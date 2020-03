March 11, 2020 16:41 ET

OTTAWA, 11 mars 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Les syndicats du Canada demandent au gouvernement fédéral de prendre toutes les mesures nécessaires pour protéger les emplois et de voir à ce que les mesures de santé publique enraient la propagation de la COVID-19.



« Les travailleuses et travailleurs canadiens se trouvent dans une situation très épineuse. La majorité n’a pas droit à des congés de maladie payés et n’a que de faibles réserves d’argent pour amortir les effets du chômage. Pour bon nombre d’entre eux, s’absenter du travail n’est pas une option », déclare Hassan Yussuff, président du Congrès du travail du Canada (CTC). « Aucune personne ne devrait être congédiée parce qu’elle se met en quarantaine ou s’absente pour se rétablir de l’infection. Nous devons nous assurer que les besoins de tous les travailleurs et les travailleuses comptent parmi les principales priorités dans la préparation à répondre à la menace en évolution. »

Bien que le Premier ministre ait agi rapidement en créant un comité du Cabinet pour empêcher la propagation du virus, les syndicats du Canada invitent la ministre du Travail à se joindre à l’équipe d’intervention.

Le CTC demande au gouvernement fédéral d’envisager de nombreuses mesures, y compris les suivantes :

Accorder des journées supplémentaires de congé de maladie à tous les travailleurs et les travailleuses sous réglementation fédérale qui s’isolent volontairement, y compris les membres du personnel des transports, et encourager les provinces à en faire autant.





Le CTC incite le gouvernement fédéral et le Conseil des premiers ministres, qui se réunira cette semaine à déclarer qu’aucune personne ne doit perdre son emploi pour s’être mise en quarantaine ou s’être isolée afin de se rétablir de l’infection et que toute personne ayant perdu son emploi pour une de ces raisons doit être rétablie dans ses fonctions.





Réduire considérablement le nombre d’heures de travail ouvrant droit à des prestations d’assurance-emploi (AE). Le nombre actuel empêche une forte proportion des personnes à faible revenu occupant des emplois atypiques de toucher des prestations d’AE.

Établir un règlement temporaire éliminant l’exigence d’obtenir un certificat médical si un employeur, une administration publique ou un professionnel de la santé recommande ou exige que la travailleuse ou le travailleur soit mis en quarantaine. Une simple déclaration ou attestation du demandeur pourrait remplacer le certificat médical.





Mettre à disposition des fonds publics supplémentaires dans le cadre du régime d’AE pour assurer des allocations de secours aux travailleurs et travailleuses vulnérables et aux membres du personnel de la santé qui ne sont pas admissibles à des prestations d’AE mais qui peuvent être obligés de se mettre en quarantaine ou qui tombent malades parce qu’ils ont contracté la COVID-19.

« Si nous demandons à quiconque présente des symptômes de COVID-19 de se mettre en quarantaine pendant 14 jours, les Canadiennes et les Canadiens doivent savoir qu’ils peuvent compter sur le gouvernement », ajoute M. Yussuff. « Nous sommes persuadés que la mise en œuvre de nos recommandations et un engagement à voir à ce que personne ne soit congédié pour s’être mis en quarantaine aideront à limiter la propagation du virus. »

