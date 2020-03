Nykredit Bank A/S

March 12, 2020 04:10 ET

March 12, 2020 04:10 ET

Til Nasdaq Copenhagen

12. marts 2020





Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Nykredit Bank A/S

Nykredit Bank A/S afholder ordinær generalforsamling torsdag den 26. marts 2020 kl. 11.00 på selskabets adresse, Kalvebod Brygge 1-3, 1560 København V.

-o0o-

Dagsorden:

1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår.

2. Forelæggelse af årsrapport for 2019 til godkendelse samt meddelelse af decharge for direktion og bestyrelse.

3. Beslutning om anvendelse af overskud i henhold til den godkendte årsrapport.

4. Vederlagsforhold, herunder lønpolitik til godkendelse.

5. Valg af medlemmer til bestyrelsen.

6. Valg af revisor.

7. Eventuelt.





Dagsordenen for selskabets generalforsamling, opdateret lønpolitik samt selskabets årsrapport vil være fremlagt til gennemsyn for aktionærerne på selskabets adresse forud for generalforsamlingens afholdelse.

Under dagsordenens pkt. 5 foreligger der forslag om genvalg af Michael Rasmussen, Anders Jensen, David Hellemann og Tonny Thierry Andersen til bestyrelsen.

Under dagsordenens pkt. 6 foreslår bestyrelsen genvalg af revisionsfirmaet Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab.

Der gøres opmærksom på, at Nykredit Realkredit A/S besidder samtlige aktier i Nykredit Bank A/S.

København, den 12. marts 2020

Nykredit Bank A/S

Bestyrelsen

Kontakt:

Eventuelle spørgsmål kan rettes til pressechef Jens Theil på telefon 44 55 14 50.

Vedhæftet fil