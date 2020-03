Selskabsmeddelelse nr. 1/2020













__________________________________________________

Erria A/S Annoncerer Årsrapport for 2019

_________________________________________________













Årsrapport for 2019

Årets samlede resultat var i overensstemmelse med selskabets forventninger.

Selskabet oplevede en betydelig vækst i omsætningen og rentabiliteten i dets helejede datterselskab i Vietnam Erria Container Services Ltd (“ECS”).





Højdepunkter for 2019 for Koncernen

Omsætning DKK 57,7 mio. (2018: DKK 83,6 mio.)

EBITDA DKK 0,2 mio. (2018: DKK -9,8 mio.)

Bogført egenkapital DKK -12,4 mio. (2018: DKK -14,1 mio.)

Ændring i kontantbeholdning DKK 0,5 mio. (2018: DKK -1,5 mio.)

Årets resultat blev negativt påvirket af tab på en debitor på DKK 0,5 mio.





Forenklet Rapporteringspolitik

Med henblik på at spare omkostninger og forenkle den interne administration har selskabet valgt ikke at udarbejde konsolideret regnskabsaflæggelse for Erria A/S og ECS for regnskabsåret 2020. Derfor afspejler den forventede reducerede omsætning af Erria A/S ikke de betydelige indtægter, som ECS opnåede i 2019. Som nævnt ovenfor oplevede ECS en betydelig vækst inden for containerreparation og depotvirksomhed i Vietnam. ECS søger fortsat kundetilpassede løsninger, og ledelsen er fortsat optimistisk, at ECS også i fremtiden vil bidrage til værdien og væksten af Erria A/S.





Forventninger til 2020

Erria A/S forventer på trods af usikkerhed på grund af COVID-19-virussen, at den samlede omsætning vil udgøre DKK 15 mio., og at EBITDA vil andrage DKK plus/minus DKK 1 mio. i 2020 ekskl. resultater relateret til ECS.

Ledelsen konstaterer, at den i sommeren 2018 igangsatte turnaround-plan nu er gennemført, og organisationen dermed er tilpasset selskabets aktivitetsniveau og administrationsbehov for 2020.

Selskabets fokus er således på vækstmuligheder, herunder på dets Offshore Personnel Services-division, hvor omsætningen og indtjeningen forventes øget som følge af eksisterende kunders tilkendegivelser vedr. deres behov for 2020 samt en ny kunde, der indtil videre har resulteret i flere igangværende opgaver.

Selskabet undersøger p.t. muligheder for at ekspandere samme division indenfor relaterede forretningsområder.

Som oplyst i selskabsmeddelelse no. 04/2019 af 19. marts 2019, indgik selskabet en aftale med dets finansielle institutioner, der betød, at selskabets kapitalberedskab var sikret til og med 31. december 2019. Selskabet opfyldte betingelserne for denne aftale gennem hele 2019. Selskabet har forlænget denne aftale til og med 31. december 2020.

Der er ikke indtruffet væsentlige begivenheder mellem rapporteringsdatoen og offentliggørelsen af denne årsrapport for 2019, som ikke allerede er medtaget og tilstrækkeligt offentliggjort i årsrapporten.









For yderligere information, kontakt CEO Henrik N. Andersen på 3336 4400.













Certified Adviser

Norden CEF ApS

John Norden

Kongevejen 365

2840 Holte

Denmark

+45 2072 0200













