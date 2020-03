MONTRÉAL, 11 mars 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Marché Goodfood Corp. (« Goodfood » ou « la Société ») (TSX : FOOD), un chef de file canadien de l’épicerie en ligne, a annoncé aujourd’hui l'ouverture officielle de son centre de distribution de Vancouver, élargissant ainsi sa présence opérationnelle à travers le pays. La production au nouveau site a été lancée la semaine dernière et des boîtes ont déjà été livrées au domicile des membres de Goodfood. Les capacités de distribution de l'installation continueront à s’intensifier au cours des prochaines semaines.



« Nous mettons nos clients au centre de tout ce que nous faisons, et l'ouverture de notre centre à Vancouver contribuera grandement à nous rapprocher de nos membres et à garantir une flexibilité et une qualité accrues du service que nous offrons, » a déclaré Jonathan Ferrari, chef de la direction de Goodfood. « La Colombie-Britannique et l'Ouest canadien sont des vecteurs de croissance importants pour la Société. Nous continuons de constater une forte adhésion à nos services dans la région et, avec notre partenariat avec les Canucks de Vancouver, il s'agit là d'une étape importante pour consolider notre position de leader en matière de solutions d'épicerie en ligne et de repas à domicile dans la communauté. Notre présence dans le Grand Vancouver contribuera également à réduire notre empreinte environnementale et à une amélioration de la marge brute lorsque le centre de distribution opérera à pleine capacité, » a conclu M. Ferrari.

À propos de Marché Goodfood

Marché Goodfood (TSX : FOOD) est un chef de file canadien de l’épicerie en ligne livrant des repas et des produits d’épicerie frais d’un océan à l’autre et facilitant pour ses membres la dégustation de délicieux repas à la maison chaque semaine. La mission de Goodfood est de réaliser l’impossible, de la ferme à la cuisine, en permettant aux membres d’effectuer leur planification de repas et leur épicerie hebdomadaires en moins d’une minute. Les membres de Marché Goodfood ont accès à une sélection unique de produits en ligne ainsi qu’à des prix exclusifs rendus possibles par son écosystème d’approvisionnement de classe mondiale reliant directement Goodfood au consommateur qui élimine presque entièrement le gaspillage de nourriture et les frais généraux élevés liés aux édifices et installations physiques des épiceries. Les bureaux administratifs et le principal centre de production de la Société sont situés à Montréal, au Québec. Marché Goodfood possède également deux centres de production dans l’Ouest canadien, soit à Calgary, en Alberta, et à Vancouver, en Colombie-Britannique, ainsi qu’un centre de repas déjeuner à Montréal, au Québec. Au 29 février 2020, Marché Goodfood comptait 246 000 abonnés actifs. www.makegoodfood.ca

