COMMUNIQUÉ DE PRESSE

PETER CHILD ET MICHEL-ALAIN PROCH REJOIGNENT LE CONSEIL D’ADMINISTRATION DE MAISONS DU MONDE

_________________________________________

Nantes, le 11 mars 2020

Le Conseil d’Administration de Maisons du Monde annonce la cooptation de Monsieur Peter Child en qualité de membre indépendant et Président du Conseil. Il succède à Sir Ian Cheshire. Monsieur Michel-Alain Proch rejoint également le Conseil d’Administration en qualité d’administrateur indépendant et Vice-Président du Conseil.

Le Conseil d’Administration, réuni le 10 mars 2020, a décidé à l’unanimité, à l’issue d’un processus de recrutement initié au second semestre 2019 et sur recommandation du Comité des Nominations et des Rémunérations, de coopter Messieurs Peter Child et Michel-Alain Proch en remplacement de Sir Ian Cheshire et Madame Marie Schott, qui ont démissionné ce jour de leurs fonctions.

Peter Child succède également à Sir Ian Cheshire en tant que membre du Comité des Nominations et des Rémunérations. Michel-Alain Proch intègrera le Comité d’Audit.

Le Conseil d’Administration se réjouit de l’arrivée de Peter Child et Michel-Alain Proch dont l’expérience et les compétences reconnues sont des atouts précieux pour accompagner Maisons du Monde dans son développement futur. En particulier, Peter Child apportera sa profonde connaissance du secteur de la distribution en France et à l’International et Michel-Alain Proch son expertise financière de groupes cotés.

Ces cooptations seront soumises à la ratification de l’Assemblée Générale, de même que le renouvellement de leur mandat en qualité de membres du Conseil d’Administration.

Le Conseil remercie chaleureusement Sir Ian Cheshire pour son engagement et sa participation au développement de la société depuis son entrée en bourse et le soutien qu’il a apporté au management de Maisons du Monde. Il remercie également Marie Schott pour sa précieuse contribution depuis trois ans.

Sir Ian Cheshire, Président du Conseil d’Administration a déclaré : « Ce fut un honneur de présider le Conseil d’Administration de Maisons du Monde depuis décembre 2016. Après avoir accompagné le développement du Groupe suite à son introduction en bourse, un nouveau chapitre s’ouvre dans son histoire de croissance avec la mise en œuvre de son plan stratégique 2020-2024. Je soutiens pleinement la recommandation de nommer Peter Child en tant que Président du Conseil, compte tenu de sa solide connaissance du secteur du retail et de son leadership reconnu. »

Monsieur Peter Child a déclaré : « Je me réjouis de rejoindre le Conseil d’Administration de Maisons du Monde et d’en assumer le rôle de Président non-exécutif. Maisons du Monde est dotée d’un modèle omnicanal exceptionnel et possède de solides atouts pour poursuivre sa croissance rentable. Je suis convaincu qu’avec Michel-Alain Proch et l’ensemble des membres du Conseil, nous apporterons à Maisons du Monde des expériences et des compétences complémentaires, afin d’accompagner Julie Walbaum et son Comité Exécutif dans la mise en œuvre de la stratégie du Groupe au bénéfice de l’ensemble de ses clients, collaborateurs et actionnaires. »

Biographie de Peter Child

Peter Child a passé 35 ans au sein du cabinet McKinsey & Co, où il a accompagné de nombreuses grandes marques dans leur stratégie de développement, notamment dans le secteur de la distribution. Basé à Paris, il a été leader du secteur distribution & grande consommation pour la France, puis pour l’Europe, puis leader mondial du secteur de la distribution. En 2005, il a été nommé membre du Conseil d’Administration de McKinsey (McKinsey & Co Shareholders’ Council), siégeant au Knowledge Committee (comité mondial chargé du développement du capital intellectuel de McKinsey). En 2015, Peter a rejoint le bureau de Hong Kong, afin de diriger le secteur distribution & grande consommation en Asie. En tant qu’administrateur, il a accompagné le développement de la start-up Atelier Cologne avant sa cession au Groupe L’Oréal. Il siège aujourd’hui en tant qu’administrateur indépendant au Conseil d’Administration d’Aeon, premier groupe de distribution japonais et asiatique qu’il accompagne notamment dans sa stratégie et sa gouvernance.

Peter Child détient une maîtrise d’ingénieur (Cambridge) ainsi qu’un MBA de l'INSEAD.

Biographie de Michel-Alain Proch





Michel-Alain Proch a été nommé Vice-Président Exécutif et Directeur financier d’Ingenico en février 2019, où il dirige les fonctions Finance & Achats. Il est un contributeur majeur au plan de transformation du Groupe lancé à son arrivée. Michel-Alain a plus de 25 ans d’expérience en finance, stratégie, intégration et transformation. De 2015 à 2018, basé à New-York, il a occupé les postes de Vice-Président Exécutif senior en charge des opérations nord-américaines puis de Directeur de la stratégie digitale du groupe Atos. En tant que Vice-Président Exécutif et Directeur financier d'Atos, de 2007 à 2015, Michel-Alain a mené plusieurs opérations d’acquisitions majeures et copiloté avec succès l’introduction en bourse de Worldline. Il a également été nommé meilleur Directeur financier (Europe, logiciels et services informatiques) par Extel, durant quatre années consécutives. Il a été membre du Conseil d’administration de Worldline jusqu’en 2016. Michel-Alain Proch avait auparavant occupé des fonctions de direction chez Hermès en France et aux Etats-Unis pendant 8 ans. Il a commencé sa carrière en tant que consultant chez Deloitte & Touche en France et au Royaume-Uni.

Michel-Alain Proch est titulaire d’un Master en finance de Toulouse Business School.

À propos Maisons du Monde

Maisons du Monde est un créateur d’univers originaux dans le secteur de l’aménagement de la maison, offrant une gamme unique de meubles et d’objets de décoration à des prix abordables, déclinés en différents styles. Le Groupe développe ses activités grâce à une approche omnicanale intégrée et complémentaire, s’appuyant sur son réseau international de magasins, ses sites Internet et ses catalogues. Fondé en France en 1996, le Groupe a opéré une expansion rentable de ses activités à travers l’Europe depuis 2003. Les ventes du Groupe ont atteint 1 111 millions d’euros en 2018, et son EBITDA était de 148 millions d’euros. Au 31 décembre 2018, le Groupe exploitait un réseau de 336 magasins dans neuf pays –France, Italie, Espagne, Belgique, Luxembourg, Allemagne, Suisse, États-Unis et Royaume-Uni–, et a généré 40% de ses ventes hors de France. Le Groupe a également réussi l’intégration d’une plateforme de e-commerce complète et complémentaire, dont les ventes ont progressé de plus de 30% en moyenne par an de 2010 à 2018. Cette plateforme, qui a représenté 23% des ventes du Groupe en 2018, est disponible dans les neuf pays d’implantation des magasins, ainsi qu’en Autriche, aux Pays-Bas et au Portugal. En 2018, le Groupe a pris une participation majoritaire de 70% dans Modani, une enseigne d'ameublement présente aux États-Unis au travers de ses magasins et de son activité e-commerce. Modani, fondée en 2007, est une enseigne aspirationnelle d'art de vivre, qui propose une gamme unique de meubles modernes, contemporains et des années 1950 de qualité et à des prix abordables, avec une présence sur tout le territoire américain grâce à un réseau de 13 magasins.

Contacts

Relations Investisseurs Relations Presse Laurent Sfaxi – +33 2 51 71 52 07 Clémentine Prat – +33 2 51 79 54 08 lsfaxi@maisonsdumonde.com cprat@maisonsdumonde.com Christopher Welton – +33 7 85 70 71 41 cwelton@maisonsdumonde.com

