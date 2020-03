Relations presse :

Evolutions dans la composition du Conseil d’Administration de Capgemini

proposées à l’Assemblée Générale 2020

Paris, le 11 mars 2020 – Le Conseil d’Administration de Capgemini SE réuni le 11 mars 2020 sous la présidence de M. Paul Hermelin, Président-directeur général, a délibéré, sur le rapport du Comité Ethique et Gouvernance, de l’évolution de sa composition qui sera proposée à la prochaine Assemblée Générale des actionnaires du 20 mai 2020.

Le Conseil d’Administration a souhaité proposer à l’Assemblée Générale 2020 le renouvellement du mandat d’administrateur de Mme Siân Herbert-Jones et la nomination de Mme Belen Moscoso del Prado en qualité de membre du Conseil d’Administration pour une durée de quatre ans, Mme Laura Desmond ayant fait part de son souhait de ne pas renouveler son mandat. Cette proposition répond à l’ambition du Groupe de poursuivre l'internationalisation de sa composition, d'approfondir son expertise sectorielle et d'enrichir la diversité de ses profils.

Mme Belen Moscoso del Prado, de nationalité espagnole, a acquis au cours de sa carrière une solide expérience de l’innovation et de la transformation appliquée au Digital et à la stratégie Data au sein de groupes de dimension mondiale. Le Conseil a indiqué considérer Mme Belen Moscoso del Prado comme indépendante au regard des critères du Code Afep-Medef auquel la Société se réfère.

Le Conseil d’Administration a remercié chaleureusement Mme Laura Desmond pour sa contribution aux travaux du Conseil et de ses comités durant son mandat.

Par ailleurs, dans le cadre du processus interne de transition managériale engagé en 2017 à l’initiative de M. Paul Hermelin, Président-directeur général, le Conseil d’Administration en date du 16 septembre 2019 a porté son choix sur M. Aiman Ezzat, Directeur général délégué, pour succéder à M. Paul Hermelin, en tant que Directeur général à l’issue de l’Assemblée générale du 20 mai 2020. Le Conseil d’Administration a souhaité proposer également à l’Assemblée générale 2020 la nomination de M. Aiman Ezzat en qualité de membre du Conseil d’Administration pour une durée de quatre ans.

Dans l’hypothèse de l’approbation de ces résolutions par l’Assemblée Générale du 20 mai 2020, la composition du Conseil d’Administration passerait ainsi à 15 administrateurs, dont deux administrateurs représentant les salariés. Il comptera parmi ses membres 75% d’administrateurs d’indépendants1, 27% d’administrateurs ayant des profils internationaux et 42% de femmes2.

Biographie de Mme Belen Moscoso del Prado

De nationalité espagnole, Mme Belen Moscoso del Prado est aujourd’hui Directrice Digital & Innovation de Sodexo et membre du Comité Exécutif depuis 2015. Elle siège également au Comité d’investissement en capital-risque du groupe Sodexo.

Mme Belen Moscoso del Prado est titulaire d’un master en économie internationale de l’Université Carlos III en Espagne. Elle a débuté sa carrière en 1995 au sein de The Walt Disney Company en tant que Responsable communication pour l’Espagne et le Portugal pour devenir par la suite Analyste Senior au sein du département Stratégie Marketing et Ventes Europe. De 2000 à 2008, alors consultante chez Bain & Company, elle a notamment travaillé sur des missions de revue stratégique, d’amélioration des performances et d’intégration post acquisition en Europe et en Amérique Centrale. Elle a rejoint Europcar en 2008 pour exercer la fonction de Strategic Change Programme Manager avant de devenir Responsable Stratégie & Partenariats au sein de la société Solocal de 2010 à 2013. Puis, entre 2013 et 2015, elle a été Directrice de la Stratégie numérique, de la Transformation et de l’Innovation d’Axa avant de rejoindre Sodexo afin d’y piloter la transformation numérique.

Mme Belen Moscoso del Prado est Présidente du Conseil d’Administration de FoodChéri et membre du Consultative Advisory Board de la start-up Wynd.

