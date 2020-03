Amsterdam/’s-Hertogenbosch, 12 maart 2020







Van Lanschot Kempen en Leni Boeren zijn in goed overleg tot de conclusie gekomen dat Leni per direct om persoonlijke redenen terug zal treden als directievoorzitter van Kempen Capital Management (KCM) en lid van de Executive Board van Van Lanschot Kempen. Leni zal zich tot 1 juli 2020 richten op een aantal specifieke strategische projecten bij Asset Management en een goede overdracht van haar functies. Zij blijft aan de organisatie verbonden tot aan het einde van dit jaar.

Onder leiding van Leni Boeren heeft KCM nieuwe fondsen succesvol geïntroduceerd, fiduciair management verder uitgebouwd, KCM UK versterkt, de internationale distributie verder vormgegeven en zijn de assets under management substantieel gestegen.



Constant Korthout, CFRO Van Lanschot Kempen, zal de verantwoordelijkheden van Leni overnemen. Op korte termijn zal de Raad van Bestuur besluiten hoe zij deze vacature wil invullen.

Leni Boeren: ‘De afgelopen twee jaar heb ik met een geweldig professioneel team gewerkt aan de verdere uitbouw van KCM. Ik ben trots op de significante groei die we hebben gerealiseerd, zowel in Nederland als in het buitenland. Ik heb er alle vertrouwen in dat Van Lanschot Kempen haar positie verder zal versterken en blijvend aan de vraag van onze klanten zal kunnen voldoen met het uitstekende trackrecord en alle kennis die aanwezig is. Ik ga de organisatie eerder dan verwacht verlaten, maar dit past in mijn wens om meer ruimte te creëren voor belangrijke zaken in mijn persoonlijke leven.’

Karl Guha, bestuursvoorzitter Van Lanschot Kempen: ‘We zijn Leni erkentelijk voor haar bijdrage aan onze organisatie en zullen haar kennis, ervaring en gedrevenheid gaan missen. Onder Leni’s leiding is KCM verder gegroeid als internationale assetmanager, die lange termijn waarde creëert voor haar klanten en stakeholders. We wensen haar alle succes en geluk voor de toekomst.’





Over Van Lanschot Kempen

Als wealth manager is Van Lanschot Kempen, met haar merknamen Van Lanschot, Evi en Kempen, actief in Private Banking, Asset Management en Merchant Banking, met als doel het behoud en de opbouw van vermogen van haar klanten. Van Lanschot Kempen, genoteerd aan Euronext Amsterdam, is de oudste onafhankelijke financiële instelling van Nederland met een geschiedenis die teruggaat tot 1737.

