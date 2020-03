Under henvisning til Nasdaq Copenhagens regler for udstedere af investeringsbeviser skal ID-Sparinvest, Filial af Sparinvest S.A., Luxembourg hermed på vegne af de berørte afdelinger i Investeringsforeningen Sparinvest offentliggøre, at der igen kan foretages be­regning af indre værdier for de pågældende afdelinger. De indre værdier er indberettet til Nasdaq Copenhagen. Suspension af handel med de berørte afdelinger ophæves hermed.

Der er tale om følgende afdelinger:

SPINOBKLA Sparinvest Nye Obligationsmarkeder KL A DK0016030786 SPIGVBKLA Sparinvest Investment Grade Value Bonds Udb. - All Countries KL A DK0060444255 SPIVVGLOHOJKLA Sparinvest Value Virksomhedsobligationer - Global Højrente Udb. KL A DK0060819324 SPIVVNYEMARKLA Sparinvest Value Virksomhedsobligationer - Nye Markeder Udb. KL A DK0060819407 SPIVAVOGHKLUKLA Sparinvest Value Virksomhedsobligationer - Global Højrente Kort Løbetid Udb. KL A DK0060530764





Vi beklager forsinkelsen.

Henvendelser vedrørende nærværende fondsbørsmeddelelse kan rettes til Henrik Christensen, tlf. 36347426

Med venlig hilsen

Lars Højberg

Chief Operating Officer