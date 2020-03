March 12, 2020 03:00 ET

March 12, 2020 03:00 ET





Bekaert annonce aujourd’hui certains changements au niveau du leadership, et la proposition de nomination de nouveaux administrateurs.

Changement de leadership

Matthew Taylor a décidé, pour des raisons personnelles, de se retirer de son poste de CEO et d’administrateur de Bekaert, et quittera ces postes avec effet à partir du 12 mai 2020. Matthew Taylor a rejoint Bekaert en septembre 2013 en tant que membre du Bekaert Group Executive, et est devenu CEO en mai 2014.

Jürgen Tinggren, Président du Conseil d'administration, a commenté : « Le Conseil d'administration est reconnaissant à Matthew pour sa direction de Bekaert durant une période mouvementée, et de ses efforts pour positionner Bekaert sur la voie d'un succès renouvelé. Le Conseil d'administration souhaite bonne chance à Matthew pour ses futurs projets. »

Matthew Taylor a déclaré : « Je suis honoré d'avoir pu servir en tant que CEO de cette grande entreprise depuis 2014, et j'ai pleinement confiance dans l'avenir de Bekaert. »

A partir du 12 mai 2020, Oswald Schmid , Chief Operations Officer de Bekaert, sera CEO par intérim, jusqu’à la nomination d'un nouveau CEO. Le Conseil d'administration proposera également sa nomination en tant que membre du Conseil d'administration pour approbation à l'Assemblée Générale Annuelle des Actionnaires du 13 mai 2020. Oswald Schmid a rejoint Bekaert en décembre 2019 après avoir occupé divers postes de direction dans d'autres entreprises de premier plan.

Jürgen Tinggren, Président du Conseil d'administration, a commenté : « Le Conseil d'administration est convaincu que Oswald est hautement qualifié pour assumer le rôle de CEO par intérim. Il travaillera en étroite collaboration avec l'équipe exécutive de Bekaert en vue de réaliser les objectifs ambitieux de Bekaert. »

Le Conseil d'administration mènera un processus de recherche exhaustif, impliquant aussi bien des candidats internes qu’externes, afin d'identifier le meilleur candidat pour assurer la fonction de CEO permanent et diriger Bekaert dans le développement et la réalisation de ses ambitions stratégiques.

Nomination de nouveaux administrateurs

Le Conseil d'administration de Bekaert annonce également :

la proposition de nomination de Henrietta Fenger Ellekrog en tant que membre indépendant au sein du Conseil d'administration pour une durée d'un an. Sa nomination en tant que membre indépendant du Conseil d'administration est soumise à l'approbation de l'Assemblée Générale Annuelle des Actionnaires du 13 mai 2020 et prendra effet, en cas d’approbation, à la clôture de l'Assemblée.

la proposition de nomination de Eriikka Söderström en tant que membre indépendant au sein du Conseil d'administration pour une durée d'un an. Sa nomination est également soumise à l'approbation de l'Assemblée Générale Annuelle des Actionnaires du 13 mai 2020.

Les mandats des administrateurs Celia Baxter, Christophe Jacobs van Merlen, Pamela Knapp, Emilie van de Walle de Ghelcke et Henri Jean Velge prendront fin lors de l'Assemblée Générale Annuelle des Actionnaires du 13 mai 2020. Les administrateurs indépendants Celia Baxter et Pamela Knapp ne sollicitent pas le renouvellement de leur mandat. Christophe Jacobs van Merlen, Emilie van de Walle de Ghelcke et Henri Jean Velge demandent le renouvellement de leur mandat.

Le Conseil d'administration est reconnaissant envers Celia Baxter et Pamela Knapp pour leurs contributions importantes en tant que administrateurs durant les dernières années.

