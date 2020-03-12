聖地亞哥, March 12, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Crown Bioscience 今天宣佈推出兩種全新肝纖維化囓齒動物模型，藉此以更快速和更具成本效益的方式評估 NASH 和抗纖維化治療對急性肝損傷、晚期纖維化和/或纖維化逆轉的臨床前效果。



這兩種模型包括由四氯化碳引起的纖維化和一種新的添加膽固醇膽鹼缺乏纖維化 (CCDF) 飲食。透過提供更廣泛的臨床前平台，推出這些模型可進一步拓展 CrownBio 對促進 NASH 藥物開發的承諾。

新的 CCDF 飲食是對目前臨床前使用的膽鹼缺乏、L-氨基酸定義的高脂肪飲食(CDAHFD) 的改良，具有較低的脂肪成分和更多膽固醇。得出的 Wistar 大鼠和 C57BL/6 小鼠模型比 CDAHFD 上的囓齒動物顯示更嚴重的肝損傷，僅在六至九週內觀察到纖維化，而且並無在常規化學和營養缺乏模型中通常觀察到顯著的體重減輕。

四氯化碳誘導可提供快速的纖維化模型，與營養過剩和營養缺乏的模型相比，可在臨床前研究中節省時間和成本。在 C57BL/6 和 Balb/c 小鼠模型中，僅在四週內已觀察到嚴重的纖維化，而行業標準的過度營養飲食則需要 16 週或更久。

CrownBio 心血管和代謝性疾病高級副總裁 Jim Wang 博士說：「纖維化與更嚴重的 NASH 形式相關，因此開發新的平台以模擬該疾病將有助於最受這種沉默疾病影響的患者人群。這些新模型，加上包括 MS-NASH 和 CCl 4 誘導或修飾的囓齒動物模型在內的其他肝臟疾病模型，以及 NHP 模型，可擴展我們的願景，以建立高度轉換模型的市場領先平台，旨在加速 NASH 藥物的發現流程。」

在即將舉行的波士頓 NASH 高峰會上，CrownBio 將介紹在 Wistar 大鼠中誘導新型 CCDF 模型的表徵數據。由公司設計的海報題為「 一種添加膽固醇及缺乏膽鹼的纖維化飲食會加劇 Wistar 大鼠的肝損傷和肝脂肪變性 ，將於 2020 年 5 月 5 日向 NASH 科學界展示。

在今年稍後時間，CrownBio 將提供有關肝臟脂肪變性、血脂異常和胰島素抵抗的新型飲食可增強 NHP 模型的數據，以進一步擴大可供 NASH 藥物開發者使用的模型範圍。這些進展將允許評估減少肝甘油三酸酯並改善胰島素抵抗的潛在治療劑的評估，而該模型與人類代謝性疾病密切相關。

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Crown Bioscience 是一家 JSR 生命科學公司，是一家全球藥物研發和開發服務公司，提供轉化平台以推進腫瘤學、代謝疾病和發炎研究。憑著廣泛的相關模型和預測工具組合，Crown Bioscience 使客戶能夠提供優質的臨床候選人。

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