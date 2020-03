Panostaja Oyj Pörssitiedote, muutokset johdossa 12.3.2020 klo 12.30





Panostaja Oyj nimitysuutinen: Niko Skyttä nimitetty Panostajan johtoryhmään



Niko Skyttä on tänään nimitetty Panostaja Oyj:n sijoitusjohtajaksi ja johtoryhmän jäseneksi. DI Niko Skyttä (s. 1982) on työskennellyt Panostajan palveluksessa vuodesta 2011. Viimeksi hän on työskennellyt sijoituspäällikkönä uusien sijoituskohteiden ja yritysjärjestelyiden parissa. Ennen siirtymistään Panostajalle Skyttä on toiminut Fiskars-konsernissa talouden Controller -tehtävissä.

Panostajan johtoryhmän muodostavat 12.3.2020 alkaen toimitusjohtaja Tapio Tommila, talous- ja rahoitusjohtaja Katri Lahtinen, sijoitusjohtaja Miikka Laine, sijoitusjohtaja Niko Skyttä ja kehitysjohtaja Minna Telanne.

Panostaja Oyj

Tapio Tommila

Toimitusjohtaja



Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Tapio Tommila 040 527 6311