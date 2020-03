TORONTO, 11 mars 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Aujourd’hui, foodora lance un tout nouveau partenariat avec Tiny Mile de Toronto, les créateurs de « Geoffrey », le gentil petit robot-livreur sécuritaire. Ne pesant que dix livres, Geoffrey représente l’avenir de la livraison durable, sans contact, par intelligence artificielle (IA) et à la demande au Canada.



Nommé en l’honneur de Geoffrey Hinton, un informaticien célèbre et le « parrain de l’apprentissage automatique », Geoffrey peut transporter jusqu’à six livres dans son « coffre », soit l’équivalent approximatif d’une commande pour emporter de 80 $ et se déplace à une vitesse maximale de 6 km/h, livrant dans un rayon d’un mille (1,6 km) à partir d’un restaurant du centre-ville de Toronto dans les quinze minutes.

« Je croyais qu’on utiliserait des voitures autonomes de nos jours, mais puisqu’elles ne sont pas encore parmi nous, j’ai adapté la même technologie pour créer un produit fonctionnel à court terme », affirme Ignacio Tartavull, directeur général de Tiny Mile. « Notre partenariat exclusif avec foodora nous permet d’être à l’avant-garde de la livraison par IA écologique. Nous espérons avoir 50 robots faisant de la livraison avec foodora d’ici juillet 2020 – les possibilités sont infinies. »

Geoffrey est doté de cinq caméras qui constituent le « conducteur » derrière la télécommande avec une vision en grand angle (220 degrés), des fonctions de zoom pour voir les adresses des bâtiments et la capacité à bien voir la nuit. Le robot est électrique avec une durée de pile de douze heures, ce qui en fait l’une des façons les plus écologiques de déplacer des produits dans un milieu urbain dense.

« Pour mieux servir nos clients canadiens, nous sommes toujours à la recherche de nouvelles façons de réduire notre empreinte carbonique, tout en faisant de grands progrès en matière de livraison à la demande », affirme David Albert, administrateur délégué de foodora Canada. « Pour l’instant, nous mettons à l’essai trois robots‑livreurs avec Tiny Mile à Toronto et planifions en ajouter d’autres. Nous nous réjouissons d’évoluer ensemble en gardant l’environnement et l’innovation à l’esprit. »

À l’heure actuelle, Tartavull et son équipe marcheront avec les robots pour informer les restaurants et clients sur la manière d’interagir avec Geoffrey. Pendant une livraison, le coffre de Geoffrey est verrouillé; par conséquent, on ne peut pas accéder à son contenu.

Pour de plus amples renseignements, veuillez visiter http://www.tinymile.ai .

foodora

foodora s'est donné pour mission de livrer aux Canadiens enthousiastes de bonne bouffe leurs plats préférés provenant d’une sélection des meilleurs restaurants locaux. Depuis sa création, le service de livraison de repas sur demande s'est développé pour atteindre plus de 7 000 restaurants partenaires dans 10 villes à travers le Canada. Foodora, qui fait partie du groupe Delivery Hero, leader mondial dans l'industrie de la livraison de repas, est une entreprise axée sur le développement durable et s’efforce à réduire son empreinte carbone en utilisant des bicyclettes et en s’engageant à réduire le plastique à usage unique. Pour plus d’informations, visitez http://www.foodora.ca.

