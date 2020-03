12 mars 2020

Paris, France – Le groupement composé de Nokia et ENGIE Solutions a été sélectionné par la Société du Grand Paris (SGP) pour déployer un réseau mobile LTE privé pour les nouvelles lignes de métro automatique du Grand Paris Express. Le projet couvrira les lignes 15, 16 et 17 et s’étendra sur 200 kilomètres de nouvelles lignes, 68 nouvelles stations de métro et l’ensemble des rames de métro circulant sur ces lignes.

L’ambition de ce projet est de fournir les services critiques opérationnels qui permettront de répondre à l’ensemble des besoins d’exploitation, de maintenance, ainsi que les besoins des services de secours et de sécurité du réseau de transport du futur Grand Paris Express.

Ce choix s’inscrit dans une démarche innovante de la part de la Société du Grand Paris qui souhaite remplacer les technologies classiques utilisées habituellement dans les transports par une technologie large bande évolutive, très fiable et sécurisée, le LTE1.

Nokia déploiera sa solution radio LTE PMR conçue pour le transport des communications voix (communications phoniques sur l’ensemble des ouvrages du Grand Paris Express et le long du linéaire de voie), données (envoi/réception de fichiers ou autres support multimédia) et images (envoi/réception vidéo, transport des images de vidéo surveillance embarquées dans le matériel roulant). Leader mondial dans le déploiement de réseaux de communications ferroviaires, Nokia a été le pionnier dans le développement de réseaux sans fil privés auprès de nombreuses industries verticales, et compte aujourd'hui plus de 130 grandes entreprises clientes utilisant des réseaux privés sans fil 4,9G/LTE et 5G dans le monde entier.

Matthieu Bourguignon, Vice-Président Europe, Nokia Entreprise, a déclaré : « La création du nouveau réseau de métro du Grand Paris est un projet ambitieux et nous sommes ravis de collaborer avec ENGIE Solutions dans le cadre de ce projet. Notre sélection par la Société du Grand Paris confirme la place de Nokia en tant que leader télécom sur le marché du transport et en particulier sur les réseaux critiques tels que le GSM/R, le LTE, la 5G, l’IP/MPLS, la cybersécurité et l’analytique de l’IdO. »

ENGIE Solutions apportera son expertise en conception et réalisation d’infrastructures de transport ferroviaire (tramway, métro, ligne ferroviaire classique ou grande vitesse). Fort d’une longue expérience dans la conduite de projets de transport dans le monde, ENGIE

Solutions sera garant du pilotage tout au long de la chaîne de valeur du projet : étude, achats, construction, essais jusqu’à la mise en service globale du service de transport. ENGIE Solutions s’appuiera sur une équipe spécialisée dans le support stratégique au management des projets ferroviaires complexes et l’intégration des systèmes (exigences, interfaces, risques, sécurité et performance).

Jean-Luc Figuereo, Directeur du marché Infrastructures de Transport ENGIE Solutions Industries, a déclaré « Aux cotés de Nokia, ENGIE Solutions est fier de contribuer à ce projet d’envergure qui facilitera les déplacements des franciliens. Ce projet n’est pas un simple projet de transport, c’est aussi un grand projet de transformation digitale. Nous contribuons ainsi à la création des villes, quartiers et infrastructures de demain, plus résilients et connectés à leurs écosystèmes.»

ENGIE Solutions accompagne ses clients vers la transition zéro carbone en proposant des offres globales en faveur de la mobilité verte, intégrant la fourniture d’énergie et la construction d’infrastructures connectées, pour rendre les transports publics plus attractifs.

À propos de Nokia

Nous créons la technologie pour connecter le monde. Nous sommes les seuls de l’industrie à offrir un portefeuille de bout en bout d’équipements de réseaux, de logiciels, de services et de licences, disponible dans le monde entier. Grâce à notre engagement en faveur de l'innovation, porté par les Bell Labs de Nokia maintes fois primés, nous sommes un leader dans le développement et le déploiement des réseaux 5G.

Nous comptons parmi nos clients des fournisseurs de services de communications dont les réseaux mobiles combinés prennent en charge 6,1 milliards d’abonnements grâce à nos solutions réseaux, ainsi que des entreprises qui ont déployé plus de 1 000 réseaux industriels dans le monde entier. En adhérant aux normes éthiques les plus élevées, nous transformons la façon dont les gens vivent, travaillent et communiquent. Pour découvrir nos dernières actualités, veuillez consulter notre site web www.nokia.com et nous suivre sur Twitter @nokia.

A propos d’ENGIE Solutions

ENGIE Solutions accompagne les villes, les industries et les entreprises du secteur tertiaire en leur apportant les réponses au défi de la transition énergétique grâce à des offres clés en main et sur-mesure.

Les experts d’ENGIE Solutions mettent tout leur savoir-faire au service de trois objectifs : optimiser l’usage des énergies et des ressources, verdir les énergies et réinventer les environnements de vie et de travail.

ENGIE Solutions, c’est la promesse d’un interlocuteur unique et d’une combinaison d’offres complémentaires qui vont au-delà de l’énergie. S’engageant sur les résultats, les 50 000 collaborateurs, présents sur l’ensemble du territoire (900 implantations), sont capables d’intervenir sur des champs d’action très divers allant de la conception à l’exploitation des infrastructures & services, en passant par le financement, l’installation et la maintenance.

ENGIE Solutions fait partie du groupe ENGIE, groupe mondial de référence dans l'énergie bas carbone et les services, dont l’ambition est de devenir le leader de la transition zéro carbone.

CA : 10 Milliards d’euros

Pour en savoir plus : www.engie-solutions.com

1 LTE (Long Term Evolution) désigne la 4ème génération du réseau de téléphonie mobile. Cette technologie est commercialisée sous l’appelation 4G.