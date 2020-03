Under henvisning til Nasdaq Copenhagens regler for udstedere af investeringsbeviser skal Sparinvest S.A. hermed på vegne af de berørte afdelinger i Sparinvest SICAV offentliggøre, at der igen kan foretages beregning af indre værdier for de pågældende afdelinger. De indre værdier er indberettet til Nasdaq Copenhagen. Suspension af handel med de berørte afdelinger ophæves hermed.

Der er tale om følgende afdelinger:

SSIVBGEHYEURR Sparinvest SICAV Value Bonds - Global Ethical High Yield EUR R LU1735613934 SSIVBGEHYDKKRH Sparinvest SICAV Value Bonds - Global Ethical High Yield DKK R H LU1735614155 SSIEMCEURR Sparinvest SICAV Value Bonds - Emerging Markets Corporates EUR R LU1735614239 SSIIGVBEURR Sparinvest SICAV Investment Grade Value Bonds EUR R LU0264925727

Vi beklager forsinkelsen.

Henvendelser vedrørende nærværende fondsbørsmeddelelse kan rettes til Henrik Christensen, tlf. 36347426

Med venlig hilsen



Lars Højberg

Chief Operating Officer