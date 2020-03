TÜBINGEN, Deutschland und BOSTON, March 11, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Das biopharmazeutische Unternehmen CureVac gab heute bekannt, dass Unternehmensgründer und Aufsichtsratsvorsitzender Ingmar Hoerr von Daniel Menichella die Position des Vorstandsvorsitzenden (CEO) übernimmt.



„Im Namen des Aufsichtsrates danke ich Dan Menichella sehr für seine gute Arbeit, die er in den vergangenen Jahren für CureVac geleistet hat“, sagte Hoerr. „Nach seinen Funktionen als Chief Business Officer der CureVac AG und Chief Executive Officer der US-Tochter ist er 2018 an die Spitze der CureVac AG ernannt worden. Dan Menichella hat das Unternehmen weiterentwickelt und wichtige Produktkandidaten vorangebracht, darunter das Phase-1-Tollwutprogramm CV 7202, unsere klinischen Phase-1-Tests mit dem Immunonkologieprojekt CV 8102 sowie den kürzlichen Start des Coronavirus-Impfstoffprogramms. Zudem war er wesentlich insbesondere für die Kooperationsverträge mit Eli Lilly, CRISPR Therapeutics und dem dänischen Biotechunternehmen Genmab verantwortlich.“

Weiter sagte Hoerr: „CureVac verfügt über ein tolles Team, eine außerordentliche Expertise und großes Potenzial. Gemeinsam werden wir uns weiter voll darauf konzentrieren, das Unternehmen auf die nächste Stufe seiner Entwicklung zu führen und die klinische Produktpipeline mit dem Ziel voranzutreiben, mRNA-basierte Arzneimittel zur Marktreife und damit zum Patienten zu bringen. Der Impfstoff gegen Covid-19 spielt dabei eine Schlüsselrolle.“

„Ingmar Hoerr kennt das Unternehmen und dessen Identität durch und durch. Als Gründungs-CEO, Wissenschaftler und Visionär ist er der Richtige, CureVac in die Zukunft zu führen”, sagte Jean Stéphenne, Stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender von CureVac. „Wir sind überzeugt, dass es ihm und seinem Team gelingen wird, alleine oder mit unseren Partnern mRNA-Arzneimittel für wichtige therapeutische Anwendungen wie zum Beispiel gegen das Coronavirus zu entwickeln.“

Über CureVac AG

