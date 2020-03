Réduction des stocks de 80 millions de dollars US depuis le troisième trimestre

Troisième trimestre consécutif de croissance du chiffre d’affaires à la division Dorel Sports

La division Dorel Produits de puériculture a amélioré le profit opérationnel dans la plupart de ses marchés, contrebalancé par la performance de l’unité d’exploitation Dorel Juvenile Europe

Poursuite de la progression des ventes générées par le commerce électronique à la division Dorel Maison; les marges réduites par une hausse des frais d’exploitation et d’entreposage

MONTRÉAL, 11 mars 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- La société Les Industries Dorel Inc. (TSX : DII.B, DII.A) a annoncé aujourd’hui les résultats de son quatrième trimestre et de son exercice clos le 30 décembre 2019. Le chiffre d’affaires a atteint 653,4 millions de dollars US au quatrième trimestre, soit un recul de 4,4 % par rapport au chiffre d’affaires de 683,5 millions de dollars US réalisé un an plus tôt. La perte nette déclarée au quatrième trimestre s’est établie à 0,6 million de dollars US, soit 0,02 $ US par action après dilution, comparativement à 443,9 millions de dollars US, ou 13,68 $ US par action après dilution, un an plus tôt. Le bénéfice net ajusté1 s’est élevé à 2,3 millions de dollars US, soit 0,07 $ US par action après dilution, comparativement à 10,3 millions de dollars US, ou 0,31 $ US par action après dilution, au quatrième trimestre de 2018.

Pour l’ensemble de l’exercice, le chiffre d’affaires est demeuré stable à 2,63 milliards de dollars US, contre 2,62 milliards de dollars US lors du précédent exercice. La perte nette déclarée s’est élevée à 10,5 millions de dollars US, soit 0,32 $ US par action après dilution, comparativement à 444,3 millions de dollars US, ou 13,70 $ US par action après dilution, un an auparavant. Le bénéfice net ajusté de l’exercice s’est chiffré à 16,8 millions de dollars US, soit 0,51 $ US par action après dilution, comparativement à 39,5 millions de dollars US, ou 1,21 $ US par action après dilution, l’an dernier.

« Nos équipes ont fait un excellent travail pour ramener les stocks à des niveaux plus habituels en les réduisant de 80 millions de dollars US depuis le troisième trimestre. Le chiffre d’affaires de la division Dorel Sports a progressé pour un troisième trimestre consécutif alors que nos nouveaux modèles, particulièrement ceux de marque Cannondale, se vendent bien. Les défis auxquels a fait face l’unité d’exploitation Dorel Juvenile Europe ont porté ombrage aux progrès réalisés dans d’autres territoires. Au cours des deux premiers mois de 2020, nous observons des signes de redressement en Europe. Les difficultés éprouvées par la division Dorel Maison, en lien essentiellement avec les tarifs douaniers, sont en voie d’être résolues et la division concentre ses efforts sur la croissance de son chiffre d’affaires alors qu’elle s’apprête à faire une percée dans de nouvelles catégories de produits. Les ventes générées par le commerce électronique ont poursuivi leur progression et ont représenté 70 % des ventes brutes totales de la division au quatrième trimestre.

« Après le Nouvel An chinois, la réouverture des usines de nos fournisseurs en Chine a été repoussée en raison du coronavirus et la production a été retardée de deux semaines dans la plupart des cas. Cette pénurie temporaire de main-d’œuvre a perturbé la chaîne d’approvisionnement pendant plusieurs semaines. La plupart des usines du pays ont aussi repris leurs activités et expédient des marchandises, mais pas encore aux niveaux habituels. Les activités d’exploitation à notre principale usine en Chine de la division Dorel Produits de puériculture s’améliorent de jour en jour. Nous fonctionnons actuellement à 95 % de notre capacité de production. Bien que la production ait été plus lente qu’à l’habitude, nous n’avons pas constaté d’impact important sur les dépenses de consommation pour les produits de Dorel chez les détaillants au cours des deux premiers mois de 2020 et nos trois divisions continuent d’enregistrer des hausses d’achats en ligne. Il va sans dire que nous suivons la situation de près, » a déclaré le président et chef de la direction de Dorel, Martin Schwartz.

[1] Il s’agit d’une mesure financière non conforme aux PCGR. Veuillez consulter la rubrique intitulée « Mesures financières non conformes aux PCGR » à la fin du présent communiqué.

Sommaire de l'information financière (non audité)

Quatrièmes trimestres clos les 30 décembre

Tous les chiffres sont en milliers de dollars US, sauf les montants par action

2019 2018 * Variation $ $ % Produits 653 435 683 546 (4,4 %) Perte nette (639 ) (443 898 ) 99,9 % Par action – De base (0,02 ) (13,68 ) 99,9 % Par action – Diluée (0,02 ) (13,68 ) 99,9 % Bénéfice net ajusté1 2 297 10 298 (77,7 %) Par action – De base1 0,07 0,32 (78,1 %) Par action – Dilué1 0,07 0,31 (77,4 %) Nombre d'actions en circulation – Nombre de base, moyenne pondérée 32 466 082 32 439 189 Nombre dilué, moyenne pondérée 32 466 082 32 439 189 Sommaire de l'information financière (non audité)

Exercices clos les 30 décembre

Tous les chiffres sont en milliers de dollars US, sauf les montants par action

2019 2018 * Variation $ $ % Produits 2 634 646 2 619 513 0,6 % Perte nette (10 453 ) (444 343 ) 97,6 % Par action – De base (0,32 ) (13,70 ) 97,7 % Par action – Diluée (0,32 ) (13,70 ) 97,7 % Bénéfice net ajusté1 16 760 39 484 (57,6 %) Par action – De base1 0,52 1,22 (57,4 %) Par action – Dilué1 0,51 1,21 (57,9 %) Nombre d'actions en circulation – Nombre de base, moyenne pondérée 32 448 448 32 438 645 Nombre dilué, moyenne pondérée 32 448 448 32 438 645 * La Société a appliqué l’IFRS 16 pour la première fois le 31 décembre 2018. Selon la méthode de transition choisie, l’information comparative n’est pas retraitée.



Dorel Sports

Tous les chiffres sont en milliers de dollars US

Quatrièmes trimestres clos les 30 décembre (non audité)

2019

2018 *

Variation $ % des

produits $

% des

produits % Produits 233 179 232 686 0,2 % Profit brut 55 874 24,0 % 48 161 20,7 % 16,0 % Profit (perte) opérationnel(le) 9 780 4,2 % (232 084 ) (99,7 %) 104,2 % Profit brut ajusté1 56 155 24,1 % 48 096 20,7 % 16,8 % Profit opérationnel ajusté1 13 571 5,8 % 5 130 2,2 % 164,5 % Tous les chiffres sont en milliers de dollars US

Exercices clos les 30 décembre (non audité)

2019

2018 *

Variation $ % des

produits $

% des

produits % Produits 909 029 883 006 2,9 % Profit brut 191 799 21,1 % 187 782 21,3 % 2,1 % Profit (perte) opérationnel(le) 30 333 3,3 % (229 147 ) (26,0 %) 113,2 % Profit brut ajusté1 191 954 21,1 % 189 401 21,4 % 1,3 % Profit opérationnel ajusté1 33 768 3,7 % 19 860 2,2 % 70,0 % * La Société a appliqué l’IFRS 16 pour la première fois le 31 décembre 2018. Selon la méthodesde transition choisie, l’information comparative n’est pas retraitée.



Le chiffre d’affaires de la division a progressé au quatrième trimestre pour atteindre 233,2 millions de dollars US, en hausse de 0,5 million de dollars US, soit 0,2 %, par rapport au chiffre d’affaires de 232,7 millions de dollars US réalisé un an plus tôt. Pour l’ensemble de l’exercice, le chiffre d’affaires de la division Dorel Sports a enregistré une hausse de 26,0 millions de dollars US, soit 2,9 %, pour atteindre 909,0 millions de dollars US, contre 883,0 millions de dollars US l’an dernier. Les unités d’exploitation Pacific Cycle Group (PCG) et Caloi ont enregistré une croissance durant le trimestre tandis que le chiffre d’affaires de l’unité d’exploitation Cycling Sports Group (CSG) a reculé. L’unité d’exploitation PCG a progressé grâce à de fortes ventes en magasin chez d’importants détaillants et à de robustes ventes générées par le commerce électronique. Les tarifs douaniers sur les bicyclettes pour enfants ont été allégés, ce qui a permis d’atténuer l’impact subi par l’unité d’exploitation PCG plus tôt dans l’année. L’unité d’exploitation Caloi a profité tout au long du trimestre des retombées de la hausse des prix de vente de ses modèles de bicyclettes et a amélioré la composition de ses ventes grâce à une hausse des ventes de produits de marque Cannondale. Le chiffre d’affaires sur une base comparable1 de l’unité d’exploitation CSG a enregistré une croissance dans la plupart des territoires grâce à un accroissement des ventes de vélos électriques de marque Cannondale et aux lancements de produits de l’année-modèle 2020.

Le profit opérationnel s’est chiffré à 9,8 millions de dollars US au quatrième trimestre, comparativement à une perte opérationnelle de 232,1 millions de dollars US l’an dernier. Le profit opérationnel ajusté1 a augmenté pour s’établir à 13,6 millions de dollars US, en hausse de 8,4 millions de dollars US, soit 164,5 % par rapport à celui dégagé lors du précédent exercice, en excluant les pertes de valeur du goodwill, des immobilisations incorporelles et des immobilisations corporelles, ainsi que les frais de restructuration et autres coûts. Pour l’ensemble de l’exercice, le profit opérationnel s’est établi à 30,3 millions de dollars US, comparativement à une perte opérationnelle de 229,1 millions de dollars US en 2018. Si l’on exclut les pertes de valeur du goodwill, des immobilisations incorporelles et des immobilisations corporelles, ainsi que les frais de restructuration et autres coûts, le profit opérationnel ajusté a augmenté de 13,9 millions de dollars US, soit 70,0 %, pour atteindre 33,8 millions de dollars US.

Dans le but de soutenir sa prochaine étape de croissance et de maintenir l’élan favorable de la marque Cannondale, la division Dorel Sports renforce ses activités européennes qui seront centralisées aux Pays-Bas. L’usine d’assemblage existante d’Oldenzaal est en voie d’être transformée en une installation de fine pointe qui permettra de plus que doubler sa capacité de production actuelle de bicyclettes et de vélos électriques de marque Cannondale et de se concentrer davantage sur les produits de qualité supérieure. Tous les services liés aux activités de production et d’approvisionnement sont en voie d’être fusionnés au sein de la nouvelle installation.

En outre, le siège social européen de l’unité d’exploitation CSG est en cours d’être relocalisé vers un nouveau campus panoramique situé à Woudenberg, où l’on est en train de créer un excellent environnement de travail dans un cadre qui favorisera le développement des marques de l’unité d’exploitation CSG. Les bureaux d’Oldenzaal et de Basel, en Suisse, ont été fermés. La réorganisation devrait être finalisée d’ici la fin de l’année et entraînera des frais de restructuration estimés entre 8 millions de dollars US et 10 millions de dollars US, dont une tranche de 3,8 millions de dollars US a été comptabilisée au quatrième trimestre.

« Il s’agit là d’une étape importante dans la mise en œuvre du plan stratégique de l’unité d’exploitation CSG en Europe. Nous avons obtenu d’excellents résultats en Europe en 2019 et les changements prometteurs que nous annonçons aujourd’hui nous permettrons de mieux servir nos clients, de renforcer la présence de nos marques et de développer davantage notre culture d’entreprise, » a commenté le président de la division Dorel Sports, Peter Woods.

Dorel Produits de puériculture

Tous les chiffres sont en milliers de dollars US

Quatrièmes trimestres clos les 30 décembre (non audité)

2019

2018 *

Variation $

% des

produits $

% des

produits % Produits 208 850 241 598 (13,6 %) Profit brut 50 276 24,1 % 61 426 25,4 % (18,2 %) Perte opérationnelle (4 145 ) (2,0 %) (265 752 ) (110,0 %) 98,4 % Profit brut ajusté1 50 276 24,1 % 61 978 25,7 % (18,9 %) (Perte) profit opérationnel(le) ajusté(e)1 (2 309 ) (1,1 %) 1 731 0,7 % (233,4 %) Tous les chiffres sont en milliers de dollars US

Exercices clos les 30 décembre (non audité)

2019

2018 *

Variation $

% des produits $

% des produits % Produits 883 532 932 060 (5,2 %) Profit brut 225 714 25,5 % 244 161 26,2 % (7,6 %) Perte opérationnelle (13 466 ) (1,5 %) (284 506 ) (30,5 %) 95,3 % Profit brut ajusté1 227 102 25,7 % 244 800 26,3 % (7,2 %) Profit opérationnel ajusté1 14 168 1,6 % 10 741 1,2 % 31,9 % * La Société a appliqué l’IFRS 16 pour la première fois le 31 décembre 2018. Selon la méthode de transition choisie, l’information comparative n’est pas retraitée.



Le chiffre d’affaires de la division a reculé de 32,7 millions de dollars US, soit 13,6 %, au quatrième trimestre pour s’établir à 208,9 millions de dollars US, contre 241,6 millions de dollars US l’an dernier. Le chiffre d’affaires sur une base comparable a fléchi d’environ 11,6 % si l’on exclut l’incidence des fluctuations des taux de change d’un exercice sur l’autre. Les répercussions négatives du recul des ventes des produits de modèles moins récents en Europe ont persisté durant le trimestre. Cependant, tout indique actuellement que les nouveaux modèles lancés au cours du trimestre comme le siège d’auto primé Coral ainsi que le Mica, un produit phare de la gamme des sièges d’auto pivotants, gagnent en popularité. Une version adaptée au marché américain du siège d’auto Coral est en cours de développement et sur la bonne voie en vue de son lancement sur le marché au cours du troisième trimestre. Pour l’ensemble de l’exercice, le chiffre d’affaires de la division s’est élevé à 883,5 millions de dollars US, en baisse de 48,5 millions de dollars US, soit 5,2 %, par rapport à l’exercice précédent. Si l’on exclut l’incidence des fluctuations des taux de change, le chiffre d’affaires sur une base comparable a reculé d’environ 2,1 %.



La perte opérationnelle de la division Dorel Produits de puériculture s’est élevée à 4,1 millions de dollars US au quatrième trimestre, comparativement à 265,8 millions de dollars US un an auparavant. Si l’on exclut les pertes de valeur du goodwill et des immobilisations incorporelles, ainsi que les frais de restructuration et autres coûts, le profit opérationnel ajusté a diminué de 4,0 millions de dollars US pour afficher une perte opérationnelle ajustée de 2,3 millions de dollars US pour le trimestre, comparativement à un profit opérationnel ajusté de 1,7 million de dollars US l’an dernier. La performance en Europe a éclipsé les améliorations du profit opérationnel enregistrées par la division Dorel Produits de puériculture sur d’autres marchés, y compris l’usine de l’unité d’exploitation Dorel Juvenile Chine. L’unité d’exploitation Dorel Juvenile États-Unis a amélioré son profit opérationnel grâce à un accroissement des marges et un contrôle des dépenses. Les résultats opérationnels de Dorel Juvenile Chili se sont améliorés par rapport à l’an dernier, malgré les troubles sociaux que connaît le pays.

Pour l’ensemble de l’exercice, la perte opérationnelle s’est élevée à 13,5 millions de dollars US, contre 284,5 millions de dollars US en 2018. Si l’on exclut les pertes de valeur du goodwill et des immobilisations incorporelles, ainsi que les frais de restructuration et autres coûts, le profit opérationnel ajusté s’est établi à 14,2 millions de dollars US, en baisse de 3,4 millions de dollars US, ou 31,9 %, par rapport à l’exercice précédent. Les stocks ont diminué de 15,1 millions de dollars US durant le trimestre, et depuis le deuxième trimestre, ils ont reculé de 38,4 millions de dollars US grâce à un programme de réduction des stocks agressif.

Le programme de restructuration de la division Dorel Produits de puériculture a été axé sur l’Europe, notamment avec la centralisation et l’élimination de certaines fonctions jugées redondantes ainsi que la fermeture d’un site secondaire de recherche et de développement. Les activités de recherche et de développement se concentreront à l’avenir sur l’innovation et les principaux produits fabriqués dans nos installations de sièges d’auto. Les frais de restructuration se sont élevés respectivement à 1,8 million de dollars US et 27,4 millions de dollars US pour le quatrième trimestre et l’ensemble de l’exercice. Des économies de 5 millions de dollars US ont été réalisées en 2019. Les changements entrepris en 2019 se poursuivront cette année et devraient permettre de réaliser des économies globales annualisées de l’ordre de 12 millions de dollars US à 15 millions de dollars US une fois la mise en œuvre du programme complétée.

Dorel Maison

Tous les chiffres sont en milliers de dollars US

Quatrièmes trimestres clos les 30 décembre (non audité)

2019

2018 *

Variation $ % des

produits $ % des

produits % Produits 211 406 209 262 1,0 % Profit brut 26 456 12,5 % 33 460 16,0 % (20,9 %) Profit opérationnel 11 892 5,6 % 17 495 8,4 % (32,0 %) Profit opérationnel ajusté1 11 892 5,6 % 17 747 8,5 % (33,0 %) Tous les chiffres sont en milliers de dollars US

Exercices clos les 30 décembre (non audité)

2019

2018 *

Variation $ % des

produits $ % des

produits % Produits 842 085 804 447 4,7 % Profit brut 118 025 14,0 % 132 849 16,5 % (11,2 %) Profit opérationnel 56 081 6,7 % 70 172 8,7 % (20,1 %) Profit opérationnel ajusté1 56 081 6,7 % 70 424 8,8 % (20,4 %) * La Société a appliqué l’IFRS 16 pour la première fois le 31 décembre 2018. Selon la méthode de transition choisie, l’information comparative n’est pas retraitée.



Le chiffre d’affaires de la division a atteint 211,4 millions de dollars US au quatrième trimestre, en hausse de 2,1 millions de dollars US, soit 1,0 %, par rapport au chiffre d’affaires de 209,3 millions de dollars US réalisé l’an dernier. Pour l’ensemble de l’exercice, le chiffre d’affaires s’est élevé à 842,1 millions de dollars US, en hausse de 37,6 millions de dollars US, soit 4,7 %, par rapport à 2018. Les ventes réalisées par le biais du commerce électronique ont continué à croître et ont représenté 70 % des ventes brutes totales de la division. Les ventes effectuées auprès des détaillants traditionnels ont reculé par rapport à l’an dernier. Pour l’ensemble de l’exercice, les ventes générées par le commerce électronique ont représenté 62 % des ventes brutes totales de la division, comparativement à 56 % en 2018. Les ventes de produits de marques ont poursuivi leur progression durant le trimestre, notamment ceux de marques CosmoLiving et Novogratz qui ont enregistré des hausses substantielles d’un exercice sur l’autre.

Le profit brut s’est établi à 12,5 % au quatrième trimestre, en baisse de 350 points de base, alors que pour l’ensemble de l’exercice, il a reculé de 250 points de base pour s’établir à 14,0 %. La majeure partie du recul des marges est attribuable à une hausse des frais d’exploitation et des coûts d’entreposage ainsi qu’à l’intensification des activités promotionnelles visant à réduire les stocks excédentaires de l’exercice. Des progrès importants ont été réalisés dans le cadre du programme de réduction des stocks de la division. Après avoir atteint un sommet de plus de 226 millions de dollars US en milieu d’exercice, les stocks ont été réduits d’environ 41 millions de dollars US pour être ramenés à environ 185 millions de dollars US en fin d’exercice.

Le profit opérationnel et le profit opérationnel ajusté se sont élevés à 11,9 millions de dollars US au quatrième trimestre, en baisse de 5,6 millions de dollars US, ou 32,0 %, par rapport à un profit opérationnel de 17,5 millions de dollars US l’an dernier, et en baisse de 5,9 millions de dollars US, soit 33,0 %, par rapport à un profit opérationnel ajusté de 17,7 millions de dollars US. Pour l’ensemble de l’exercice, le profit opérationnel et le profit opérationnel ajusté se sont chiffrés à 56,1 millions de dollars US, en baisse de 14,1 millions de dollars US, soit 20,1 %, par rapport à un profit opérationnel de 70,2 millions de dollars US un an auparavant, et en baisse de 14,3 millions de dollars US, ou 20,4 %, par rapport à un profit opérationnel ajusté de 70,4 millions de dollars US.

Autres

Pour le quatrième trimestre et l’exercice clos le 30 décembre 2019, les taux d’imposition effectifs de Dorel se sont élevés respectivement à 137,7 % et 548,0 %, comparativement à 10,1 % et 10,8 % pour les périodes correspondantes de l’exercice précédent. Si l’on exclut l’impôt sur les pertes de valeur du goodwill, des immobilisations incorporelles et des immobilisations corporelles, ainsi que sur les frais de restructuration et autres coûts, le taux d’imposition ajusté1 de Dorel au quatrième trimestre s’est établi à 68,6 %, contre 9,7 % en 2018, tandis que depuis le début de l’exercice 2019, le taux d’imposition ajusté s’élève à 49,8 %, contre 14,8 % lors du précédent exercice. Ces variations des taux d’imposition déclarés et ajustés d’un exercice sur l’autre sont essentiellement attribuables à la non-comptabilisation d’économies fiscales liées à des pertes fiscales et des différences temporaires, ainsi qu’à l’évolution de la provenance géographique des bénéfices de Dorel.

Les frais financiers ont augmenté de 5,9 millions de dollars US pour atteindre 14,5 millions de dollars US au quatrième trimestre, tandis que depuis le début de l’exercice, ces frais ont enregistré une hausse de 17,7 millions de dollars US pour s’établir à 50,4 millions de dollars US, en comparaison des mêmes périodes en 2018. Ces augmentations sont principalement attribuables à la charge d’intérêts sur les obligations locatives à la suite de l’adoption d’IFRS 16, pour laquelle les chiffres correspondants du précédent exercice n’ont pas été retraités, de même qu’à une hausse des emprunts moyens et des taux d’intérêt moyens sur le marché.

Perspectives

« Les ventes de la division Dorel Sports demeurent robustes et la division prévoit connaître une autre bonne année. L’état de la chaîne d’approvisionnement en Chine s’améliore et le volume des produits devrait se stabiliser alors que la production reviendra progressivement à la normale, » a déclaré le président et chef de la direction de Dorel, Martin Schwartz.

« La division Dorel Produits de puériculture connaît un bon début d’année. De nouveaux produits lancés en Europe au cours du quatrième trimestre génèrent de bons résultats et nous commençons à constater des signes de redressement.

« La division Dorel Maison s’attend à accroître ses ventes du fait qu’elle compte élargir son offre de produits dans de nouvelles catégories et pénétrer de nouveaux canaux de distribution, et qu’elle anticipe une croissance de ses activités en Europe. En outre, grâce à un meilleur contrôle des stocks, la division réduira ses frais d’entreposage et de logistique.

« L’économie mondiale navigue en eaux inconnues en raison du coronavirus, dont l’ampleur des répercussions est difficile à prévoir à l’heure actuelle. Historiquement, les gens ont acheté des produits pour enfants et des articles de loisirs personnels comme des bicyclettes pendant les perturbations du marché et continueront probablement à le faire. Les interruptions de la chaîne d’approvisionnement en Chine auront un impact sur la livraison des commandes au premier trimestre et possiblement au deuxième trimestre. Malgré les améliorations opérationnelles globales observées, le coronavirus et l’incidence de l’évolution des devises étrangères auront vraisemblablement des répercussions sur les résultats du premier trimestre, » a conclu M. Schwartz.

Téléconférence

Les Industries Dorel Inc. tiendra une conférence téléphonique demain, le 12 mars 2020 à 9 h, heure de l’Est, pour discuter de ces résultats. Les personnes intéressées peuvent se joindre à l’appel en composant le 1-877-223-4471. Il sera également possible de participer à la conférence en direct sur le Web en se rendant à http://www.dorel.com . Si vous êtes dans l’impossibilité d’y participer, vous pourrez avoir accès à un enregistrement de la conférence téléphonique en téléphonant au 1-800-585-8367 et en entrant le code 7460536 sur votre clavier téléphonique. L’enregistrement sera accessible à compter de 12 h, le jeudi 12 mars 2020 jusqu’à 23 h 59 le jeudi 19 mars 2020.

Des états financiers consolidés complets au 30 décembre 2019 seront disponibles sur le site Web de la Société à l’adresse www.dorel.com et seront à votre disposition sur le site Web SEDAR.

Profil

Les Industries Dorel Inc. (TSX : DII.B, DII.A) est une entreprise mondiale qui exerce ses activités dans trois secteurs distincts soit les produits de puériculture, les bicyclettes et les produits pour la maison. La force de Dorel tient à la diversité, l’innovation et la qualité de ses produits ainsi qu’à la supériorité de ses marques. La division Dorel Produits de puériculture possède un portefeuille de marques de grande notoriété, notamment les marques mondiales Maxi-Cosi, Quinny et Tiny Love, auxquelles s’ajoutent des marques régionales comme Safety 1st, Bébé Confort, Cosco et Infanti. Les marques de la division Dorel Sports comprennent Cannondale, Schwinn, GT, Mongoose, Caloi et IronHorse. La division Dorel Maison, qui a développé une plateforme complète de commerce électronique, commercialise un vaste assortiment de meubles dont certains fabriqués aux États-Unis et au Canada et d’autres importés. Dorel, dont le chiffre d’affaires annuel atteint 2,6 milliards de dollars US, compte environ 8 900 employés qui œuvrent dans des installations réparties dans vingt-cinq pays à travers le monde.

Mesures financières non conformes aux PCGR

Dorel inclut dans le présent communiqué certaines mesures financières non conformes aux PCGR, comme indiqué ci-après. Ces mesures financières non conformes aux PCGR n’ont pas de signification normalisée prescrite par les Normes internationales d’information financière (« IFRS ») et, par conséquent, il est peu probable qu’elles puissent être comparées à des mesures semblables présentées par d’autres émetteurs. Ces mesures financières non conformes aux PCGR ne devraient pas être considérées de façon isolée, ni comme un substitut aux mesures calculées conformément aux IFRS.

Le présent communiqué comprend les rapprochements entre les mesures financières non conformes aux PCGR et les mesures financières qui sont les plus directement comparables calculées conformément aux IFRS.

Les termes et définitions des mesures financières non conformes aux PCGR contenues dans le présent communiqué sont les suivants :

Chiffre d’affaires sur une base comparable et chiffre d’affaires sur une base comparable ajusté

Chiffre d’affaires sur une base comparable : Croissance des produits par rapport à la période précédente, en excluant l’incidence des fluctuations des taux de change Chiffre d’affaires sur une base comparable ajusté : Croissance des produits par rapport à la période précédente, en excluant l’incidence des fluctuations des taux de change et l’impact de la cession des activités liées aux vêtements de performance (Sugoi)

Dorel estime que ces mesures fournissent aux investisseurs une meilleure comparabilité de l’évolution de ses produits en leur présentant la croissance des produits de façon uniforme d’une période à l’autre.

Autres informations financières préparées conformément aux IFRS puis ajustées afin d’exclure les pertes de valeur du goodwill, des immobilisations incorporelles et des immobilisations corporelles, ainsi que les frais de restructuration et autres coûts

Coût des produits vendus ajusté : Coût des produits vendus excluant les frais de restructuration et autres coûts Profit brut ajusté : Profit brut excluant les frais de restructuration et autres coûts Profit opérationnel ajusté : Profit opérationnel excluant les pertes de valeur du goodwill, des immobilisations incorporelles et des immobilisations corporelles, ainsi que les frais de restructuration et autres coûts Bénéfice avant impôts sur le

résultat ajusté : Bénéfice avant impôts sur le résultat excluant les pertes de valeur du goodwill, des immobilisations incorporelles et des immobilisations corporelles, ainsi que les frais de restructuration et autres coûts Charge d’impôts sur le résultat ajusté : Charge d’impôts sur le résultat excluant l’incidence fiscale des pertes de valeur du goodwill, des immobilisations incorporelles et des immobilisations corporelles, ainsi que des frais de restructuration et autres coûts Taux d’imposition ajusté : Taux d’imposition excluant l’incidence fiscale des pertes de valeur du goodwill, des immobilisations incorporelles et des immobilisations corporelles, ainsi que des frais de restructuration et autres coûts Bénéfice net ajusté : Bénéfice net excluant les pertes de valeur du goodwill, des immobilisations incorporelles et des immobilisations corporelles, ainsi que les frais de restructuration et autres coûts, déduction faite des impôts Bénéfice par action ajusté de base et dilué : Bénéfice par action de base et dilué calculé en fonction du bénéfice net ajusté

Dorel estime que l’information financière ajustée fournit aux investisseurs des renseignements supplémentaires pour leur permettre de mesurer sa performance financière en excluant certains éléments qui, de l’avis de la Société, ne reflètent pas la performance de ses activités principales et offre ainsi une meilleure comparabilité d’une période à l’autre. De ce fait, Dorel considère que l’information financière ajustée aide les investisseurs à analyser ses résultats et sa performance financière. L’information financière ajustée est également utilisée par la direction pour évaluer la performance financière de la Société et prendre des décisions opérationnelles et stratégiques.

Mise en garde concernant les énoncés prospectifs

Certains des énoncés contenus dans le présent communiqué de presse peuvent constituer des « énoncés prospectifs » au sens de la législation canadienne sur les valeurs mobilières applicable. Sous réserve de ce qui pourrait être exigé par les lois canadiennes sur les valeurs mobilières, Dorel n’assume aucune obligation de mettre à jour ou de réviser les énoncés prospectifs, que ce soit à la suite de nouveaux renseignements, d’événements futurs ou autrement. De par leur nature, les énoncés prospectifs sont assujettis à de nombreux risques et incertitudes, et ils sont fondés sur plusieurs hypothèses qui laissent entrevoir la possibilité que les résultats réels puissent ne pas correspondre, pour l’essentiel, aux attentes de Dorel telles qu’elles sont exprimées de manière explicite ou implicite dans ces énoncés, et que les objectifs, plans, priorités stratégiques et perspectives commerciales pourraient ne pas se matérialiser. Par conséquent, Dorel ne peut garantir qu’un énoncé prospectif se matérialisera ou, s’il se matérialise, ce que Dorel en bénéficiera. Les énoncés prospectifs sont présentés dans le présent communiqué de presse aux fins de communiquer des renseignements sur les attentes et les plans actuels de la direction et de permettre aux investisseurs et à d’autres personnes de mieux comprendre le contexte d’exploitation de Dorel. Cependant, le lecteur est mis en garde qu’il pourrait ne pas être opportun d’utiliser ces énoncés prospectifs à d’autres fins.

Les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué de presse sont fondés sur plusieurs hypothèses que Dorel estimait raisonnables le jour où elle les a exprimés. Les facteurs susceptibles de faire varier de façon importante les résultats réels par rapport aux attentes de Dorel exprimées directement ou de manière implicite dans les énoncés prospectifs sont notamment les suivants : la conjoncture économique générale; des changements survenus dans les coûts des produits et les réseaux d’approvisionnement; les fluctuations des devises étrangères; le risque lié à la clientèle et au crédit y compris la concentration de revenus auprès d’un petit nombre de clients; les coûts associés à la responsabilité civile produits; les changements intervenus à la législation fiscale, ou l’interprétation ou l’application de ces règles; la capacité continue de mettre au point des produits et de soutenir les noms de marques; des changements apportés dans l’environnement réglementaire; la flambée de crises de santé publique, comme le coronavirus; un accès continu aux ressources en capital, y compris le respect des clauses restrictives, ainsi que les coûts des emprunts relatifs; les défaillances liées aux systèmes de technologie de l’information; des changements survenus aux hypothèses servant à l’évaluation du goodwill et d’autres actifs incorporels, ainsi qu’une future diminution de la capitalisation boursière de la Société; et il n’y a aucune certitude que la Société déclarera des dividendes dans le futur. Ces facteurs de risque et d’autres facteurs de risque susceptibles de faire varier considérablement les résultats réels par rapport aux attentes exprimées directement ou de manière implicite dans les énoncés prospectifs sont discutés dans le rapport de gestion annuel et dans la notice annuelle de Dorel déposés auprès des autorités canadiennes en valeurs mobilières compétentes. Les facteurs de risque qui ont été soulignés dans les documents précédemment mentionnés sont intégrés par renvoi au présent communiqué de presse.

Dorel met en garde le lecteur sur le fait que les risques décrits précédemment ne sont pas les seuls susceptibles d’avoir des répercussions. D’autres risques et incertitudes dont Dorel n’a pas connaissance à l’heure actuelle ou que Dorel estime non importants peuvent aussi avoir une incidence défavorable importante sur ses activités, sa situation financière ou ses résultats opérationnels. Compte tenu de ces risques et incertitudes, les investisseurs ne devraient pas se fier de manière indue aux énoncés prospectifs pour en prédire les résultats réels.

Tous les chiffres des tableaux qui suivent sont exprimés en milliers de dollars US, sauf les montants par action

Tableaux de rapprochement des mesures financières non conformes aux PCGR

Chiffre d’affaires sur une base comparable et chiffre d’affaires sur une base comparable ajusté :

Quatrièmes trimestres clos les 30 décembre

Consolidé

Dorel Maison

Dorel Produits de

puériculture

Dorel Sports

2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 % % % % % % % % Augmentation (diminution) des produits (4,4 ) 1,0 1,0 4,1 (13,6 ) 1,0 0,2 (1,7 ) Incidence des fluctuations des taux de change 1,3 2,2 - 0,2 2,0 3,1 1,7 3,0 Augmentation (diminution) du chiffre d'affaires sur une base comparable1 (3,1 ) 3,2 1,0 4,3 (11,6 ) 4,1 1,9 1,3 Incidence de la cession des activités liées aux vêtements de performance (SUGOI) - 0,4 - - - - - 1,3 Augmentation (diminution) du chiffre d'affaires sur une base comparable ajusté1 (3,1 ) 3,6 1,0 4,3 (11,6 ) 4,1 1,9 2,6





Exercices clos les 30 décembre

Consolidé

Dorel Maison

Dorel Produits de

puériculture

Dorel Sports

2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 % % % % % % % % Augmentation (diminution) des produits 0,6 1,6 4,7 1,7 (5,2 ) 1,1 2,9 2,0 Incidence des fluctuations des taux de change 1,8 (0,1 ) 0,1 - 3,1 (0,7 ) 2,2 0,6 Augmentation (diminution) du chiffre d'affaires sur une base comparable1 2,4 1,5 4,8 1,7 (2,1 ) 0,4 5,1 2,6 Incidence de la cession des activités liées aux vêtements de performance (SUGOI) 0,4 0,3 - - - - 1,0 0,8 Augmentation (diminution) du chiffre d'affaires sur une base comparable ajusté1 2,8 1,8 4,8 1,7 (2,1 ) 0,4 6,1 3,4

Autres informations financières préparées conformément aux IFRS puis ajustées afin d’exclure les pertes de valeur du goodwill, des immobilisations incorporelles et des immobilisations corporelles ainsi que les frais de restructuration et autres coûts :



Dorel Consolidé

Quatrièmes trimestres clos les 30 décembre 2019

2018 * Déclaré % des

produits Frais de

restructuration

et autres coûts Ajusté1 % des

produits Déclaré % des

produits Pertes de valeur

du goodwill,

des immobilisations

incorporelles et

des immobilisations

corporelles, frais

de restructuration et

autres coûts Ajusté1 % des

produits $ % $ $ % $ % $ $ % PRODUITS 653 435 100,0 - 653 435 100,0 683 546 100,0 - 683 546 100,0 Coût des produits vendus 520 829 79,7 (281 ) 520 548 79,7 540 499 79,1 (487 ) 540 012 79,0 PROFIT BRUT 132 606 20,3 281 132 887 20,3 143 047 20,9 487 143 534 21,0 Frais de vente 53 565 8,2 - 53 565 8,2 56 807 8,3 - 56 807 8,3 Frais généraux et administratifs 44 752 6,8 - 44 752 6,8 53 200 7,9 - 53 200 7,9 Frais de recherche et de développement 10 874 1,7 - 10 874 1,7 10 482 1,5 - 10 482 1,5 Perte de valeur sur les créances clients 1 858 0,3 - 1 858 0,3 3 018 0,4 - 3 018 0,4 Frais de restructuration et autres coûts 5 346 0,8 (5 346 ) - - 3 016 0,4 (3 016 ) - - Pertes de valeur du goodwill, des immobilisations incorporelles et des immobilisations corporelles - - - - - 501 446 73,3 (501 446 ) - - PROFIT (PERTE) OPÉRATIONNEL(LE) 16 211 2,5 5 627 21 838 3,3 (484 922 ) (70,9 ) 504 949 20 027 2,9 Frais financiers 14 515 2,2 - 14 515 2,2 8 626 1,3 - 8 626 1,3 BÉNÉFICE (PERTE) AVANT IMPÔTS SUR LE RÉSULTAT 1 696 0,3 5 627 7 323 1,1 (493 548 ) (72,2 ) 504 949 11 401 1,6 Charge (recouvrement) d'impôts sur le résultat 2 335 0,4 2 691 5 026 0,7 (49 650 ) (7,3 ) 50 753 1 103 0,1 Taux d'imposition 137,7 % 68,6 % 10,1 % 9,7 % BÉNÉFICE (PERTE) NET(TE) (639 ) (0,1 ) 2 936 2 297 0,4 (443 898 ) (64,9 ) 454 196 10 298 1,5 BÉNÉFICE (PERTE) PAR ACTION De base (0,02 ) 0,09 0,07 (13,68 ) 14,00 0,32 Dilué(e) (0,02 ) 0,09 0,07 (13,68 ) 13,99 0,31 NOMBRE D'ACTIONS EN CIRCULATION De base - moyenne pondérée 32 466 082 32 466 082 32 439 189 32 439 189 Dilué - moyenne pondérée 32 466 082 32 866 967 32 439 189 32 747 791 * La Société a appliqué l’IFRS 16 pour la première fois le 31 décembre 2018. Selon la méthode de transition choisie, l’information comparative n’est pas retraitée.





Exercices clos les 30 décembre

2019

2018 *

Déclaré % des

produits Frais de

restructuration

et autres coûts Ajusté1 % des

produits Déclaré % des

produits Pertes de valeur

du goodwill,

des immobilisations

incorporelles et

des immobilisations

corporelles, frais

de restructuration et

autres coûts Ajusté1 % des

produits $ % $ $ % $ % $ $ % PRODUITS 2 634 646 100,0 - 2 634 646 100,0 2 619 513 100,0 - 2 619 513 100,0 Coût des produits vendus 2 099 108 79,7 (1 543 ) 2 097 565 79,6 2 054 721 78,4 (2 258 ) 2 052 463 78,4 PROFIT BRUT 535 538 20,3 1 543 537 081 20,4 564 792 21,6 2 258 567 050 21,6 Frais de vente 219 679 8,3 - 219 679 8,3 233 772 8,9 - 233 772 8,9 Frais généraux et administratifs 188 166 7,2 - 188 166 7,2 200 041 7,7 - 200 041 7,7 Frais de recherche et de développement 39 695 1,5 - 39 695 1,5 37 819 1,4 - 37 819 1,4 Perte de valeur sur les créances clients 5 759 0,2 - 5 759 0,2 16 425 0,6 - 16 425 0,6 Frais de restructuration et autres coûts 29 526 1,1 (29 526 ) - - 16 609 0,6 (16 609 ) - - Pertes de valeur du goodwill, des immobilisations incorporelles et des immobilisations corporelles - - - - - 525 639 20,2 (525 639 ) - - PROFIT (PERTE) OPÉRATIONNEL(LE) 52 713 2,0 31 069 83 782 3,2 (465 513 ) (17,8 ) 544 506 78 993 3,0 Frais financiers 50 380 1,9 - 50 380 1,9 32 650 1,2 - 32 650 1,2 BÉNÉFICE (PERTE) AVANT IMPÔTS SUR LE RÉSULTAT 2 333 0,1 31 069 33 402 1,3 (498 163 ) (19,0 ) 544 506 46 343 1,8 Charge (recouvrement) d'impôts sur le résultat 12 786 0,5 3 856 16 642 0,7 (53 820 ) (2,0 ) 60 679 6 859 0,3 Taux d'imposition 548,0 % 49,8 % 10,8 % 14,8 % BÉNÉFICE (PERTE) NET(TE) (10 453 ) (0,4 ) 27 213 16 760 0,6 (444 343 ) (17,0 ) 483 827 39 484 1,5 BÉNÉFICE (PERTE) PAR ACTION De base (0,32 ) 0,84 0,52 (13,70 ) 14,92 1,22 Dilué(e) (0,32 ) 0,83 0,51 (13,70 ) 14,91 1,21 NOMBRE D'ACTIONS EN CIRCULATION De base - moyenne pondérée 32 448 448 32 448 448 32 438 645 32 438 645 Dilué - moyenne pondérée 32 448 448 32 807 991 32 438 645 32 727 662 * La Société a appliqué l’IFRS 16 pour la première fois le 31 décembre 2018. Selon la méthode de transition choisie, l’information comparative n’est pas retraitée.

Dorel Sports



Quatrièmes trimestres clos les 30 décembre

2019

2018 *

Déclaré % des

produits Frais de

restructuration

et autres coûts Ajusté1 % des

produits Déclaré % des

produits Pertes de valeur

du goodwill,des immobilisations

incorporelles et

des immobilisations

corporelles, frais

de restructuration et

autres coûts Ajusté1 % des

produits $ % $ $ % $ % $ $ % PRODUITS 233 179 100,0 - 233 179 100,0 232 686 100,0 - 232 686 100,0 Coût des produits vendus 177 305 76,0 (281 ) 177 024 75,9 184 525 79,3 65 184 590 79,3 PROFIT BRUT 55 874 24,0 281 56 155 24,1 48 161 20,7 (65 ) 48 096 20,7 Frais de vente 21 976 9,4 - 21 976 9,4 20 956 9,0 - 20 956 9,0 Frais généraux et administratifs 17 545 7,5 - 17 545 7,5 18 652 8,0 - 18 652 8,0 Frais de recherche et de développement 1 298 0,6 - 1 298 0,6 1 314 0,6 - 1 314 0,6 Perte de valeur sur les créances clients 1 765 0,8 - 1 765 0,8 2 044 0,9 - 2 044 0,9 Frais de restructuration et autres coûts 3 510 1,5 (3 510 ) - - 56 - (56 ) - - Pertes de valeur du goodwill, des immobilisations incorporelles et des immobilisations corporelles - - - - - 237 223 101,9 (237 223 ) - - PROFIT (PERTE) OPÉRATIONNEL(LE) 9 780 4,2 3 791 13 571 5,8 (232 084 ) (99,7 ) 237 214 5 130 2,2





Exercices clos les 30 décembre 2019 2018 * Déclaré % des

produits Frais de

restructuration

et autres coûts Ajusté1 % des

produits Déclaré % des

produits Pertes de valeur

du goodwill,

des immobilisations

incorporelles et

des immobilisations

corporelles, frais

de restructuration et

autres coûts Ajusté1 % des

produits $ % $ $ % $ % $ $ % PRODUITS 909 029 100,0 - 909 029 100,0 883 006 100,0 - 883 006 100,0 Coût des produits vendus 717 230 78,9 (155 ) 717 075 78,9 695 224 78,7 (1 619 ) 693 605 78,6 PROFIT BRUT 191 799 21,1 155 191 954 21,1 187 782 21,3 1 619 189 401 21,4 Frais de vente 86 734 9,5 - 86 734 9,5 88 876 10,1 - 88 876 10,1 Frais généraux et administratifs 63 906 7,1 - 63 906 7,1 66 159 7,5 - 66 159 7,5 Frais de recherche et de développement 5 348 0,6 - 5 348 0,6 5 295 0,6 - 5 295 0,6 Perte de valeur sur les créances clients 2 198 0,2 - 2 198 0,2 9 211 1,0 - 9 211 1,0 Frais de restructuration et autres coûts 3 280 0,4 (3 280 ) - - 10 165 1,2 (10 165 ) - - Pertes de valeur du goodwill, des immobilisations incorporelles et des immobilisations corporelles - - - - - 237 223 26,9 (237 223 ) - - PROFIT (PERTE) OPÉRATIONNEL(LE) 30 333 3,3 3 435 33 768 3,7 (229 147 ) (26,0 ) 249 007 19 860 2,2 * La Société a appliqué l’IFRS 16 pour la première fois le 31 décembre 2018. Selon la méthode de transition choisie, l’information comparative n’est pas retraitée.

Dorel Produits de puériculture

Quatrièmes trimestres clos les 30 décembre

2019

2018 *

Déclaré % des

produits Frais de

restructuration

et autres coûts Ajusté1 % des

produits Déclaré % des

produits Pertes de valeur

du goodwill et

des immobilisations

incorporelles, frais

de restructuration et

autres coûts Ajusté1 % des

produits $ % $ $ % $ % $ $ % PRODUITS 208 850 100,0 - 208 850 100,0 241 598 100,0 - 241 598 100,0 Coût des produits vendus 158 574 75,9 - 158 574 75,9 180 172 74,6 (552 ) 179 620 74,3 PROFIT BRUT 50 276 24,1 - 50 276 24,1 61 426 25,4 552 61 978 25,7 Frais de vente 25 847 12,4 - 25 847 12,4 28 809 11,9 - 28 809 11,9 Frais généraux et administratifs 18 179 8,7 - 18 179 8,7 22 347 9,3 - 22 347 9,3 Frais de recherche et de développement 8 232 3,9 - 8 232 3,9 8 175 3,4 - 8 175 3,4 Perte de valeur sur les créances clients 327 0,2 - 327 0,2 916 0,4 - 916 0,4 Frais de restructuration et autres coûts 1 836 0,9 (1 836 ) - - 2 708 1,0 (2 708 ) - - Pertes de valeur du goodwill et des immobilisations incorporelles - - - - - 264 223 109,4 (264 223 ) - - (PERTE) PROFIT OPÉRATIONNEL(LE) (4 145 ) (2,0 ) 1 836 (2 309 ) (1,1 ) (265 752 ) (110,0 ) 267 483 1 731 0,7





Exercices clos les 30 décembre

2019

2018 *

Déclaré % des

produits Frais de

restructuration

et autres coûts Ajusté1 % des

produits Déclaré % des

produits Pertes de valeur

du goodwill et

des immobilisations

incorporelles, frais

de restructuration et

autres coûts Ajusté1 % des

produits $ % $ $ % $ % $ $ % PRODUITS 883 532 100,0 - 883 532 100,0 932 060 100,0 - 932 060 100,0 Coût des produits vendus 657 818 74,5 (1 388 ) 656 430 74,3 687 899 73,8 (639 ) 687 260 73,7 PROFIT BRUT 225 714 25,5 1 388 227 102 25,7 244 161 26,2 639 244 800 26,3 Frais de vente 106 923 12,1 - 106 923 12,1 117 915 12,7 - 117 915 12,7 Frais généraux et administratifs 74 262 8,4 - 74 262 8,4 82 759 8,9 - 82 759 8,9 Frais de recherche et de développement 29 377 3,3 - 29 377 3,3 28 283 3,0 - 28 283 3,0 Perte de valeur sur les créances clients 2 372 0,3 - 2 372 0,3 5 102 0,5 - 5 102 0,5 Frais de restructuration et autres coûts 26 246 2,9 (26 246 ) - - 6 192 0,7 (6 192 ) - - Pertes de valeur du goodwill et des immobilisations incorporelles - - - - - 288 416 30,9 (288 416 ) - - (PERTE) PROFIT OPÉRATIONNEL(LE) (13 466 ) (1,5 ) 27 634 14 168 1,6 (284 506 ) (30,5 ) 295 247 10 741 1,2 * La Société a appliqué l’IFRS 16 pour la première fois le 31 décembre 2018. Selon la méthode de transition choisie, l’information comparative n’est pas retraitée.



Dorel Maison



Quatrièmes trimestres clos les 30 décembre

2019

2018 *

Déclaré % des

produits Autres coûts Ajusté1 % des

produits Déclaré % des

produits Autres coûts Ajusté1 % des

produits $ % $ $ % $ % $ $ % PRODUITS 211 406 100,0 - 211 406 100,0 209 262 100,0 - 209 262 100,0 Coût des produits vendus 184 950 87,5 - 184 950 87,5 175 802 84,0 - 175 802 84,0 PROFIT BRUT 26 456 12,5 - 26 456 12,5 33 460 16,0 - 33 460 16,0 Frais de vente 5 651 2,7 - 5 651 2,7 6 923 3,3 - 6 923 3,3 Frais généraux et administratifs 7 803 3,7 - 7 803 3,7 7 739 3,7 - 7 739 3,7 Frais de recherche et de développement 1 344 0,6 - 1 344 0,6 993 0,5 - 993 0,5 Perte (reprise) de valeur sur les créances clients (234 ) (0,1 ) - (234 ) (0,1 ) 58 - - 58 - Autres coûts - - - - - 252 0,1 (252 ) - - PROFIT OPÉRATIONNEL 11 892 5,6 - 11 892 5,6 17 495 8,4 252 17 747 8,5





Exercices clos les 30 décembre 2019 2018 * Déclaré % des

produits Autres coûts Ajusté1 % des

produits Déclaré % des

produits Autres coûts Ajusté1 % des

produits $ % $ $ % $ % $ $ % PRODUITS 842 085 100,0 - 842 085 100,0 804 447 100,0 - 804 447 100,0 Coût des produits vendus 724 060 86,0 - 724 060 86,0 671 598 83,5 - 671 598 83,5 PROFIT BRUT 118 025 14,0 - 118 025 14,0 132 849 16,5 - 132 849 16,5 Frais de vente 25 731 3,1 - 25 731 3,1 26 186 3,3 - 26 186 3,3 Frais généraux et administratifs 30 054 3,5 - 30 054 3,5 29 886 3,6 - 29 886 3,6 Frais de recherche et de développement 4 970 0,6 - 4 970 0,6 4 241 0,5 - 4 241 0,5 Perte de valeur sur les créances clients 1 189 0,1 - 1 189 0,1 2 112 0,3 - 2 112 0,3 Autres coûts - - - - - 252 0,1 (252 ) - - PROFIT OPÉRATIONNEL 56 081 6,7 - 56 081 6,7 70 172 8,7 252 70 424 8,8 * La Société a appliqué l’IFRS 16 pour la première fois le 31 décembre 2018. Selon la méthode de transition choisie, l’information comparative n’est pas retraitée.

