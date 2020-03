March 12, 2020 02:46 ET

11. martā AS „Olainfarm” aizvadīja virtuālo konferenci investoriem. Konferences laikā AS „Olainfarm” valdes priekšsēdētājs Jerūns Veitess (Jeroen Weites) un Investoru attiecību konsultants Jānis Dubrovskis analizēja 2019. gada 4. ceturkšņa un 12 mēnešu finanšu rezultātus, kā arī informēja par citām aktualitātēm uzņēmumā.

Virtuālās konferences ieraksts ir pieejams šeit: https://bit.ly/2U0B91f , savukārt virtuālās konferences laikā demonstrētā prezentācija ir pievienota paziņojuma pielikumā. Alternatīvo snieguma rādītāju aprēķina metodika ir atklāta 2018.gada pārskatā (20.lpp.) un finanšu pārskatā par 2019.gada 6 mēnešiem (17.lpp.).

Olainfarm pateicas visiem, kas piedalījās virtuālajā konferencē un aicina sekot līdz informācijai par nākamo virtuālo konferenci!

AS „Olainfarm“ ir viens no lielākajiem uzņēmumiem Baltijas valstīs ar vairāk nekā 45 gadu pieredzi medikamentu un ķīmiski farmaceitisko produktu ražošanā. Kompānijas darbības pamatprincips ir ražot uzticamus un efektīvus augstākās kvalitātes produktus Latvijai un visai pasaulei. Šobrīd AS „Olainfarm“ produkcija tiek eksportēta uz vairāk nekā 60 pasaules valstīm, tostarp Baltijas valstīm, Krieviju, citām NVS valstīm, Eiropu, Ziemeļameriku, Āzijas valstīm un Austrāliju.

