes dentro del ámbito privado, agencias gubernamentales, estatales, locales y civiles. La suma de fuerzas de estas dos compañías proporciona a sus clientes la capacidad de modernizar sus sistemas a través del desarrollo de low-code y la automatización inteligente, que abarca varias tecnologías, incluyendo la inteligencia artificial, automatización robótica de procesos (RPA), el robotic workforce management (RWM) y más.



Esta alianza muestra el valor del low-code en el centro de la modernización de la tecnología de la información y la transformación digital. Deloitte ha establecido recientemente una incubadora de soluciones de Appian para construir aceleradores de aplicaciones, plantillas y soluciones reutilizables. Estos acelerarán el proceso de modernización para proporcionar a los clientes una forma rápida y eficiente de renovar los procesos de negocio y mejorar el workflow.

"Las entidades gubernamentales se centran en la actualización de la tecnología de la información, pero a menudo se enfrentan a desafíos debido a los sistemas legacy ", dijo Kerri Maloney, Socia Principal de la Alianza Gubernamental y de Servicios Públicos de Deloitte. "Appian nos ayuda a ofrecer a nuestros clientes una solución para modernizar los sistemas de forma rápida y sin problemas. Juntos, estamos trabajando con algunas de las agencias federales más grandes para transformar sus estrategias de automatización y crear procesos más ágiles".

En la actualidad, Deloitte y Appian están asociados con la Food and Drug Administration (FDA) para actualizar sus sistemas legacy e implementar nuevas tecnologías aprovechando la automatización robótica de procesos (RPA). Específicamente, el Center for Drug Evaluation and Research (CDER) de la FDA está utilizando la plataforma de Appian para modernizar sus sistemas existentes.

"Deloitte proporciona un nivel de calidad muy elevado en la prestación de servicios de TI al gobierno y estamos orgullosos de asociarnos con ellos", dijo Marc Wilson, fundador y vicepresidente de Global Partnerships and Industries en Appian. "Hemos trabajado en el sector público durante décadas, con varios grandes clientes, y esta alianza es un verdadero ejemplo del poder de lo que puede ocurrir cuando nos unimos para ayudar a las organizaciones a ser más ágiles a través de la automatización".

Para más información sobre el trabajo de Appian en el sector público, haga clic aquí.

Acerca de Appian

Appian es una plataforma de automatización de aplicaciones que combina la automatización inteligente con la capacidad Low-Code permitiendo a las grandes empresas crear aplicaciones a gran escala de forma muy rápida. Gran parte de las multinacionales más importantes del mundo crean aplicaciones en Appian, para diferenciarse de la competencia a través de la experiencia de sus clientes, excelencia operativa, gestión del riesgo y cumplimiento normativo. Para obtener más información, visite www.appian.es.

Para más información relacionada con prensa y comunicación, ponte en contacto con nosotros:

Appian

Tess Wencelblat

Field Marketing Manager, Appian Spain

pr.es@appian.com



Edelman Spain

David Moran

Víctor Beltrán

AppianSpain@edelman.com