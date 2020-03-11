弗吉尼亞州雷斯頓, March 12, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- 全球領先的研究生商學院協會 Graduate Management Admission Council™ (GMAC™) 今天宣佈再多一間葡萄牙高等商學院加入成為會員。新加入的 Nova School of Business & Economics (Nova SBE) 使 GMAC 的會員總數增至 229。



GMAC 會員學校只能透過由組織董事會管理的邀請程序加入。然後，獲提名者必須參加全面的申請程序，該程序履行對支持 GMAC 使命的持續承諾：提供學校和人才相互發現和評估所需的工具和資訊。

體驗前研究副院長 Rita Campos Cunha 教授說：「Nova SBE 致力不斷改進具備能力和負責任的管理教育。作為一所學校，我們設計成一個開放的平台，一直在尋求與同事的對話以及思想和最佳實踐的交流。我們相信，GMAC 是世界各地商學院的傑出召集人，我們可以透過自身的經驗和知識為其作出貢獻，同時也可以從其他成員學校的共同經驗中受益。」

GMAC 總裁兼行政總裁 Sangeet Chowfla 表示：「商業教育隨著瞬息萬變的全球市場發展，Nova School of Business & Economics 等學院了解創新對他們如何教導未來的變革者以及教導什麼內容的重要性。」

Nova SBE 自視為世界公民社區。學院與 GMAC 的多元願景不謀而合，且努力站在創新的尖端，同時協助未來的行政人員和企業家準備就緒，以為更加開放、可持續和包容的世界作出貢獻。在《金融時報》的排行榜上，該院校的國際管理碩士課程全球排名 22 位，其國際金融碩士課程則全球排名 21 位，並躋身歐洲前 30 商學院之列。Nova SBE 最近搬遷到里斯本卡爾卡韋盧什 (Carcavelos) 社區的新校舍，渴望為學生提供現代、互動和協作式的學習體驗。

有意加入 GMAC 的學府，必須完成申請程序，並保持選擇性的錄取程序；提供工商管理、管理學科或同等學歷的碩士課程；並積極支持 GMAC 的使命，將 GMAT 考試或其他 GMAC 評估作為其錄取和註冊程序的一部分。他們還參與 GMAC 治理，包括對校董會選舉和委員會可能面臨的其他事項進行投票。

關於 GMAC

研究生入學管理委員會 (GMAC) 是全球領先的研究生商學院協會。於 1953 年成立，我們致力為商業學院及申請人創造解決方法，以便更好地發掘、評估和相互聯繫。我們代表學校和研究生管理教育社區開展工作，並指導申請人報讀高等教育，確保沒有人才被忽略。

GMAC 提供頂級的研究、專業發展機會以及研究生管理教育行內評估，旨在推進招生的藝術和科學。由 GMAC 擁有和管理的 Graduate Management Admission Test™ (GMAT™) 考試是備受廣泛使用的畢業生商學院評估準則，獲全球 7,000 多個課程認可。其他 GMAC 評估包括 NMAT by GMAC™ (NMAT®) 考試，用於入讀印度、尼日利亞、菲律賓和南非的研究生管理課程的考核，以及行政人員評估 (EA)，支持世界各地 160 多個課程取錄學生的需求。

我們的研究生管理教育資源和資訊旗艦入口網站 www.mba.com，每年都有 700 萬次瀏覽，其中包括課程搜尋匹配工具和 GMASS™ 搜尋服務，這種數據驅動的技術有助連接申請人和商學院。這些平台是 GMAC Connect 的一部分，GMAC Connect 提供的一系列服務，可幫助學校通過結合我們市場情報、數據、覆蓋範圍和申請人接觸點的招生解決方案來吸引學生。

GMAC 的子公司包括總部位於英國的網上出版公司 BusinessBecause，這是一個內容豐富的網站，可幫助學生在進修旅程的關鍵考慮和選擇階段確定合適的商學院；而 MBA Tour 則通過在全球籌辦針對商業教育的活動來支持商學院的全球招生工作。

GMAC 是一家全球性組織，在中國、印度、新加坡、英國倫敦和美國都設有辦事處。如欲了解更多我們的工作，請瀏覽： www.gmac.com 。

關於 Nova SBE

Nova SBE 透過其本科、碩士、博士學位、工商管理和行政人員教育課程，成為經濟、金融和管理領域的領先學校。它是歐洲 30 所最好的學校之一，有來自 70 多個國家約 3,000 名學生，其課程被英國《金融時報》認可。該學校自 2007 年 12 月以來一直是 CEMS 的成員，屬於為數不多的國際三冠學校，並且是葡萄牙唯一一所獲 Eduniversal 頒發五棕櫚葉的「環球商學院」。它是第一所獲得國際認可並在高等教育中獲得世界認可的葡萄牙商學院。Nova SBE 的國際視野也反映在採用英語作為主要教學語言上。現任院長是教授 Daniel Traça 博士（哥倫比亞大學博士學位），他也是該校的前學生（1985 年經濟學學士）。