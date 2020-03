SwordGroup_ResultatsAnnuels_2019

Sword Group - Confirmation des performances annoncées le 27 janvier



2019 : Forte performance

- Croissance Organique de + 20 %

- Marge d’Ebitda supérieure à 13 %



Objectifs 2020 : Croissance Organique de 12 % et Marge d’Ebitda de 13 % *

* hors impact Coronavirus



Chiffre d’Affaires Consolidé 2019 : 213,2 M€

Croissance Organique 2019 : + 20,7 %

ANALYSES

L’année 2019 a été stable au niveau de son périmètre avec une seule acquisition, de petite taille, en fin d’année (novembre) donc sans impact significatif sur les chiffres.

La société a surperformé en termes de croissance interne par rapport à son budget initial, + 20,7 % contre un budget à + 12 %.

Notons qu’en 2019, 100 % des entités du Groupe ont surperformé par rap- port à leur budget.



Avec une position cash nette forte (70,8 M€, hors impact IFRS 16), le Groupe a les moyens de poursuivre sa politique de dividendes, d’envisager une croissance interne soutenue, de financer de nouvelles initiatives et de procé- der à des acquisitions, si le marché le permet.



COMPTES CONSOLIDÉS

Année (1) M€ 2019 (2) (3) 2018 Croissance Chiffre d’affaires 213,2 171,4 + 24,4 % EBITDA 28,6 20,1 + 42,1 % Marge d’EBITDA 13,4 % 11,8 % -

(1) Pourcentages calculés à partir des chiffres en K€

(2) En tenant compte de l’impact IFRS 16



(3) Chiffres non audités



LES ÉVÉNEMENTS POST-CLÔTURE

Depuis janvier 2020, une épidémie de Coronavirus COVID-19 s’est propagée depuis la Chine.

Pour le moment, il est trop tôt pour mesurer l’impact de ce phénomène.



Une étude détaillée des contrats est en cours et une information précise sera publiée dans les prochaines semaines.

Le Groupe s’engage à communiquer au marché au fur et à mesure de l’évolution de la situation.

LES PERSPECTIVES 2020

Sans la crise du Coronavirus, Sword Group prévoyait une croissance organique de 12 % associée à une marge d’EBITDA de 13 % +.

Le Groupe affinera mois après mois ses prévisions de manière à prendre en compte les éléments exogènes.

Agenda

12/03/20

Réunion de présentation des Résultats 2019, 10 heures, en Webcast

23/04/20

Publication du Chiffre d’Affaires du

1ER trimestre 2020

28/04/20

Assemblée Générale (comptes 2019)

Dividende

Dividende proposé à l’Assemblée Générale 1,8 € par action

A propos de Sword Group

Sword, c’est 2 300+ spécialistes en IT/Digital & Software actifs sur les 5 continents, qui vous accompagnent dans l’évolution de votre organisation à l’ère du numérique.

Depuis 2000, Sword a acquis une solide réputation dans l’édition de logiciels et dans la conduite de projets IT & business complexes en tant que leader de la transformation technologique et digitale. Avec Sword c’est la garantie d’un engagement de proximité dont le but est d’optimiser vos processus et de valoriser vos données.

