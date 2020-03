Den 11. marts 2020 afholdtes ordinær generalforsamling i Jutlander Bank A/S i Messecenter Vesthimmerland, 9600 Aars. Bestyrelsens beretning og årsrapporten for 2019 samt forslag til fordeling af overskud blev godkendt. Det blev således vedtaget at udbetale udbytte på 4,00 kr. pr. aktie. Der blev ikke gennemført afstemning om et aktionærforslag om at undlade at udbetale udbytte for 2019 og i stedet anvende midlerne til opkøb af egne aktier i 2020, da der ikke var udsigt til at forslaget kunne opnå flertal mod bestyrelsens anbefaling. Vederlagspolitikken for Jutlander Bank A/S samt bestyrelseshonoraret for 2020 blev godkendt. På dagsordenen var valg af 10 medlemmer til repræsentantskabet. De valgte medlemmers navne offentliggøres på et senere tidspunkt på bankens hjemmeside. Generalforsamlingen genvalgte PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab som revisor for Jutlander Bank A/S. Generalforsamlingen bemyndigede i overensstemmelse med selskabslovens § 198 bestyrelsen til - indtil næste ordinære generalforsamling - mod vederlag at lade banken erhverve egne aktier til eje eller pant op til og med 10 pct. af bankens aktiekapital. Vederlaget må ikke afvige fra den på erhvervelsestidspunktet noterede børskurs med mere end 10 pct. De af bestyrelsen foreslåede ændringer til bankens vedtægter vedrørende ændring af ”Fonden for Sparekassen Himmerland” til ”Jutlander Fonden Himmerland”, ændring af ejerbogsfører ”VP Investor Services A/S, CVR-nr. 30 20 11 83” til ”VP Securities A/S, CVR-nr. 21 59 93 36”, ændring og udvidelse af standarddagsordenen for generalforsamlingen, tilpasning af pkt. 17.4 i relation til overgangsordning for valg af repræsentantskabsmedlemmer samt tilføjelse af nye binavne blev vedtaget. En aktionær havde stillet forslag om, at generalforsamlingen skulle opfordre bestyrelsen, som led i bankens kapitalplanlægning, til – i videst muligt omfang – at anvende andre kapitalinstrumenter end aktionærernes kernekapital til opfyldelse af bankens nuværende og kommende NEP-krav. Dette under forudsætning af, at kapitalfremskaffelsen kan ske på for banken forretningsmæssigt gunstige vilkår. Bestyrelsen kunne ikke støtte opfordringen. NEP-kravet består af det individuelle solvensbehov og kapitalbuffere samt NEP-tillægget bestående af et tabsabsorberingstillæg og et rekapitaliseringsbeløb. Det er alene NEP-tillægget, der kan opfyldes med den særlige type kapitalinstrumenter Senior Non-Preferred obligationer. Bestyrelsen forventer fremover og i takt med, at NEP-kravet indfases, at dække størstedelen af NEP-tillægget med egentlig kernekapital (egenkapital) og i mindre grad Senior Non-Preferred obligationer. I tillæg til NEP-kravet har bestyrelsen fastsat en yderligere ledelsesmæssig kapitalbuffer, der også opfyldes med egentlig kernekapital. Den forslagsstillende aktionær ønskede opfordringen sat til afstemning. Opfordringen blev ikke vedtaget af aktionærerne. Generalforsamlingens dirigent (med substitutionsret) blev bemyndiget til at foretage anmeldelse af det vedtagne til Erhvervsstyrelsen, herunder at foretage sådanne ændringer i og tilføjelser til det på generalforsamlingen vedtagne og i anmeldelsen til Erhvervsstyrelsen, som måtte blive krævet af Erhvervsstyrelsen i forbindelse med registrering af det vedtagne. Henvendelser vedrørende denne meddelelse kan rettes til undertegnede på telefon 9657 5800. Med venlig hilsen Jutlander Bank A/S Per Sønderup ordførende direktør





