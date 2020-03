March 11, 2020 09:28 ET

Styret har i møte 11. mars 2020 besluttet å foreslå for generalforsamlingen et ordinært utbytte på 2,60 kroner pr. aksje for 2019.

Utbyttebeløp: 2,60 per aksje

Annonsert valuta: NOK

Siste dag inklusive: 16. april 2020

Ex-dato: 17. april 2020

Record date (eierregisterdato): 20. april 2020

Betalingsdato: 27. april 2020

Vedtaksdato: 16. april 2020

Orkla ASA

Oslo, 11. mars 2020

Ref.:

Konserndirektør Kommunikasjon & Corporate Affairs

Håkon Mageli

Tlf.: +47 928 45 828

E-post: hakon.mageli@orkla.no

VP Investor Relations

Elise Heidenreich

Tlf.: +47 951 41 147

E-post: elise.andersen.heidenreich@orkla.no

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12