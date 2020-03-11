弗吉尼亚州雷斯顿, March 12, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- 作为全球一流研究生商学院协会的管理专业研究生入学考试委员会 （Graduate Management Admission Council™，GMAC™）今天宣布，葡萄牙的一家顶尖商学院成为其会员。 Nova School of Business & Economics （Nova SBE）加入之后，GMAC的会员机构总数达到229家。



GMAC会员学校都必须通过由该机构董事会管理的仅面向受邀学校的流程。随后，被提名学校需参加全面的申请过程，这一过程以支持GMAC使命的长期承诺为核心内容，也就是为学校和人才之间的相互发现和评价提供必要工具及信息。

“Nova SBE致力于不断改进有能力和负责任的管理专业教育，”无工作经验研究副院长Rita Campos Cunha教授说。“作为学校，我们被设计成一个开放的平台，始终寻求与同事对话并交流想法和最佳做法。我们相信，我们可以通过自己的经验和专业知识为网罗全球优秀商学院的GMAC做出贡献，同时受益于其他会员学校分享的经验。”

“随着全球市场的不断变化，商业教育也在不断发展，Nova School of Business & Economics等机构明白创新对于如何教导未来的变革者以及教什么至关重要。”GMAC总裁兼首席执行官Sangeet Chowfla表示。

Nova SBE视自己为一个世界公民社区。该校在多元化方面与GMAC拥有的愿景。他们努力站在创新的最前沿，同时致力于培养面向未来的高管和企业家，为建设一个更加开放、可持续和包容的世界做贡献。该校是欧洲排名前30的商学院之一，根据《金融时报》的排名，其国际管理硕士和国际金融硕士分列第22位和第21位。 Nova SBE刚刚搬到了位于里斯本卡卡维洛斯社区的新校区，其渴望为学生提供现代化、交互型、协作式的学习体验。

希望成为GMAC会员的商学院需要完成申请程序，并且必须执行择优录取；提供工商管理、管理科目或同等专业的硕士学位课程；积极支持GMAC的使命，并且在其招生录取过程中使用GMAT考试或其他GMAC评估方法。 会员学校还必须参与GMAC的管理，包括就董事会成员选举和该组织的其他事务进行投票。

关于GMAC

管理专业研究生入学考试委员会（GMAC）是一家由全球一流研究生商学院组成的以使命为驱动的协会组织。委员会成立于1953年，致力于为商学院和学生创建更好的相互发现、评价和联系的解决方案。我们代表学校和管理专业教育机构开展工作，同时为寻求高等教育的学生提供指导，确保不会出现埋没人才的情况。

GMAC为管理专业研究生教育行业提供世界级的研究和专业发展机遇，并进行评估以推进学生招收工作的水平。管理专业研究生入学考试（Graduate Management Admission Test™，GMAT™）由GMAC所有并管理，是使用最为广泛的研究生商学院入学评估方法，获得全球各地7000余项目承认。GMAC的其他评估方法包括GMAC的NMAT（NMAT®）考试。这是针对印度、尼日利亚、菲律宾和南非的管理专业研究生项目的入学考试。此外还有Executive Assessment（EA），这项考试支持世界各地超过160个项目的入学评估。

我们的管理专业研究生教育资源和信息旗舰门户网站www.mba.com的年访问量超过700万人次，提供课程查找器匹配工具和GMASS™搜索服务，这项以数据驱动的技术帮助报考学生和商学院进行对口匹配。这些平台都是GMAC Connect的组成部分。GMAC Connect作为一整套服务，帮助学校通过结合我们的市场情报、数据、覆盖面和候选者接触点的招聘解决方案来吸引学生。

GMAC的下属机构包括英国的网络出版公司BusinessBecause，这是一个提供丰富内容的资源，帮助学生在整个过程中的关键考虑和选择阶段确定出适合的商学院。另一家下属机构是The MBA Tour，通过在世界各地组织以商业教育为重点的活动，支持商学院的全球招聘工作。

GMAC为全球性组织，在中国、印度、新加坡、英国和美国均设有办事处。如需了解有关我们工作的更多内容，请访问 www.gmac.com 。

关于Nova SBE

Nova SBE是一家在经济学、金融学和管理学领域保持领先的优秀商学院，提供本科、硕士、博士、MBA和高管教育课程。它是欧洲30所最顶尖的学校之一，约有3000名来自70多个国家和地区的学生，其课程得到了英国《金融时报》的认可。该校自2007年12月起成为CEMS的会员，同时也是三重皇冠国际商学院限制组的成员，是唯一一所被Eduniversal列为五星级（5 Eduniversal Palms）“全球商学院”的葡萄牙学校。这是葡萄牙第一所获得国际认证和全球高等教育认可的商学院。Nova-SBE的国际愿景还体现在采用英语作为主要教学语言。学校现任院长是Dr. Daniel Traça 教授（哥伦比亚大学博士），他也是该校的毕业生（1985年经济学学士）。