Aktia on voittanut Morningstarin Suomen Awards 2020 -kilpailussa korkovarainhoitaja-sarjan. Kyseessä on jo kuudes kerta, kun Aktia palkitaan parhaana suomalaisena varainhoitajana ja kahdeksas vuosi peräkkäin, kun Aktia on kolmen parhaan korkovarainhoitajan joukossa.



”Olemme vuosia tehneet pitkäjänteisesti töitä ja rakentaneet Aktiaan huippuasiantuntijoista koostuvaa varainhoidon tiimiä. Meillä onkin nyt maailmanlaajuisesti ainutlaatuista osaamista erityisesti kehittyvien maiden velkakirjoihin sijoittavissa rahastoissa ja on hienoa saada tälle työlle tunnustusta vuodesta toiseen”, kertoo Aktia Varainhoito Oy:n varatoimitusjohtaja ja sijoitustoiminnasta vastaava Jetro Siekkinen.

Aktian korkorahastojen menestys ja korkealuokkainen varainhoito on kaikkien asiakkaiden hyödynnettävissä institutionaalisista sijoittajista henkilöasiakkaisiin.

”Teemme aktiivista salkunhoitoa, jossa tärkeä palkinto on asiakkaidemme tyytyväisyys tekemäämme työhön. Se saa meidän pitämään osaamisen korkealla ja motivoi meitä tekemään jatkuvaa kehitystyötä”, Siekkinen sanoo.

”Aktian varainhoidon palkinnot todistavat, että emme ole ainoastaan pankki, vaan myös maailmanluokan varainhoitaja. Vahvan korkovarainhoidon lisäksi meillä on korkealuokkaista osaamista muun muassa osakepuolella ja kehitämme koko ajan palveluamme ja valikoimaamme entistä monipuolisemmaksi”, kertoo Aktia Pankin varainhoidosta vastaava johtaja Niina Bergring.

Aktia Varainhoito on keskittänyt erityisosaamistaan kahteen pääalueeseen korkovarainhoidossa: eurooppalaisiin yrityslainoihin ja kehittyvien maiden valtionlainoihin. Aktian varainhoitopalvelut on palkittu toistuvasti niin Morningstarin kuin useiden muiden toimijoiden kilpailuissa. Morningstar on palkinnut Aktian parhaana korkovarainhoitajana vuosina 2013, 2014, 2015, 2018 ja 2019. Lisäksi Aktia on ollut ainoana suomalaisena toimijana kolmen parhaan korkovarainhoitajan joukossa vuosina 2016 ja 2017.

Morningstar on johtava riippumattoman sijoitustutkimuksen keskus Pohjois-Amerikassa, Euroopassa, Australiassa ja Aasiassa. Se palkitsee vuosittain parhaat varainhoitajat sekä parhaat yksittäiset rahastot.

Lisätietoja:

Jetro Siekkinen, varatoimitusjohtaja, Aktia Varainhoito Oy, puh. +358 10 247 6564

Niina Bergring, varainhoidosta vastaava johtaja, Aktia Pankki Oyj, puh. +358 40 822 1514

Aktia on suomalainen varainhoitaja, pankki ja henkivakuuttaja, joka on luonut vaurautta ja hyvinvointia sukupolvelta toiselle jo 200 vuoden ajan. Palvelemme asiakkaitamme digitaalisten kanavien kautta kaikkialla ja kasvokkain toimipisteissämme pääkaupunkiseudulla sekä Turun, Tampereen, Vaasan ja Oulun seuduilla. Palkitun varainhoitomme rahastoja myydään myös kansainvälisesti. Työllistämme noin 750 henkilöä eri puolella Suomea. Aktian hallinnoitavat asiakasvarat (AuM) 31.12.2019 olivat 9,9 miljardia euroa ja taseen arvo 9,7 miljardia euroa. Aktian osake noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:ssä (AKTIA). aktia.com.