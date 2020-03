Chiffre d’affaires du 1er trimestre 2020

Forte progression de l’activité : +8,6 % à 126,7 M€









Paris, le 11 mars 2020, 18h00 - Groupe Partouche, un leader européen des jeux, annonce ce jour son chiffre d’affaires consolidé pour le 1er trimestre de l’exercice 2020 (novembre 2019 - janvier 2020).

Forte progression de l’activité

Le 1er trimestre de l’exercice en cours enregistre une solide croissance du Produit Brut des Jeux (PBJ) qui atteint 174,8 M€ (+8,4 %).

En France, le PBJ profite d’une fréquentation en hausse significative (+10,8 %) et progresse de 10,4 M€ à 143,5 M€ (+7,8 %), porté tant par les machines à sous, en hausse de +5,1 % à 115,1 M€, que par les jeux traditionnels, qui affichent une progression significative de +20,2 % à 28,4 M€, grâce aux jeux de table sous leur forme électronique (+31,7 %). A l’étranger, la forte croissance du PBJ des jeux et paris online en Belgique se poursuit (+29,5 %).

Après prélèvements, le Produit Net des Jeux (PNJ) enregistre une hausse de +7,8 % à 103,0 M€ (soit +7,5 M€).

Au global, le chiffre d’affaires du 1er trimestre s’établit à 126,7 M€, en progression de +8,6 %.

On notera la bonne performance du secteur des Hôtels (+12,9 % à 1,4 M€) dont l’activité était pénalisée par la rénovation de la moitié des chambres de l’hôtel Aquabella à Aix-en-Provence au premier trimestre de l’exercice précédent, ainsi que celle du secteur Autres (+24,3%) en raison de la progression des paris sportifs belges.

Proposition de distribution de dividende au titre de l’exercice 2019

Une résolution proposant la reprise de la politique de distribution de dividende de Groupe Partouche, pour un montant total de 3,0 M€, a été mise à l’ordre du jour (publié au BALO du 24 février 2020) et sera donc soumise à l’approbation de la prochaine Assemblée générale des actionnaires qui se tiendra le 1er avril 2020.

Impact potentiel du Covid-19 sur l’activité

L’apparition et le développement rapide de l’épidémie de Covid-19 en France, pourraient avoir un impact sur la fréquentation et l’activité de nos établissements. Néanmoins, il est impossible de quantifier à ce stade cet impact.

Par ailleurs, la priorité du Groupe est d’assurer la protection de la santé de ses salariés et de ses clients, par la mise en œuvre de mesures sanitaires adéquates.

Prochains rendez-vous :

Assemblée Générale : mercredi 1er avril 2020

Chiffre d’affaires du deuxième trimestre : mercredi 10 juin 2020, après la clôture de la Bourse

Fondé en 1973, le Groupe Partouche a su se développer afin de devenir un leader européen dans son secteur d'activité. Coté en Bourse, il exploite des casinos, des hôtels, des restaurants, des centres thermaux et des golfs. Le Groupe exploite 42 casinos et emploie près de 4 200 collaborateurs. Il est reconnu pour ses innovations et ses expérimentations des jeux de demain, ce qui lui permet d'aborder l'avenir avec confiance en visant le renforcement de son leadership et la poursuite de la progression de sa rentabilité. Introduit en bourse en 1995, Groupe Partouche est coté sur Euronext Paris, compartiment B.

ISIN : FR0012612646 - Reuters : PARP.PA - Bloomberg : PARP:FP





ANNEXES

1- Construction du chiffre d’affaires consolidé – T1 2020

En M€ 2020 2019 Variation Produit Brut des Jeux (PBJ) 174,8 161,3 +8,4% Prélèvements -71,8 -65,7 +9,1% Produit Net des Jeux (PNJ) 103,0 95,5 +7,8% Chiffre d’affaires (CA) hors PNJ 24,6 22,0 +12,2% Programme de fidélisation -0,9 -0,9 +8,1% Chiffre d'affaires total consolidé 126,7 116,6 +8,6%

2- Ventilation du CA par secteur d’activité – T1 2020

En M€ 2020 2019 Variation Casinos 117,5 109,1 +7,7% Hôtels 1,4 1,2 +12,9% Autres 7,9 6,3 +24,3% Chiffre d'affaires total consolidé 126,7 116,6 +8,6%

3- Lexique

Le « Produit Brut des Jeux » correspond au résultat des différents jeux opérés, après le paiement des gains des joueurs. Cette somme est débitée de « prélèvements » (État, communes, CSG, CRDS).

Le « Produit Brut des Jeux » devient après prélèvements le « Produit Net des Jeux », soit une composante du chiffre d’affaires.

