Nkt A/S

March 12, 2020 01:23 ET

Selskabsmeddelelse

12. marts 2020

Meddelelse nr. 3



Udnyttelse af tegningsretter – forhøjelse af aktiekapitalen i NKT

Som følge af, at en række tidligere medarbejdere har meddelt, at de ønsker at udnytte deres tegningsretter fra det optionsprogram, der blev tildelt i 2015 (selskabsmeddelelse nr. 1 af 9. januar 2015) forhøjes aktiekapitalen i NKT med 20.806 stk. aktier à nominelt DKK 20. Aktiekapitalen forhøjes således med

i alt nominelt DKK 416.120.



Aktierne tegnes på grundlag af tegningsretter, som nærmere beskrevet i ovennævnte selskabsmeddelelse. Aktierne tegnes til kurs DKK 91,25 pr. aktie à

nominelt DKK 20.

Den registrerede aktiekapital vil efter kapitalforhøjelsen omfatte i alt 27.280.921 stk. aktier à nominelt DKK 20 svarende til en aktiekapital på i alt

nominelt DKK 545.618.420.

Aktiekapitalen vil fremgå af § 2 af vedtægterne for NKT. Vedhæftet findes de opdaterede vedtægter, der også kan læses på www.nkt.com.

De nye aktier vil bære ret til udbytte fra udstedelsestidspunktet. Den ovenfor beskrevne kapitalforhøjelse påvirker ikke de finansielle forventninger til 2020.

