Lehdistötiedote 12.3.2020



Hyvinvointia edistävä koti -tutkimus: kodissa tärkeintä on hyvä sisäilma ja homeriskittömyys



Arki asettaa entistä suurempia vaatimuksia kodeillemme, joissa haluamme rentoutua ja palautua hektisen elämän tuomista paineista. Hyvinvointia edistävä koti -tutkimuksesta selvisi, että suomalaiset pitävät kodin tärkeimpinä ominaisuuksina hyvää sisäilmaa ja homeriskittömyyttä. Hyvinvointia parhaiten edistävänä asumismuotona pidetään hirsitaloa, jossa asuvat rentoutuvat merkittävästi vaivattomammin kuin muissa talotyypeissä asuvat.



Honkarakenteen ja OMD Finlandin toteuttama Hyvinvointia edistävä koti -tutkimus selvitti ensimmäistä kertaa, miten suomalaiset kokevat kotiensa vaikuttavan hyvinvointiinsa. Kyselyyn vastasi tuhat henkilöä ja tutkimuksen näyte on väestöä edustava.



Kotona pitää olla helppoa hengittää

Hyvä sisäilma ja homeriskittömyys nousivat kodin tärkeimmiksi ominaisuuksiksi koko väestön tasolla, kun vastaajista yli puolet piti molempia ratkaisevan tärkeinä ominaisuuksina. Yllättäen kodin edullisuus oli ratkaisevan tärkeä vain joka viidennen (18%) mielestä. Hirsitalossa asuvista lähes puolet (39%) ilmoitti huomanneensa hengittämisen helpottuneen muutettuaan hirsitaloon. Eräs vastaajista kertoi mieleenpainuvasta muutoksesta entisen ja nykyisen kodin välillä: ”Kokemuksena muistan aina sen ensimmäisen yön omassa hirsikodissani, kun nenä ei enää ollutkaan tukossa, eikä silmät rähmässä, eikä pää räkää täynnä.”



Kodin sisustuksella (25%) ja värimaailmalla (20%) koettiin olevan suurin merkitys rentoutumisen edistämisessä. Tärkeimmäksi kodin tunnelman luojaksi vastaajat nimesivät rauhan ja hiljaisuuden (27%). Melu ja naapurit häiritsivät varsinkin kerrostaloasujien rentoutumista kotona (25%).



Suomalaiset voivat parhaiten hirsikodissa

Vastausten perusteella hirsitalossa asuvat kokivat kotitalonsa edistäneen hyvinvointiaan paremmin kuin kivi- tai puutaloissa asuvat. ”Yli neljä viidestä hirsitalossa asuvasta kokee kodissaan asumisen rentouttavana, kun taas puu- ja kiviomakotitaloissa asuvista näin kokee vain puolet vastaajista”, kertoo Outi Lepistö OMD Finlandilta. Ei siis ole ihme, että hirsitaloissa asuvat myös pitävät kodistaan kaiken kaikkiaan enemmän kuin muissa talotyypeissä asuvat.



Vastaukset ovat yhteneväisiä aiempien tutkimusten kanssa, joissa on todettu, että männyn mieltä rauhoittavien ja antibakteeristen ominaisuuksien lisäksi hirsitalojen asukkaat ovat tyytyväisiä sisäilman laatuun (THL 2012). Hirsitaloissa asumisen rentouttavat piirteet ovat luonnollinen osa arkea, sillä tutkimuksen vastaajat osasivat nimetä hirsitaloista hyvinvointiin vaikuttavia tekijöitä paremmin kuin muut. Hirsitalon valinneista lähes kaksi kolmesta (60%) ilmoitti luonnonläheisyyden hirsitalon valinnan syyksi. Seuraavaksi tärkein syy oli hirsitalon terveellisyys (54%).



Älykoti hyvän sisäilman vaalijana

Hirsirakentamisen edut on tunnettu jo pitkään Honkarakenteella, joka on kehittänyt nykyaikaisen asumisen ratkaisuja hirren hengittävyyden tueksi. Tuusulan Asuntomessuilla nähdään tänä kesänä kaksi Honkarakenteen messutaloa, terveellisen elämän hirsikoti Honka Huomen ja täysin esteetön Villa Mikael, joissa turvallisten ja luonnollisten M1-päästöluokan rakennusmateriaalien lisäksi tekniikka huolehtii sisäilman laadusta. Märkätilojen seinien kosteusanturoilla seurataan rakenteiden kosteuskäyttäytymistä ja lisäksi älykkäällä talotekniikkajärjestelmällä ohjataan lämmitystä, valaistusta sekä äänimaailmaa. Kaikkia aisteja hellivä Honka Huomen on suunniteltu edistämään asukkaidensa kokonaisvaltaista hyvinvointia. Luonnonläheistä tunnelmaa asumiseen tuovat myös Honka Frame -rakenteella toteutetut lasiseinät, joista kaunis luonnonvalo pääsee osaksi sisätiloja.



Lataa tutkimustulokset ja kuvat: https://drive.google.com/drive/folders/1opBTBtIHNSMtTjjaBu_zrYZ120NGlT73?usp=sharing





Honkarakenne Oyj

Honkarakenne Oyj valmistaa Honka®-tuotemerkillään laadukkaita, terveellisiä ja ekologisia omakotitaloja, vapaa-ajan asuntoja ja julkisia rakennuksia suomalaisesta massiivipuusta. Yhtiö on toimittanut 85 000 rakennusta yli 50 maahan. Talopaketit valmistetaan Suomessa, yhtiön oma tehdas sijaitsee Karstulassa. Vuonna 2019 Honkarakenne-konsernin liikevaihto oli 47,5 miljoonaa euroa, josta viennin osuus oli 34 %. www.honka.fi



Lisätiedot:

Sanna Huovinen, markkinointijohtaja, Honkarakenne Oyj, 040 1978 707, sanna.huovinen@honka.com