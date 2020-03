March 11, 2020 09:30 ET

PRESSMEDDELANDE

11 mars 2020

Saniona AB:s företrädesemission av units har registrerats hos Bolagsverket. Sista dag för handel med betalda tecknade units (”BTU”) är den 17 mars 2020. Stoppdag hos Euroclear för växling från BTU till teckningsoptioner är den 19 mars 2020. De nya teckningsoptionerna beräknas bokas ut på respektive aktieägares VP-konto/depå den 23 mars 2020. Första dag för handel på Nasdaq Stockholm i teckningsoptionerna (TO 1, TO 2 och TO 3) beräknas bli den 23 mars 2020.

För mer information, vänligen kontakta

Thomas Feldthus, vVD och CFO, Saniona. Mobil: +45 2210 9957, E-mail: tf@saniona.com

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 11 mars 2020, kl. 14.30.

Om Saniona

Saniona (OMX: SANION) fokuserar på forskning och utveckling av läkemedel för behandling av sällsynta sjukdomar i centrala nervsystemet. Saniona har för avsikt att i egen regi utveckla och kommersialisera behandlingar av sällsynta indikationer såsom Prader-Willis syndrom och hypotalamisk fetma. Bolaget har för närvarande tre egenutvecklade program under klinisk utveckling och fyra kliniska utvecklingsprogram i samarbete. Sanionas plattform för läkemedelsupptäckt är inriktad på jonkanalsforskning och bolaget har en bred portfölj av program i ett tidigt skede. Sanionas samarbetspartners är bland andra Boehringer Ingelheim GmbH, Productos Medix, S.A de S.V och Cadent Therapeutics.

