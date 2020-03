EfTEN Real Estate Fund III AS aktsia puhasväärtus (NAV) seisuga 29.02.2020 oli 17,08 eurot. NAV suurenes veebruaris tavapäraselt 0,7%. EPRA aktsia puhasväärtus (raamatupidamislik puhasväärtus ilma edasilükkunud tulumaksukohustust ja intressiderivatiivide õiglast väärtust arvestamata) oli 29.02.2020 seisuga 18,18 eurot. EPRA NAV suurenes veebruari jooksul samuti 0,7%.



EfTEN Real Estate Fund III AS teenis veebruaris 814 tuhat eurot müügitulu, mis on samal tasemel kui kuu varem. Fondi EBITDA oli veebruaris 661 tuhat eurot (jaanuaris 647 tuhat eurot). Fondi kinnisvaraportfelli vakantsus oli veebruari lõpu seisuga 1,4% kogu üüripinnast, mis tänu uutele üürilepingutele Evolutioni ja Ulonu büroohoonetes Vilniuses on 40% väiksem kui see oli 2019. aasta lõpus. Uute sõlmitud üürilepingute kohaselt hakkab üüritulu vakantsete pindade täitmiselt laekuma peamiselt 2020. aasta II kvartalis kui üürnikud võtavad pinnad kasutusse.

Fondi puhaskasum oli 2020. aasta veebruaris 477 tuhat eurot (2020 jaanuaris: 464 tuhat eurot).

13.01.2020 teatas EfTEN Real Estate Fund III AS võlaõiguslike ostulepingute sõlmimisest kahe ettevõtte omandamiseks, kellele kuuluvad Riia lennujaamas asuv Air Balticu peahoone ja Riia külje all Kekavas asuv tootmis- ja laohoone. Nimetatud ettevõtete soetamiseks tegi EfTEN Real Estate Fund III AS veebruaris ettemaksu tehingu tegemiseks avatud deposiidikontole (escrow account) summas 8 873 tuhat eurot. Tehingu eeltingimused on täidetud ning 11.03.2020 viidi tehing lõpule. Täiendavat informatsiooni tehingu kohta leiab fondi 13.01.2020 börsiteatest.

EfTEN Real Estate Fund III AS-i konsolideeritud raha ning lühiajaliste hoiuste jääk oli 29.02.2020 seisuga 8,1 miljonit eurot, millest 4,9 miljonit eurot moodustab viimasest aktsiaemissioonist laekunud investeerimata kapitali jääk.

EfTEN Real Estate Fund III AS-i konsolideeritud varade maht oli 29.02.2020 seisuga 133,1 miljonit eurot (31.12.2019: 132,8 miljonit eurot) ning omakapital 72,1 miljonit eurot (31.12.2019: 71,17 miljonit eurot).

