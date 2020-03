COCONUT CREEK, Floride, 11 mars 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Willis Lease Finance Corporation (NASDAQ : WLFC) a annoncé aujourd'hui un chiffre d'affaires annuel de 409,2 millions de dollars et un bénéfice avant impôt de 88,9 millions de dollars pour l'exercice clos le 31 décembre 2019. Les résultats avant impôts de la société pour 2019 ont été tirés par la croissance continue des revenus de location ainsi que par les gains associés à la gestion active de son portefeuille. Le total des revenus de la location à bail et de la réserve de maintenance s'est élevé à 299,7 millions de dollars en 2019. Les résultats de la société comprennent également des dépréciations hors trésorerie de 18,2 millions de dollars.



« 2019 a été une excellente année pour notre entreprise, comme en témoignent notre chiffre d'affaires supérieur à 400 millions de dollars et notre bénéfice avant impôt de 88,9 millions de dollars », a déclaré Charles F. Willis, président-directeur général. « Il existe une volatilité évidente sur les marchés mondiaux en général, mais nous estimons que la Société est bien positionnée pour continuer à gagner des parts de marché et à développer ses relations avec la clientèle en tirant parti de notre portefeuille d'actifs locatifs en demande et en continuant à nous concentrer sur la fourniture de solutions clients uniques. ».{ut1}

« Nous sommes très fiers de ce que nos équipes ont accompli en 2019, mais étant donné les problèmes macroéconomiques auxquels notre secteur est confronté, il est évident que le moment n'est pas venu de se reposer sur les résultats de l'année dernière », a déclaré Brian R. Hole, président de la Société. « Nous pensons que la Willis Platform™ peut offrir le plus de valeur dans un environnement stressé lorsque nos clients collectent ou conservent des liquidités et recherchent des moyens de réduire les dépenses de moteur, ou de les éviter complètement, en tirant parti de notre bilan, de notre portefeuille de moteurs existant, de nos excédents de matériaux et des capacités globales de gestion des groupes moteurs. »

Faits saillants de 2019 (pour l'exercice clos le 31 décembre 2019 par rapport au 31 décembre 2018) :

Le chiffre d'affaires total a augmenté de 17,5 % pour atteindre 409,2 millions de dollars en 2019, contre 348,3 millions de dollars en 2018.

Les revenus de location ont été de 190,7 millions de dollars en 2019, soit une croissance de 8,6 % par rapport à 175,6 millions de dollars en 2018.

Les revenus de la réserve de maintenance se sont élevés à 109,0 millions de dollars en 2019, soit une augmentation de 25,3 % par rapport à 87,0 millions de dollars en 2018. Les revenus des réserves de maintenance à long terme ont augmenté pour atteindre 37,6 millions de dollars en 2019, contre 23,3 millions de dollars l'année précédente.

Les ventes de pièces détachées et d'équipements se sont élevées à 74,7 millions de dollars en 2019, contre 71,1 millions de dollars en 2018.

Le gain sur vente de matériel loué s'est élevé à 20,0 millions de dollars en 2019, ce qui correspond à la vente de 16 moteurs, sept avions, quatre cellules et autres équipements connexes du portefeuille de location, par rapport à 6,9 millions de dollars en 2018, chiffre qui correspondait à la vente de 14 moteurs, six avions, une cellule et d'autres équipements connexes du portefeuille de location.

Les autres revenus ont augmenté de 7,1 millions de dollars pour s'établir à 14,8 millions de dollars en 2019, comparativement à 7,6 millions de dollars en 2018, reflétant principalement les revenus d'intérêts de nos effets à recevoir et une augmentation des commissions perçues sur les moteurs gérés pour le compte de tiers.

Le bénéfice avant impôts s'est élevé à 88,9 millions de dollars en 2019, comparativement à 56,3 millions de dollars en 2018.

La valeur comptable des actifs de location que nous détenons directement ou par l'intermédiaire de nos coentreprises était de 2,0 milliards de dollars au 31 décembre 2019. Au 31 décembre 2019, la Société gérait également 450 moteurs, avions et équipements connexes pour le compte de tiers.

La société conservait 603 millions de dollars de crédit renouvelable non utilisée au 31 décembre 2019.

Le bénéfice moyen pondéré dilué par action ordinaire était de 10,50 dollars pour 2019, contre 6,60 dollars en 2018.

La valeur comptable pondérée diluée par action ordinaire en circulation est passée à 57,83 dollars au 31 décembre 2019, comparativement à 47,43 dollars au 31 décembre 2018.

Bilan

Au 31 décembre 2019, la Société détenait un portefeuille de location total composé de 263 moteurs, 12 avions, 10 autres actifs et équipements en location et un navire de mer d'une valeur comptable nette de 1,651 milliard de dollars. Au 31 décembre 2018, la Société détenait un portefeuille de location total composé de 244 moteurs, 17 avions et 10 autres actifs en location d'une valeur comptable nette de 1,673 milliard de dollars.

Willis Lease Finance Corporation

Willis Lease Finance Corporation loue des moteurs d'avions commerciaux régionaux et long-courriers, des groupes électrogènes auxiliaires et des aéronefs à de grandes compagnies aériennes, des fabricants de moteurs d'avion et des fournisseurs de maintenance, réparation et révision (MRO) dans 120 pays. Ces activités de location sont intégrées à son activité d'achat-vente de moteurs et d'aéronefs, ses pools locatifs de moteurs et ses services de gestion d'actifs, appuyés par une technologie de pointe via sa filiale Willis Asset Management, ainsi que ses diverses solutions de fin de vie pour les aéronefs, les moteurs et le matériel d'aviation via sa filiale, Willis Aeronautical Services, Inc.

À l'exception des faits historiques, les sujets abordés dans ce communiqué de presse contiennent des énoncés prospectifs comportant des risques et des incertitudes. Il convient de ne pas se fier indûment aux énoncés prospectifs qui n'apportent que des attentes futures et ne constituent pas des garantis. Les énoncés prospectifs ne sont valables qu'à la date de leur publication et nous ne sommes pas tenus de les actualiser. Nos résultats réels peuvent différer sensiblement de ceux indiqués dans les énoncés prospectifs. Les facteurs susceptibles de provoquer une telle différence comprennent, sans s'y limiter : les effets sur le secteur du transport aérien et l'économie mondiale d'événements tels que les activités terroristes, les variations des prix du pétrole et d'autres perturbations des marchés mondiaux ; les tendances dans le secteur du transport aérien et notre capacité à tirer parti de ces tendances, y compris les taux de croissance des marchés et d'autres facteurs économiques, les risques associés à la possession et à la location de réacteurs et d'avions, notre capacité à négocier avec succès les achats, les ventes et les locations d'équipement, à recouvrer les montants dus et à contrôler les coûts et les dépenses, les variations des taux d'intérêt et la disponibilité du capital, tant pour nous que pour nos clients, notre capacité à continuer de répondre aux demandes changeantes des clients, les changements réglementaires affectant les opérations des compagnies aériennes, la maintenance des avions, les normes comptables et les taxes, la valeur marchande des moteurs et autres actifs de notre portefeuille et les risques détaillés dans le rapport annuel de Willis sur formulaire 10-K et d'autres rapports continus déposés auprès de la Securities and Exchange Commission.





Résultats consolidés (non vérifiés)

(en milliers, sauf les données relatives aux actions)

Three Months Ended

December 31, Years Ended

December 31, 2019 2018 % Change 2019 2018 % Change REVENUE Lease rent revenue $ 48,206 $ 45,900 5.0 % $ 190,690 $ 175,609 8.6 % Maintenance reserve revenue 18,000 30,154 (40.3 )% 108,998 87,009 25.3 % Spare parts and equipment sales 18,154 34,973 (48.1 )% 74,651 71,141 4.9 % Gain on sale of leased equipment 765 5,282 (85.5 )% 20,044 6,944 188.7 % Other revenue 4,103 1,881 118.1 % 14,777 7,644 93.3 % Total revenue 89,228 118,190 (24.5 )% 409,160 348,347 17.5 % EXPENSES Depreciation and amortization expense 23,199 21,214 9.4 % 86,236 76,814 12.3 % Cost of spare parts and equipment sales 15,455 30,500 (49.3 )% 62,647 61,025 2.7 % Write-down of equipment 6,899 5,859 17.8 % 18,220 10,651 71.1 % General and administrative 20,437 21,505 (5.0 )% 86,523 72,021 20.1 % Technical expense 3,188 1,943 64.1 % 8,122 11,142 (27.1 )% Net finance costs: Interest expense 15,657 17,602 (11.0 )% 66,889 64,220 4.2 % Loss on debt extinguishment — — — % 220 — 100.0 % Total net finance costs 15,657 17,602 (11.0 )% 67,109 64,220 4.5 % Total expenses 84,835 98,623 (14.0 )% 328,857 295,873 11.1 % Earnings from operations 4,393 19,567 (77.5 )% 80,303 52,474 53.0 % Earnings from joint ventures 3,791 2,231 69.9 % 8,578 3,800 125.7 % Income before income taxes 8,184 21,798 (62.5 )% 88,881 56,274 57.9 % Income tax expense 3,188 3,684 (13.5 )% 21,959 13,043 68.4 % Net income 4,996 18,114 (72.4 )% 66,922 43,231 54.8 % Preferred stock dividends 819 819 — % 3,250 3,250 — % Accretion of preferred stock issuance costs 21 21 — % 84 83 1.2 % Net income attributable to common shareholders $ 4,156 $ 17,274 (75.9 )% $ 63,588 $ 39,898 59.4 % Basic weighted average earnings per common share $ 0.71 $ 2.99 $ 10.90 $ 6.75 Diluted weighted average earnings per common share $ 0.68 $ 2.91 $ 10.50 $ 6.60 Basic weighted average common shares outstanding 5,850 5,782 5,836 5,915 Diluted weighted average common shares outstanding 6,099 5,939 6,058 6,046

Bilan des résultats consolidés (non vérifiés)

(en milliers, sauf les données relatives aux actions)

December 31, 2019 December 31, 2018 ASSETS Cash and cash equivalents $ 6,720 $ 11,688 Restricted cash 56,948 70,261 Equipment held for operating lease, less accumulated depreciation 1,650,918 1,673,135 Maintenance rights 3,133 14,763 Equipment held for sale 120 789 Receivables, net of allowances 24,059 23,270 Spare parts inventory 41,759 48,874 Investments 57,936 47,941 Property, equipment & furnishings, less accumulated depreciation 31,520 27,679 Intangible assets, net 1,312 1,379 Notes receivable 38,145 238 Other assets 28,038 14,926 Total assets $ 1,940,608 $ 1,934,943 LIABILITIES, REDEEMABLE PREFERRED STOCK AND SHAREHOLDERS’ EQUITY Liabilities: Accounts payable and accrued expenses $ 45,648 $ 42,939 Deferred income taxes 110,418 90,285 Debt obligations 1,251,006 1,337,349 Maintenance reserves 106,870 94,522 Security deposits 20,569 28,047 Unearned revenue 6,121 5,460 Total liabilities 1,540,632 1,598,602 Redeemable preferred stock ($0.01 par value) 49,638 49,554 Shareholders’ equity: Common stock ($0.01 par value) 64 62 Paid-in capital in excess of par 4,557 — Retained earnings 348,965 286,623 Accumulated other comprehensive (loss) income, net of tax (3,248 ) 102 Total shareholders’ equity 350,338 286,787 Total liabilities, redeemable preferred stock and shareholders’ equity $ 1,940,608 $ 1,934,943





