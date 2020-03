APRIL

Résultats annuels 2019

Croissance du cœur d’activité et poursuite du recentrage

Chiffre d’affaires en hausse de 2,0 % en publié à 1017,3 M€ (+ 4,4 % en proforma 1 )

) Marge brute 2 en croissance de 1,3 % en publié à 457,4 M€

en croissance de 1,3 % en publié à 457,4 M€ Résultat opérationnel courant en hausse de 12,5 % en publié à 87,6 M€

Résultat net (part du groupe) à - 0,8 M€

Le groupe APRIL enregistre, pour l’année 2019, un chiffre d’affaires consolidé de 1017,3 M€, en croissance de

2,0 % en publié par rapport à l’an dernier, et un résultat opérationnel courant en progression de 12,5 % en publié

à 87,6 M€.

A la suite de cette annonce, Eric Maumy, Directeur général du groupe APRIL, a déclaré :

« La performance de nos cinq marchés cœurs s’est confirmée sur l’ensemble de l’exercice 2019. Parallèlement, nous poursuivons le recentrage du groupe, notamment par la cession d’activités non stratégiques, comme les activités d’assurance voyage ou l’entrée en négociations exclusives pour la cession des activités de portage de risque de la branche Dommage et de protection et services juridiques.

Cette dynamique globale produit déjà des résultats encourageants. Nous allons donc continuer à la mettre en œuvre pour l’année 2020. »





GROUPE

Groupe

(IFRS - en M€) 2019 2018

publié Variation 2018 retraité3 Variation Chiffre d'affaires consolidé 1017,3 997,2 + 2,0 %

PF : + 4,4 % 961,7 + 5,8 % Commissions et honoraires de courtage 575,5 536,6 + 7,3 %

PF : + 6,4 % 529,9 + 8,6 % Primes d’assurance 441,8 460,6 - 4,1 %

PF : + 1,9 % 431,8 + 2,3 % Marge brute 457,4 451,5 + 1,3 % 436,0 + 4,9 % Résultat financier 14,0 9,2 + 51,6 % 8,9 + 56,3 % Résultat opérationnel courant 87,6 77,8 + 12,5 % 74,5 + 17,6 % Résultat opérationnel 63,7 73,9 - 13,8 % 70,5 - 9,7 % Résultat net (part du groupe) - 0,8 28,2 n.a. 28,2 n.a.

Le Conseil d’administration statuant sur l’arrêté des comptes sociaux et consolidés annuels d’APRIL s’est tenu le 11 mars 2020. Les procédures d’audit sur les comptes consolidés ont été effectuées et le rapport de certification est en cours d’émission.

APRIL a enregistré, au cours de l’exercice 2019, un chiffre d’affaires consolidé de 1017,3 M€, en hausse de 2,0 % en publié par rapport à l’année 2018.







Détail de l’évolution du chiffre d’affaires de 2018 à 2019 - en M€ Chiffre d'affaires consolidé au 31/12/2018 997,2 Reclassement en activités abandonnées - 35,6 Chiffre d’affaires retraité au 31/12/2018 961,7 Impact des effets de change + 0,8 Acquisitions + 20,3 Déconsolidations - 8,4 Chiffre d’affaires proforma au 31/12/2018 974,4 Croissance des commissions et honoraires de courtage + 34,5 Croissance des primes d’assurance + 8,4 Chiffre d’affaires consolidé au 31/12/2019 1017,3

Le chiffre d’affaires proforma de l’exercice 2018 s’élève à 974,4 M€. Conformément à la norme IFRS 5, il intègre le reclassement en activités abandonnées des activités de protection et services juridiques du groupe, pour

- 35,6 M€, suite à l’annonce, le 18 septembre 2019, de l’entrée en négociations exclusives en vue de leur cession.

Il neutralise en outre des effets de change positifs de 0,8 M€ sur la période et intègre des variations nettes de périmètre pour + 11,9 M€. Celles-ci correspondent principalement, pour la branche Santé-Prévoyance, à l’intégration de Benecaid en avril 2018 et de La Centrale de Financement en septembre 2018, ainsi qu’à la cession des activités de santé locale au Royaume-Uni et en Irlande en août 2019. Les variations de périmètre de la branche Dommage correspondent essentiellement aux sorties de périmètre de la période, notamment en Colombie, Mexique, Lituanie, Turquie, Roumanie et France (assurance voyage).

Ainsi, à périmètre et change constants, les primes d’assurance à fin 2019 ressortent en croissance de + 1,9 % à 441,8 M€. Les commissions de courtage s’élèvent quant à elles à 575,5 M€ et affichent une hausse de + 6,4 %, portées par la croissance des deux branches d’activité d’APRIL (+ 9,4 % pour la branche Dommage et + 4,7 % pour la branche Santé-Prévoyance).

La marge brute ressort en hausse de 1,3 % en publié à 457,4 M€. Cette croissance se décompose en une hausse de 6,2 % de la branche Santé-Prévoyance et d’une baisse de 6,9 % de la branche Dommage, qui est impactée par le reclassement en activités abandonnées de la période.

Le résultat financier de l’exercice s’établit en hausse de 4,8 M€ en publié à 14,0 M€, incluant des plus-values sur cession d’actifs financiers pour 1,5 M€ et la mise à la juste valeur des actifs pour + 2,9 M€, en application de la norme IFRS 9.

Le résultat opérationnel courant s’élève à 87,6 M€, en hausse de 12,5 % par rapport à l’exercice 2018 en publié. Cette croissance est portée par la bonne dynamique des activités de courtage grossiste de la branche Dommage.

Sur la période, les éléments non courants ont pour principale origine les cessions et restructurations opérées par le groupe, qui représentent 7,7 M€ de charges et 16,0 M€ de dépréciations et provisions. Le résultat opérationnel ressort ainsi à 63,7 M€, en baisse de 13,8 % en publié.

Après application d’une charge d’impôt estimée à 61,3 M€, dont 26,1 M€ liés à la conclusion d’un accord entre APRIL et l’administration fiscale française relatif à la proposition de rectification faisant suite aux investigations portant sur la territorialité de l’activité de réassurance de sa filiale Axeria Re, implantée à Malte, et de charges de financement pour 1,1 M€, le résultat net (part du groupe) s’établit à - 0,8 M€, contre 28,2 M€ pour l’année 2018.

BRANCHE SANTÉ-PRÉVOYANCE

Branche Santé-Prévoyance

(IFRS - en M€) 2019 2018

publié Variation 2018 retraité Variation Chiffre d'affaires consolidé 672,0 623,4 + 7,8 %

PF : + 4,6 % 623,4 + 7,8 % Commissions et honoraires de courtage 387,2 352,0 + 10,0 %

PF : + 4,7 % 352,0 + 10,0 % Primes d’assurance 284,8 271,5 + 4,9 %

PF : + 4,5 % 271,5 + 4,9 % Marge brute 299,6 282,0 + 6,2 % 282,0 + 6,2 % Résultat financier 10,1 9,1 + 11,6 % 9,1 + 11,6 % Résultat opérationnel courant 85,1 82,8 + 2,8 % 82,8 + 2,8 %

En Santé-Prévoyance, la hausse du chiffre d’affaires de 7,8 % en publié se décompose en une hausse des commissions de courtage de 10,0 % en publié (+ 4,7 % en proforma), et une hausse des primes de 4,9 % en publié (+ 4,5 % en proforma).

La hausse des primes d’assurance est portée par la croissance des portefeuilles en santé et prévoyance destinée aux seniors, professionnels et TNS.

La bonne croissance des commissions de courtage est portée par le développement organique des activités de santé et prévoyance individuelle et de santé internationale, ainsi que par l’intégration de La Centrale de Financement, qui contribue à la croissance de l’assurance emprunteur..

Ces mêmes effets sont à l’origine de la hausse de 6,2 % en publié de la marge brute de la branche, qui atteint 299,6 M€.

Le résultat opérationnel courant de la branche s’établit à 85,1 M€, en hausse de 2,8 % en publié par rapport à l’exercice 2018.





BRANCHE DOMMAGE

Branche Dommage

(IFRS - en M€) 2019 2018

publié Variation 2018 retraité Variation Chiffre d'affaires consolidé 346,2 376,3 - 8,0 %

PF : + 3,7 % 340,1 + 1,8 % Commissions et honoraires de courtage 189,1 186,4 + 1,4 %

PF : + 9,4 % 179,7 + 5,3 % Primes d’assurance 157,1 189,8 - 17,3 %

PF : - 2,4 % 160,4 - 2,1 % Marge brute 157,8 169,5 - 6,9 % 154,0 + 2,5 % Résultat financier 2,4 1,3 + 76,7 % 1,1 + 123,7 % Résultat opérationnel courant 15,3 9,1 + 67,7 % 5,8 + 165,8 %

En Dommage, la baisse du chiffre d’affaires de 8,0 % en publié se décompose en une croissance des commissions de courtage de 1,4 % en publié et 9,4 % en proforma, ainsi qu’une baisse des primes de 17,3 % en publié et 2,4 % en proforma.

La baisse des primes d’assurance a pour principal origine le reclassement en activités abandonnées des activités de protection et services juridiques du groupe. Retraitée de cet effet, la baisse est de 2,1 %, principalement due au ralentissement des activités affinitaires.

Les commissions de courtage bénéficient des bonnes performances des activités de courtage grossiste, particulièrement en auto, en deux roues, en plaisance et sur la gamme destinée aux professionnels.

La baisse de la marge brute en publié (- 6,9 % à 157,8 M€) se décompose principalement en une progression des activités de courtage grossiste en France, masquée par le reclassement en activités abandonnées de la protection et des services juridiques. Retraitée de cet effet, la marge brute est en hausse de 2,5 %.

Le résultat opérationnel courant de la branche Dommage est en forte hausse par rapport à l’an dernier et s’établit à 15,3 M€, sous l’effet du bon développement des activités de courtage grossiste.





SITUATION FINANCIÈRE

Groupe (IFRS - en M€) 31 déc. 2019 31 déc. 2018

publié Variation Capitaux propres (part du groupe) 617,4 617,7 - 0,0 % Provisions pour risques et charges 18,4 37,84 - 51,3 % Dettes financières hors IFRS 16 42,1 51,9 - 18,9 % % des capitaux propres 6,8 % 8,4 % - 1,6 pt Trésorerie nette retraitée 298,2 184,7 + 61,4 %

Au 31 décembre 2019, APRIL continue d’afficher une structure financière saine :

617,4 M€ de capitaux propres consolidés (part du groupe), stables par rapport au 31 décembre 2018,

consolidés (part du groupe), stables par rapport au 31 décembre 2018, Des provisions pour risques et charges en baisse de 51,3 % à 18,4 M€,

en baisse de 51,3 % à 18,4 M€, Un endettement financier de 42,1 M€, soit 6,8 % des capitaux propres (part du groupe), constitué d’un emprunt conclu en 2017 à des conditions de marché favorables et d’engagements pris dans le cadre de la politique de croissance externe du groupe (compléments de prix et engagements de rachat de minoritaires).

DIVIDENDE

Pour l’exercice 2019, le résultat net du groupe ressort à - 0,8 M€. le Conseil d’administration, réuni le 11 mars 2020, va proposer à l’Assemblée générale de ne pas verser de dividende au titre de l’exercice 2019.

ENJEUX ET PERSPECTIVES

Pour l’année 2020, le groupe APRIL va poursuivre les actions déjà engagées et va continuer le recentrage autour de ses cinq marchés phares (la santé et prévoyance des particuliers, des professionnels et TPE, l’assurance emprunteur, la santé internationale et les niches en dommage), développer ses activités par la croissance organique et par des acquisitions ciblées, tout en poursuivant la transformation du groupe.

ANNEXES

Analyse du chiffre d’affaires

Compte de résultat consolidé simplifié

Bilan consolidé simplifié

Tableau des flux de trésorerie consolidé simplifié

Tableau de passage de la marge brute

Tableau de passage de la trésorerie nette retraitée

Ce communiqué contient des éléments prospectifs qui sont basés sur des appréciations ou des hypothèses raisonnables à la date du communiqué qui pourraient évoluer ou être modifiées en raison, en particulier, d'aléas ou d'incertitudes et de risques liés à l'environnement économique, financier, réglementaire et concurrentiel, des risques exposés dans le Document de Référence 2018 et aux éventuels risques inconnus ou non significatifs à ce jour qui pourraient survenir ultérieurement.

À propos du groupe APRIL

Créé en 1988, APRIL est un groupe international de services en assurance implanté dans 22 pays, dont l’ambition est de proposer à ses clients une expérience de l’assurance plus facile et plus accessible. Plus de 3 000 collaborateurs conçoivent, distribuent et gèrent des solutions spécialisées d’assurance autour de cinq marchés d’expertise (emprunteur, santé internationale, Pros/TPE, santé et prévoyance locales, dommage de niches) pour ses partenaires et clients - particuliers, professionnels et entreprises. Coté sur Euronext Paris (Compartiment B), le groupe a réalisé en 2019 un chiffre d’affaires de 1017,3 millions d’euros.

L’information réglementée intégrale est disponible sur notre site www.april.com (section Investisseurs).



ANNEXE 1 : ANALYSE DU CHIFFRE D’AFFAIRES

Chiffre d’affaires par branche

IFRS - en M€ 2019 2018

publié Variation 2018

retraité Variation retraité 2018 PF Variation PF Santé-Prévoyance 672,0 623,4 + 7,8 % 623,4 + 7,8 % 642,5 + 4,6 % Commissions et honoraires 387,2 352,0 + 10,0 % 352,0 + 10,0 % 370,0 + 4,7 % Primes d’assurance 284,8 271,5 + 4,9 % 271,5 + 4,9 % 272,5 + 4,5 % Dommage 346,2 376,3 - 8,0 % 340,1 + 1,8 % 333,8 + 3,7 % Commissions et honoraires 189,1 186,4 + 1,4 % 179,7 + 5,3 % 172,9 + 9,4 % Primes d’assurance 157,1 189,8 - 17,3 % 160,4 - 2,1 % 160,9 - 2,4 % Eliminations interbranches - 0,9 - 2,5 + 62,3 % - 1,9 + 50,1 % - 1,9 + 50,1 % Chiffre d’affaires consolidé 1017,3 997,2 + 2,0 % 961,7 + 5,8 % 974,4 + 4,4 %

Chiffre d’affaires par trimestre

IFRS - en M€ 2019 2018 publié Variation 2018 PF Variation PF 1er trimestre 259,2 240,6 + 7,7 % 247,6 + 4,7 % 2ème trimestre 267,4 251,4 + 6,3 % 258,3 + 3,5 % 3ème trimestre 235,7 256,8 - 8,2 % 231,9 + 1,6 % 4ème trimestre 255,1 248,4 + 2,7 % 236,6 + 7,8 % Total 1017,3 997,2 + 2,0 % 974,4 + 4,4 %







ANNEXE 2 : COMPTE DE RESULTAT CONSOLIDE SIMPLIFIE

(IFRS – en M€) 31 déc. 2019 31 déc. 2018

publié Retraitements

IFRS 5 31 déc. 2018 retraité Chiffre d’affaires 1017,3 997,2 35,6 961,7 Produits financiers nets de charges hors coût de l’endettement 14,0 9,2 0,3 8,9 Total produits des activités ordinaires 1031,3 1006,4 35,9 970,6 Charges techniques d’assurance (404,6) (400,4) (20,4) (380,0) Charges ou produits nets de cessions de réassurance (2,8) (12,8) - (12,8) Autres achats et charges externes (264,0) (263,0) (3,5) (259,5) Impôts, taxes (26,0) (24,3) (0,8) (23,5) Charges de personnel (203,2) (204,0) (6,7) (197,3) Dotations aux amortissements (35,3) (20,5) (0,2) (20,3) Dotations aux provisions nettes de reprises 0,5 (5,8) 0,0 (5,8) Autres produits et charges opérationnels courants (8,3) 2,1 (0,9) 3,0 Résultat opérationnel courant 87,6 77,8 3,4 74,5 Autres produits et charges opérationnels non courants (23,9) (3,9) - (3,9) Résultat opérationnel 63,7 73,9 3,4 70,5 Charges de financement (1,1) (0,1) - (0,1) Quote-part dans les entreprises associées (0,2) (0,3) - (0,3) Charge d’impôt (61,3) (43,8) (1,1) (42,7) Résultat net des activités poursuivies 1,1 29,7 2,3 27,4 Résultat après impôts des activités abandonnées (0,2) 0,0 (2,3) 2,3 Résultat net de l’ensemble consolidé 0,9 29,7 (0,0) 29,7 Intérêts minoritaires 1,7 1,5 - 1,5 Résultat net (part du groupe) (0,8) 28,2 (0,0) 28,2 Résultat par action (en €) (0,02) 0,70 - 0,70





ANNEXE 3 : BILAN CONSOLIDE SIMPLIFIE

(IFRS – en M€) 31 déc. 2019 31 déc. 2018 publié 31 déc. 2018 retraité5 Immobilisations incorporelles 336,2 347,1 347,1 dont écarts d’acquisition 259,5 269,5 269,5 Actifs comptabilisés au titre du droit d'utilisation 55,9 - - Immobilisations corporelles 11,3 13,6 13,6 Placements financiers 419,7 608,3 608,3 Part des cessionnaires et rétrocessionnaires dans les provisions techniques 152,6 214,5 214,5 Autres 23,4 27,7 27,7 Total actifs non courants 999,1 1211,4 1211,4 Créances nées des opérations d’assurance ou de réassurance acceptées 72,5 126,8 126,8 Créances nées des opérations de cession en réassurance 24,0 33,6 33,6 Créances clients 307,3 265,9 265,9 Trésorerie et équivalent de trésorerie 219,2 136,2 136,2 Autres 35,9 36,9 36,9 Total actifs courants 658,9 599,4 599,4 Actifs classés comme détenus en vue de la vente 299,7 - - TOTAL ACTIF 1957,7 1810,8 1810,8 Capitaux propres - Part du Groupe 617,4 617,7 617,7 Intérêts minoritaires (0,7) (0,6) (0,6) Total capitaux propres 616,7 617,1 617,1 Provisions techniques des contrats d’assurance 350,9 503,7 503,7 Provisions pour risques et charges 18,4 37,8 22,8 Dettes d’impôt exigibles - - 15,0 Impôts différés passifs 5,0 4,1 4,1 Dettes financières 42,1 51,9 51,9 Dettes sur obligations locatives 56,4 - - Total passifs non courants 472,7 597,4 597,4 Concours bancaires courants 18,5 16,3 16,3 Dettes nées des opérations d’assurance ou de réassurance acceptées 27,4 51,5 51,5 Dettes nées des opérations de réassurance cédées 34,9 61,8 61,8 Dettes d’exploitation 398,3 344,1 344,1 Autres 163,2 122,5 122,5 Total passifs courants 642,3 596,2 596,2 Passifs classés comme détenus en vue de la vente 226,0 - - TOTAL PASSIF 1957,7 1810,8 1810,8

ANNEXE 4 : TABLEAU DES FLUX DE TRESORERIE CONSOLIDE SIMPLIFIE

(IFRS – en M€) 31 déc. 2019 31 déc. 2018

publié 31 déc. 2018 retraité Résultat net de l'ensemble consolidé 0,9 29,7 29,7 Résultat net des activités abandonnées (0,2) 0,0 2,3 Résultat net des activités poursuivies 1,1 29,7 27,4 Capacité d’autofinancement 57,0 79,5 75,9 Variation du BFR lié à l’activité 43,7 2,4 (1,4) Flux de trésorerie d’exploitation des activités abandonnées 3,5 (0,0) 7,4 Flux nets liés à l’activité 104,2 81,8 81,8 Investissements nets en immobilisations corporelles et incorporelles (20,0) (24,2) (24,0) Investissements nets en placements financiers 63,7 40,0 41,1 Flux nets sur acquisitions de sociétés consolidées (5,4) (54,1) (54,1) Investissement dans les entreprises mises en équivalence - (1,0) (1,0) Flux de trésorerie d’investissement des activités abandonnées 5,2 - (1,3) Flux nets liés aux investissements 43,5 (39,2) (39,2) Augmentation de capital liée à l’exercice des stock-options - - - Augmentation de capital liée aux minoritaires dans les sociétés intégrées - 0,1 0,1 Acquisitions et cessions d’actions propres 0,0 0,0 0,0 Dividendes versés (8,3) (11,8) (11,8) Variation nette des emprunts (15,8) (4,0) (3,5) Flux de trésorerie de financement des activités abandonnées - - (0,5) Flux nets des opérations de financement (24,1) (15,6) (15,6) Incidence des conversions 1,6 (0,3) (0,3) Variation de la trésorerie nette 125,1 26,8 26,8 Trésorerie nette des activités abandonnées et destinées à être cédées 16,2 - - Trésorerie nette des activités destinées à être cédées 28,1 - - Variation de la trésorerie nette hors activités abandonnées et destinées à être cédées 80,8 26,8 26,8





ANNEXE 5 : TABLEAU DE PASSAGE DE LA MARGE BRUTE

(IFRS – en M€) 31 déc. 2019 31 déc. 2018

publié 31 déc. 2018

retraité Chiffre d’affaires 1017,3 997,2 961,7 Produits financiers des compagnies d'assurance 10,7 8,6 8,3 Commissions de courtage versées aux intermédiaires (163,3) (141,3) (141,2) Charges techniques d'assurance (404,6) (400,4) (380,0) Charges ou produits nets de cessions de réassurance (2,8) (12,8) (12,8) Autres 0,1 0,1 0,0 Marge brute 457,4 451,5 436,0 Dont courtage 412,3 393,4 387,5 Dont portage de risque 45,1 58,1 48,6

ANNEXE 6 : TABLEAU DE PASSAGE DE LA TRÉSORERIE NETTE RETRAITÉE

(IFRS – en M€) 31 décembre 2019 1 janvier 2019 Trésorerie et équivalent de trésorerie 219,2 136,2 Concours bancaires courants (18,5) (16,3) Trésorerie nette 200,7 119,9 Comptes à terme 97,5 64,8 Trésorerie nette retraitée 298,2 184,7







1 PF ou proforma : chiffre d’affaires à périmètre et taux de change constants. Il tient compte des éventuelles acquisitions, cessions ou changements de méthode de consolidation, ainsi que de la variation du taux de change, calculée sur la base des comptes n-1 convertis au taux de change de l’année en cours.

2 La marge brute permet de comparer les différents modèles d’activité de courtage avec les activités d’assurance et de représenter la contribution de chaque activité à la création de valeur du groupe :

- Pour les activités de courtage, la marge brute est constituée de la différence entre les commissions enregistrées en chiffre d’affaires et les commissions versées aux intermédiaires comptabilisées en autres achats et charges externes.

- Pour les activités de portage de risques, la marge brute représente la somme du résultat technique et du résultat financier.

3 Le retraitement concerne les activités de protection et services juridiques du groupe, classées en activités abandonnées en 2019 selon la norme IFRS 5.

4 23,8 M€ au 31 décembre 2018 après reclassement de la provision pour risque fiscal de 15,0 M€ en dette d’impôt exigible, conformément à l’application de la norme IFRIC 23.

5 Reclassement de la provision pour risque fiscal de 15,0 M€ en dette d’impôt exigible conformément à l’application de la norme IFRIC 23.





