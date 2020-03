VANCOUVER, Colombie-Britannique, 11 mars 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- AgraFlora Organics International Inc. (« AgraFlora » ou la « Société ») (CSE : AGRA) (Frankfurt: PU31) (OTCPK : AGFAF) une société internationale de cannabis diversifiée et axée sur la croissance est heureuse d’annoncer que sa filiale à part entière, Farmako GmbH (« Farmako ») a soumis ses documents de demande aux autorités régionales respectives en Allemagne en vue de l’obtention d’une certification de bonnes pratiques de fabrication de l’UE (« BPF-UE »), ainsi qu’une demande d’autorisation concernant la fabrication et l’importation (« AFI ») en vertu de la loi allemande sur les médicaments (« AMG »). La société s’attend à ce que les processus d’accréditations BPF-UE et AFI soient achevés d’ici l’été 2020.

En cas de succès dans l’obtention de ces accréditations, Farmako pourra commencer à importer des produits à base de cannabis médical en dehors de la Communauté économique européenne (« CEE »), ce qui augmentera considérablement la disponibilité de l’approvisionnement et donnera à Farmako plus de flexibilité pour faire évoluer ses activités de distribution de cannabis médical dans l’UE. Il s’agit d’un autre jalon important pour Farmako en ce qui concerne le développement de son entreprise allemande de distribution de cannabis médical.

« Présentement, les marchés médicaux tels que l’Allemagne ne sont pas encore entièrement approvisionnés en raison des barrières réglementaires à l’entrée élevées imposées, exigeant que tous les produits soient conformes aux BPF de l’UE et, dans le cas de produits non fabriqués dans la CEE, oblige de posséder une autorisation de fabrication et d’importation », a déclaré Katrin Eckmans, PDG de Farmako. « La soumission de notre demande est une étape critique vers l’obtention de la certification BPF-UE requise et de l’autorisation de fabrication et d’importation qui permettra à Farmako d’augmenter considérablement l’offre de produits de cannabis médical de haute qualité disponibles pour les patients allemands. »

Farmako fait également partie d’un groupe restreint de sociétés allemandes ayant obtenu une autorisation spéciale de l’Institut fédéral allemand des médicaments et des dispositifs médicaux (« BfArM ») pour la distribution de fleurs de cannabis médical ayant subi un traitement par rayonnement ionisant. En combinaison avec la certification BPF-UE et l’autorisation de fabrication et d’importation, Farmako sera un leader en Allemagne relativement à l’étendue de la chaîne d’approvisionnement qu’il peut développer. La direction de Farmako estime que des options d’approvisionnement supplémentaires permettront à la société de développer rapidement ses activités grâce à une gamme plus large de produits médicaux soutenus par des volumes plus importants par rapport à ce qui était disponible auparavant.

Farmako détient actuellement une certification conformément aux bonnes pratiques de distribution de l’UE (« BPD-UE »), une autorisation de vente en gros (« AVG ») sous AMG et une licence de drogue contrôlée en vertu de la loi allemande sur les drogues contrôlées (« BtMG »), en vertu de laquelle la société distribue des produits de cannabis médicinal de fabricants européens à des pharmacies allemandes depuis mars 2019.

En outre, l’obtention d’une certification BPF-UE et d’une autorisation de fabrication et d’importation représente une étape importante pour Farmako en ce qui concerne une stratégie européenne plus large et intégrée. Farmako a récemment annoncé, via une filiale, avoir reçu tous les permis nécessaires pour effectuer la distribution de cannabis médical au Royaume-Uni. Farmako a obtenu sa licence britannique moins d’un mois après l’achèvement réussi de son inspection par le Home Office britannique en décembre 2019. Le Royaume-Uni est un marché de cannabis médical en développement où Farmako est un précurseur.

À propos de Farmako GmbH

Farmako GmbH est un grossiste du secteur pharmaceutique basé à Francfort, en Allemagne. La société se concentre sur la distribution de cannabis médical aux pharmacies dans le but d’assurer l’approvisionnement des patients en cannabis et de combler l’écart entre l’offre et la demande de cannabis médical. Farmako prévoit étendre son modèle commercial à d’autres pays européens quand la législation le permet, en se rapprochant de son objectif d’être le principal distributeur de cannabis médicinal européen. Depuis mars 2019, la société distribue déjà du cannabis médical à des pharmacies en Allemagne et détient des licences complètes au Royaume-Uni afin de commencer ses opérations de distribution en 2020. Farmako est une filiale à 100 % d’AgraFlora Organics International Inc. Pour plus d’informations, veuillez visiter : https: // www.farmako-global.com/ .

À propos d’AgraFlora Organics International Inc.

AgraFlora Organics International Inc. est une entreprise de cannabis de premier plan qui crée de la valeur pour ses actionnaires grâce au développement d’actifs générateurs de revenus au sein de l’industrie mondiale du cannabis. AgraFlora se concentre principalement sur l’industrie canadienne du cannabis, le marché du cannabis légal le plus avancé et réglementé au monde. Les principaux actifs canadiens comprennent : Edibles & Infusions, une usine de fabrication entièrement automatisée à Winnipeg, MB servant à la production de produits comestibles de marque blanche et de consommation de marque, Propagation Services Canada, une serre commerciale à grande échelle située à Delta, en Colombie-Britannique, qui se concentre sur la refonte du marché canadien des fleurs de cannabis en offrant des fleurs puissantes à faible coût, et AAA Heidelberg, un producteur de cannabis spécialisé dans le cannabis artisanal situé à London, en Ontario. De plus, Farmako GmbH, filiale à 100 % d’AgraFlora, poursuit son objectif de devenir le principal distributeur européen de cannabis médical. Farmako a actuellement des opérations de distribution actives en Allemagne et prévoit commencer des opérations actives au Royaume-Uni en 2020. Pour plus d’informations, veuillez visiter : https://agraflora.com/.

