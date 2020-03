MONTRÉAL, 11 mars 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le CN (TSX : CNR) (NYSE : CNI) a le plaisir d’annoncer que cette année, l’assemblée annuelle des actionnaires sera tenue uniquement sur le Web et sera diffusée en direct le 28 avril 2020 à 10 h (heure avancée de l’Est). Nous sommes heureux d’utiliser la plus récente technologie pour faciliter l’accès à notre assemblée, améliorer les communications et réduire les frais pour nos actionnaires et la Compagnie. La tenue d’une assemblée des actionnaires en ligne seulement minimise le risque sanitaire pouvant être associé aux grands rassemblements et s’inscrit dans le cadre de notre vision et de nos principes en matière de développement durable. Le format de cette assemblée permettra aux actionnaires de vivre une expérience uniforme, peu importe où ils se trouvent dans le monde, et ils pourront participer, en français et en anglais, à des échanges à l’échelle mondiale avec les membres de la haute direction et du Conseil du CN.



Les actionnaires pourront consulter la circulaire de sollicitation de procurations et l’avis de convocation à l’assemblée annuelle des actionnaires de la Compagnie ainsi que son rapport annuel 2019 le 24 mars 2020 ou vers cette date dans la section Investisseurs du site Web du CN. Les documents relatifs à l’assemblée, qui seront distribués aux actionnaires peu de temps après, comprendront leur numéro de contrôle et des directives sur la façon d’accéder à la webdiffusion le jour de l’assemblée et d’exercer les droits de vote rattachés à leurs actions. Ces directives seront également affichées dans la section Investisseurs du site Web du CN.

Pour accéder à la plateforme de webdiffusion de l’assemblée, les participants auront besoin d’un appareil doté d’une connexion Internet, comme un ordinateur portable, un ordinateur de bureau, une tablette ou un téléphone cellulaire. La plateforme de webdiffusion de l’assemblée sera entièrement prise en charge par les navigateurs et les appareils fonctionnant avec la version la plus à jour des plugiciels pertinents.

